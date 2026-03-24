Полтора года лишения свободы за надпись на агитационном баннере – такой приговор 24 марта вынес Тбилисский городской суд лидеру партии «Дроа» Элене Хоштария. Речь идет о надписи «Русская мечта», которую она нанесла черным фломастером на предвыборный плакат мэра столицы Кахи Каладзе в сентябре 2025-го. Сама Хоштария отказалась признавать суд и не участвовала в процессе. Представители оппозиции и правозащитники считают наказание несоразмерным и говорят о политическом характере дела. Европейские политики призывают к ее освобождению и усилению давления на грузинские власти.

«Дело фломастера»

Спустя полгода предварительного заключения Тбилисский городской суд приговорил лидера оппозиционной партии «Дроа» и «Коалиции за перемены» Элене Хоштария к одному году и шести месяцам лишения свободы. Судья Георгий Арвеладзе постановил, что срок будет отсчитываться с 15 сентября 2025 года – дня ее задержания. Таким образом, Хоштарии предстоит провести в заключении еще около года.

Хоштария не участвовала ни в одном судебном заседании, включая последнее. В суде зачитали ее письменное заявление.

«Я не признаю ни одну ветвь власти, включая суд, и поэтому не появляюсь», – говорится в нем.

По словам судьи, она также отказалась от последнего слова.

Уголовное дело связано с инцидентом, произошедшим 14 сентября 2025 года. Возле предвыборного штаба Кахи Каладзе Хоштария нанесла на баннер с его изображением надпись «Русская мечта». Видео этой акции она опубликовала сама. Свои действия она объяснила поддержкой молодой активистки Меги Диасамидзе, которую ранее задержали за аналогичное действие.

Меги Диасамидзе была задержана 8 сентября за нанесение надписи на баннер. Ей предъявили обвинение по статье 187 УК Грузии – повреждение чужого имущества. Прокуратура оценила ущерб от ее действий в 380 лари. Суд назначил ей залог в размере 2000 лари. Решение по ее делу пока не вынесено.

Хоштария обвинили по статье о повреждении чужого имущества, повлекшем значительный ущерб. Она предусматривает разные виды наказания – от штрафа и общественных работ до домашнего ареста или лишения свободы сроком от одного до пяти лет. 17 сентября суд назначил ей залог в 5000 лари, однако она отказалась его вносить, после чего была арестована.

Судья объяснил, что не нашел оснований для смягчения наказания. По его словам, ранее в отношении Хоштарии было возбуждено 16 административных дел, и ни один штраф по ним не был оплачен.

«Вину подтверждают видеокадры телекомпаний, а также записи, сделанные сотрудником охраны. Общий ущерб составляет 570 лари. Кроме того, согласно заключению экспертизы, восстановление баннера невозможно. Ущерб не возмещен, и вину она не признает», – заявил Георгий Арвеладзе.

«Это касается всего общества»

Адвокат Элене Хоштария назвала приговор незаконным и необоснованным. По ее словам, дело выходит за рамки судьбы одного политика.

«Это решение касается не только Элене Хоштарии и ее судьбы, но и того, что ее четверо детей остаются без матери. Это касается всего общества. Сегодня система еще раз показала, как она обращается с критическими голосами», – сказала журналистам адвокат Элене Маглакелидзе.

Часть оппозиции расценила приговор как признак ужесточения политики в отношении инакомыслия. На брифинге «Коалиции за перемены», лидером которой является Элена Хоштария заявили, что сам повод для уголовного дела является формальным, а реальной причиной преследования они считают политическую позицию коллеги.

«Впервые в истории грузинского правосудия фломастер признан орудием преступления. <...>. На самом деле, конечно, это лишь повод. <...>. Главное, за что осудили Элене – это любовь к стране и то, что она вслух говорит, что Россия – враг», – заявил один из лидеров коалиции Ника Гварамия.

Элене Хоштария – одна из самых заметных фигур грузинской оппозиции. Ее политическая деятельность сочетает либеральные взгляды, жесткую антироссийскую позицию и участие в уличных акциях. Представители власти называют ее «радикалом», сторонники – бескомпромиссным политиком. Она известна своими методами активного протеста, включая голодовки. Сейчас Хоштария стала первой женщиной-политиком, оказавшейся в заключении в современной Грузии.

В «Коалиции за перемены» уверены, что решение было принято не судом, а лично основателем правящей партии Бидзиной Иванишвили. По их оценке, это очередной сигнал от власти о том, что любое несогласие будет наказываться.

Критика судебного решения прозвучала и со стороны политиков, не поддерживающих политические взгляды Хоштария. Лидер партии «Свободная Грузия» Каха Кукава, несмотря на разногласия с ней, заявил, что считает вынесенный приговор проблемой для самой судебной системы.

«Несмотря на резко отрицательное отношение к Элене Хоштария, ее личности и политической деятельности, это судебное решение является пощечиной правосудию. Даже во времена «Мхедриони» суд не выносил таких решений. Этот судья и все члены его клана в свое время должны будут понести уголовную ответственность», – написал он в Facebook.

Еще одну параллель провел лидер «Лейбористской партии» Шалва Нателашвили. Он сопоставил это дело со случаями повреждения произведений искусства и отметил, что в таких ситуациях, как правило, применяются более мягкие меры наказания.

«Когда в Лувре повредили «Мону Лизу» Леонардо, виновнику назначили административное наказание, а за надпись на баннере Кахи Каладзе Элене Хоштария дали полтора года тюрьмы. Предлагаю повесить портрет Каладзе в Лувре над «Моной Лизой», – написал он в соцсети.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе, чей предвыборный баннер стал поводом для возбуждения уголовного дела против оппозиционного политика, пока приговор суда не комментировал.

Вице-спикер парламента Гия Вольский, в свою очередь, заявил, что Элене Хоштария оказалась в тюрьме не из-за надписи на баннере, а, по его словам, «за экстремизм».

«Она находится в тюрьме за попытку развития революции. Она организовывала процесс с целью свержения власти революционным путем. Она наказана за экстремизм, а не за использование фломастера, которым был поврежден плакат, хотя это тоже является определенным правонарушением, но, конечно, более легким по сравнению с тем, что на самом деле делала Элене Хоштария», – заявил Вольский.

Призыв из Европы усилить санкции против «Мечты»

Приговор Тбилисского суда вызвал отклик и за пределами Грузии: его раскритиковали представители европейских политических структур. Парламентская группа Европарламента «Альянс либералов и демократов за Европу» (ALDE) потребовала немедленного освобождения Элене Хоштария.

«Приговор совершенно несоразмерен с ее «преступлением» – выражением свободы слова и стремлением к светлому, проевропейскому будущему для Грузии. <...>. Все политически мотивированные обвинения против Элене, а также лидеров и активистов демократической оппозиции должны быть сняты», – заявляет партия.

Кроме того, ALDE обратилась к Европейскому союзу и его странам-членам с призывом усилить адресные санкции.

Альянс ALDE объединяет более 70 партий в Европе, включая «Дроа» Элене Хоштария, «Стратегию Агмашенебели», «Гирчи – Больше свободы» и «Лело».

Евродепутат Раса Юкнявичене, комментируя ситуацию, заявила, что в стране-кандидате на вступление в Европейский союз не должно быть политических заключенных. Она также отметила, что Европарламент в середине марта уже выразил солидарность с гражданами Грузии и задержанными представителями оппозиции.

Напомним, 12 марта 2026 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал власти Грузии освободить Элене Хоштария и других задержанных оппозиционеров. Документ поддержали 438 депутатов, против выступили 37.

Ultima ratio дела

Руководитель «Центра социальной справедливости» Тамта Микеладзе обращает внимание как на правовую, так и на моральную сторону дела. По ее словам, статья 187 Уголовного кодекса применяется в случаях, когда причинен «значительный ущерб», то есть более 150 лари. Но она поясняет, что закон различает «уничтожение» и «повреждение» имущества. В первом случае вещь полностью приходит в негодность, во втором – ее можно восстановить. По словам Микеладзе, на опубликованных видеозаписях видно, что надпись на баннере можно удалить.

Кроме того, подобные ситуации, по ее словам, обычно регулируются Избирательным кодексом, который предусматривает административную ответственность за повреждение агитационных материалов.

«Уголовное право применяется как ultima ratio (крайняя мера) и только тогда, когда иные, более мягкие правовые меры (например, административные санкции) недостаточны. Игнорирование этого принципа означает политизацию уголовного права и фундаментальное искажение его функции. В данном случае, с учетом содержания и последствий деяния, применение уголовной ответственности является теоретически необоснованным», – пишет она в Facebook.

В обсуждении звучат не только правовые, но и моральные аргументы. Речь, по словам Микеладзе идет о женщине-политике, матери четырех детей, у которой, как отмечают ее сторонники, есть проблемы со здоровьем:

«Ни один предыдущий политический режим не принимал столь аморальных решений в отношении женщин, как это делает руководство «Грузинской мечты», состоящее исключительно из мужчин и называющее себя защитником семьи».

Другие обвинения против Элене Хоштария

Дело Элене Хоштария не ограничивается данным приговором. Пока Хоштария находилась в пенитенциарном учреждении в Рустави под стражей, в ноябре прошлого года против нее было возбуждено еще одно уголовное дело – так называемое дело о саботаже. Следствие предъявило ей обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса: саботаж, содействие враждебной деятельности в интересах иностранного государства, а также финансирование или поддержку деятельности, направленной против конституционного строя. По этим обвинениям ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Судебные слушания по этому делу, в котором, помимо Хоштария, фигурируют и другие представители оппозиции, стартовали в феврале 2026 года. Не исключено, что через год на свободу Элене Хоштария так и не выйдет – к моменту окончания текущего срока ей может быть вынесен новый приговор.

