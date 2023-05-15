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«Проект» рассказал о проблемах авиакомпаний РФ с запчастями
Российские авиакомпании после введения санкций против России в связи с вторженим в Украину испытывают проблемы с запчастями, из-за которых они в ряде случаев отходят от технических регламентов и реже, чем предписано, фиксируют неисправности. Об этом говорится в расследовании издания «Проект».
Из-за санкций, введённых в феврале 2022 года, запчасти для самолётов зарубежного производства, которых в российских авиакомпаниях подавляющее большинство, нельзя ввозить в страну напрямую. Эта проблема, как пишет «Проект», пока решается с помощью так называемого серого импорта и разборки («каннибализации») других самолётов.
Как пишет проект, сам объём импорта авиационных запчастей и комплектующих европейских и американских производителей драматически сократился, а поставщиков из западных стран сменили компании из Китая, ОАЭ, а также Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. При этом далеко не все ввезённые запчасти были новыми. Данные о так называемой каннибализации российские авиакомпании скрывают. «Проект» на основании данных авиатрекера Flightradar подсчитал, что как более 10% самолётов крупнейших авиакомпаний не поднимались в небо более трёх месяцев – это может быть знаком того, что по крайней мере часть из них разобрали.
Из-за перебоев с поставками запчастей российским авиакомпаниям уже сейчас пришлось отступить от международных стандартов безопасности полетов – пишет «Проект». В частности, изменены правила ведения бортовых журналов, куда теперь заносятся не все нарушения. Такая практика введена в частности в «Аэрофлоте». «Проект» приводит примеры, когда в бортовые журналы не вносились сведения о нехватке аварийно-спасательного оборудования или поломке вакуумного генератора, обеспечивающего работу туалета на борту. Также, как утверждается, увеличиваются сроки, в течение которых разрешается летать с неустранёнными неисправностями на борту.
Проблемой является также техобслуживание и обязательные технические проверки самолётов. У России нет мощностей и специалистов для обязательных глубоких технических проверок. Ранее они осуществлялись в западных странах. В начале апреля нынешнего года «Аэрофлот» отправил свой самолёт, широкофюзеляжный Airbus A330-300, на техобслуживание в Иран.
Авиакомпании, как пишет «Проект», не ответили на запросы издания.
- Санкции, введённые против российской авиаотрасли после широкомасштабного вторжения в Украину, предусматривают запрет на поставки в Россию авиатехники, а также запрет полёты российских самолётов в страны, которые ввели санкции, и закрытие для них воздушного пространства. Также были отозваны сертификаты страхования, а самолёты, которые были приобретены в лизинг, от российских авиакомпаний потребовали вернуть – что они не сделали. Из-за этого большинство российских самолётов сейчас могут летать за рубеж только в ограниченное число стран.
Другие новости дня
Авиакомпании внесли заявки на полеты между Грузией и Россией
В Агентство гражданской авиации Грузии поступило несколько заявок на начало регулярного воздушного сообщения с Россией. Об этом заявили в грузинском ведомстве, не сообщив, какие именно авиакомпании подали заявки и когда может возобновиться авиасообщение.
«Твердая позиция Грузии заключается в том, что полеты между Грузией и Российской Федерацией будут выполняться только авиакомпаниями и воздушными судами, не находящимися под санкциями. Поэтому все заявки, информация и документация, представленные авиакомпаниями, будут подвергаться детальному изучению и проверке различными механизмами с точки зрения санкций», – сказано в заявлении.
В ведомстве говорят, что они консультируется и изучают примеры тех государств, которые соблюдают санкции и при этом имеют прямое воздушное сообщение с Россией. В Тбилиси заверили, что выдача разрешений на полеты будет осуществляться после детального изучения текущего статуса авиакомпаний и их воздушных судов в отношении международных санкций или ограничений.
- 10 мая президент России Владимир Путин снял ограничения на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года. Ранее сообщалось, что рейсы из Москвы в Тбилиси могут запустить авиакомпании «Азимут», Red Wings и Georgian Airways.
- До приостановки авиасообщения из РФ в Грузию летали «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7, Red Wings, «Ютэйр», «Победа». В направлении России рейсы выполняли Georgian Airways и MyWay Airlines.
Кемаль Кылычдароглу победил на избирательных участках, открытых в Грузии
Кандидат в президенты Турции от шестипартийного оппозиционного объединения «Национальный альянс» Кемаль Кылычдароглу победил на избирательных участках, открытых в Грузии.
Согласно официальным данным, за Кылычдароглу проголосовали 639 избирателей (63.58%), за действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана – 315 (31.34%). Всего в Грузии проголосовали 1005 граждан Турции.
В рамках парламентских выборов 432 голоса получила Республиканская народная партия, которую возглавляет Кылычдароглу, 223 голоса – Партия справедливости и развития, которой руководит Эрдоган.
Отметим, что на большинстве избирательных участков, открытых за рубежом, победил оппозиционер Кылычдароглу. Он, к примеру, выиграл в России, Украине, странах Восточной Европы, Великобритании, США, Китае и Австралии. Однако за счет победы на участках, открытых в Азербайджане, Франции, Германии, Бельгии, странах Северной Африки и ряде других государств, Эрдоган набрал 59,09% голосов с участков за границей (769 952 голоса). У Кылычдароглу – 40,76% (559 486 голосов).
- На прошедших в воскресенье 14 мая президентских выборах в Турции ни один из кандидатов не преодолел порог в 50% голосов, необходимый для победы в первом туре. Государственный турецкий телеканал TRT, ссылаясь на результаты подсчёта 100% бюллетеней, показывает, что у нынешнего главы государства Реджепа Эрдогана 49,35% голосов. У его основного соперника – кандидата от шестипартийного оппозиционного объединения «Национальный альянс» Кемаля Кылычдароглу - 45%.
Турцию 28 мая ждёт второй тур президентских выборов
На прошедших в воскресенье 14 мая президентских выборах в Турции ни один из кандидатов не преодолел порог в 50% голосов, необходимый для победы в первом туре. Государственный турецкий телеканал TRT, ссылаясь на результаты подсчёта 100% бюллетеней, показывает, что у нынешнего главы государства Реджепа Эрдогана 49,35% голосов. У его основного соперника – кандидата от шестипартийного оппозиционного объединения «Национальный альянс» Кемаля Кылычдароглу - 45%.
Таким образом, победитель определится во втором туре 28 мая. Такое развитие событий прогнозировалось перед выборами.
Оба кандидата уже прокомментировали предварительные результаты.
Выступая на митинге своих сторонников возле центрального офиса правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, Эрдоган заявил, что всё ещё верит в возможность победы в первом туре, но, если волей народа будет суждено провести второй тур, он не будет возражать.
Его соперник, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу сказал, что уверен в победе во втором туре.
«Если будет объявлен второй тур, мы обязательно выиграем. Воля к переменам в обществе выше 50 процентов», – сказал политик, сообщает Русская служба «Би-би-си».
Третий кандидат на выборах представитель политического блока «Альянс АТА» («альянс предков») Синан Ога, получивший более 5% голосов, пообещал вскоре определиться, кого из соперников поддержать во втором туре.
Накануне после закрытия участков в 17 часов по местному времени государственные медиа на протяжении нескольких часов показывали лидерство Эрдогана, и что у него более 50%.
При этом Кылычдароглу утверждал на протяжении вечера, что собственные подсчёты его Национально-республиканской партии показывают его лидерство, а не Эрдогана. Оппозиция резко критикует данные по итогам голосования, приводимые «Анадолу», называя их «ненадёжными».
Нынешнее голосование на выборах президента называют самым напряжённым для Эрдогана за более чем 20 лет его нахождения у власти – в качестве президента и главы правительства. Большинство предвыборных опросов показывали небольшое преимущество оппозиционного кандидата.
В Турции 14 мая проходили также парламентские выборы. Глава избирательной комиссии Йенер заявил, что голосование прошло без ситуаций, которые могли бы негативно сказаться на результатах. Реджеп Эрдоган написал в твиттере после закрытия участков, что процесс голосования «соответствовал демократии».
- Критики Эрдогана опасаются, что в случае его переизбрания Турция окончательно превратится в автократию. Турция подошла к выборам с целым набором проблем, включая последствия разрушительного землетрясения на юго-востоке страны три месяца назад. Его жертвами стали более чем 50 тысяч человек. Пострадавшие регионы требуют восстановления.
- Страна переживает также экономический кризис. В прошлом году инфляция в Турции превысила 80%. Нерешённым остаётся и вопрос курдского меньшинства и курдского сепаратистского движения.
- Кемаль Кылычдароглу в ходе кампании заявлял, что в случае его прихода к власти он направит страну по новому курсу, возрождая демократию «после нескольких лет государственных репрессий» и восстанавливая связи с Западом. Он также говорил, что сохранит дружественные отношения с Россией. Однако за несколько дней до выборов оппозиционный кандидат обвинил Россию во вмешательстве в ход предвыборной кампании.
Вступил в силу безвизовый режим для въезжающих в Россию граждан Грузии
С сегодняшнего дня вступил в силу безвизовый режим для въезжающих в Россию граждан Грузии.
Визовый режим, введенный Россией в декабре 2000 года, отменил президент РФ Владимир Путин. Указ был подписан 10 мая. В нем указано, что с 15 мая 2023 года «граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих их личность (паспорт гражданина Грузии, дипломатического паспорта, служебного паспорта, книжки моряка, проездного документа для возвращения в Грузию), за исключением граждан, въезжающих в РФ в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в РФ, в том числе в целях получения образования».
Кроме того, грузинским сотрудникам Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в РФ и членам их семей оформляются однократные визы на три месяца. Отмечается, что после аккредитации таких сотрудников они и их семьи могут въезжать в РФ и выезжать из РФ без оформления виз в течение всего срока аккредитации.
Как сообщалось ранее, между Россией и Грузией в ближайшие дни может возобновиться и прямое авиасообщение. Также МИД России больше не рекомендует россиянам воздерживаться от поездок в Грузию.
- Решение Кремля об отмене запрета на авиасообщения с Грузией и визового режима бурно обсуждается как в Грузии, так и за ее пределами. В правящей партии «Грузинская мечта» считают, что эти меры никак не скажутся на отношениях с Западом. В США и ЕС считают иначе, и по этому вопросу сделали довольно жесткие предупреждения.
Зеленский от имени народа Украины получил премию Карла Великого
Президент Украины Владимир Зеленский получил в германском городе Ахен премию имени Карла Великого, присуждаемую за вклад в объединение Европы. В заявлении жюри подчеркивалось, что Зеленский «удостоился этой награды вместе с украинским народом, который защищает не только суверенитет своей страны и жизнь ее граждан, но и Европу и европейские ценности».
Владимир Зеленский прибыл в Северный Рейн-Вестфалия во второй половине дня из Берлина, где он встречался с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем. Присутствующие на торжественной церемонии вручения премии в средневековом Коронном зале ратуши Ахена встретили Зеленского стоя продолжительными аплодисментами, передает корреспондент Радио Свобода Анна Розэ.
Шольц в своей речи при вручении награды высоко отозвался о свободолюбии и мужестве украинского народа. Канцлер поблагодарил президента и народ Украины за защиту общих европейских ценностей. Политик процитировал слова Зеленского, сказанные им 24 февраля прошлого года, в день начала российского полномасштабного вторжения: «Президент здесь. Мы все здесь». По словам Шольца, редко когда в истории короткие фразы имели такое большое воздействие: сразу было понятно, что украинский народ не подчинится насилию России, а будет ему сопротивляться.
Канцлер ФРГ назвал вручение премии Зеленскому и народу Украины «началом дальнейшего объединения Европы». Шольц отметил: «Если Владимир Путин верил, что он может силой столкнуть украинскую нацию с ее пути в Европу, то он – всеми своими танками, беспилотниками и ракетными обстрелами – не достиг ничего, кроме противоположного эффекта». По словам канцлера, война сплотила Украину и Евросоюз как никогда. Шольц подчеркнул, что Украина может и далее полагаться на дальнейшую поддержку европейских стран. Это касается и стремления Украины стать членом Евросоюза. «Украина – часть нашей европейской семьи», – подчеркнул канцлер.
Владимир Зеленский поблагодарил Шольца за вручение премии. По его словам, в войне Украина противостоит агрессору, который хотел бы повернуть историю вспять и «способен на любую подлость и жестокость». Президент Украины высоко отозвался о словах Шольца про «перелом эпох» (Zeitenwende) и о военной поддержке Украины, сказанные им в конце февраля. Президент Украины повторил свое требование о вступлении его страны в Евросоюз и НАТО. «Евросоюз будет неполон без Украины», – подчеркнул Зеленский, который выступал сначала на английском языке, а затем перешел на украинский.
Премия имени Карла Великого была основана 14 марта 1950 года. В прошлом году ее удостоились Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало. Ранее премия была вручена, кроме прочих, Ангеле Меркель, Эммануэлю Макрону и папе римскому Франциску.
Как визит в Берлин, так и церемония вручения премии проходили при строжайших мерах безопасности. В Берлине ввиду высочайшей секретности не сообщалось ни о времени, ни о маршруте передвижения колонны автомобилей и кортежа, сопровождающего президента Украины.
В зоне грузино-осетинского конфликта задержан гражданин Грузии
Представители властей самопровозглашенной республики Южная Осетия задержали на территории близ села Никози Горийского муниципалитета гражданина Грузии. Информацию об этом распространяет Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии.
СГБ поясняет, что сразу по получении информации об инциденте Службой госбезопасности была активирована горячая линия Миссии наблюдателей ЕС, незамедлительно проинформированы международные партнеры и сопредседатели Женевских международных дискуссий.
«Задействованы все существующие механизмы для освобождения в кратчайшие сроки незаконно задержанного гражданина Грузии. Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации, лежит на оккупирующей силе», - говорится в информации СГБ.
Нетаньяху подвел итоги операции против «Исламского джихада»
Силы безопасности Израиля в ходе операции в секторе Газа за последние дни ликвидировали все высшее руководство радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» на этой территории, заявил в воскресенье глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.
Комментарий премьер-министра на заседании израильского кабинета в Иерусалиме приводит, в частности, издание Times of Israel.
По словам Нетаньяху, в ходе операции армия обороны Израиля и сотрудники службы безопасности «Шабак» уничтожили 17 центров командования «Исламского джихада», нанесли удары по складам ракет, вывели из строя противотанковые расчеты. Также он отметил, что были убиты «десятки террористов». Палестинцы ранее подтвердили гибель нескольких командиров «Исламского джихада».
Это первое заявление Биньямина Нетаньяху с тех пор, как в субботу вечером вступило достигнутое при посредничестве Египта соглашение о прекращении огня после пяти дней вооруженного противостояния.
В целом, как отмечается, договоренности о режиме тишины соблюдаются. Израиль в воскресенье возобновил работу контрольно-пропускных пунктов на границе с сектором. Ближе к вечеру поступила информация, что на юге Израиля начали звучать сирены после выпущенной с палестинской территории ракеты. Позднее боевики назвали запуск «технической ошибкой». Израильские военные заявили, что открывали ответный огонь из танков, которым поразили два поста, принадлежащих правящей в секторе Газа радикальной группировке ХАМАС. О пострадавших информации не поступала ни от одной из сторон.
По сообщениям военных, с 9 мая боевики «Исламского джихада» выпустили в сторону Израиля 1400 ракет и минометных снарядов. Жертвами ударов на израильской территории стали два человека, более 30 - были ранены.
Медицинские источники в секторе Газа утверждают, что в результате израильских ударов погибли 33 человек, в том числе шестеро детей.
В Брюсселе состоялась встреча Пашинян-Алиев-Мишель
В штаб-квартире Евросоюза в Брюсселе состоялась встреча премьер-министра Армении, президента Азербайджана и председателя Европейского совета, сообщает Радио Азатутюн.
Ранее Шарль Мишель провел отдельные встречи с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым, чтобы обсудить процесс армяно-азербайджанского урегулирования.
Отмечая важность предстоящей встречи, ранее в Брюсселе подчеркивали, что прорывного прогресса от нее не ждут.
«Я думаю, что мы должны быть скромными в наших ожиданиях по поводу того, что всеобъемлющий мирный документ может быть подписан в воскресенье вечером. Это займет много времени и работы», - сказал Радио Азатутюн высокопоставленный европейский дипломат, говоривший на условиях анонимности.
Последняя встреча лидеров Армении и Азербайджана при посредничестве Евросоюза состоялась в Праге при участии президента Франции Эммануэля Макрона. Еще одна встреча планировалась на декабрь, но президент Азербайджана настоял на том, что армянская сторона требует сохранения четырехстороннего формата, против чего выступает Баку.
По данным дипломатических источников, в течение нескольких месяцев Ереван настаивал на необходимости участия Макрона, а Алиев отвергал это, в то время как Брюссель пытался найти приемлемый для сторон вариант. В итоге армянская сторона согласилась на встречу в трехстороннем формате, как того требовал Баку. С другой стороны, было объявлено, что после этого 1 июня в Кишиневе состоится еще одна встреча с участием не только Макрона, но и канцлера Германии Шольца. Однако в Баку заявили, что Алиев может и не участвовать в такой встрече, а если и будет участвовать в ней, то только при условии, что она не заменит брюссельский формат.
Выборы президента Турции: Эрдоган набирает менее 50%
На выборах президента Турции по итогам обработки бюллетеней с 89,24% вскрытых урн действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,94% голосов, его главный конкурент от оппозиционного объединения «Народный альянс» Кемаль Кылычдароглу – 44,30%, Синан Оган от политического блока «Альянс АТА» – 5,30%. Об этом сообщает TRT Haber.
Это предварительные данные, окончательные результаты выборов будут объявлены в течение нескольких дней.
Кемаль Кылычдароглу заявил, что собственные подсчеты его Национально-республиканской партии показывают, что выборы выигрывает он. Ранее в твиттере он написал «Мы впереди».
Подсчет голосов продолжается. Если Эрдоган cохранит лидерство и по итогам подсчета голосов наберет более 50% голосов, он останется на посту президента Турции. В случае если никто из кандидатов не наберет 50% голосов, второй тур пройдет 28 мая.
Эрдоган руководит страной в качестве премьер-министра, а позже – президента уже более 20 лет. Нынешнее голосование называют самым напряженным для действующего президента. Большинство предвыборных опросов показали небольшое преимущество его главного конкурента на выборах – Кемаля Кылычдароглу.
Кылычдароглу представляет Национально-республиканскую партию, которая защищает светский характер государства. Он известен своими выступлениями против коррупции и за проевропейский путь развития Турции. Кылычдароглу был выдвинут совместно шестью оппозиционными партиями "Народного альянса".
Также на президентский пост баллотируется Синан Оган от политического блока «Альянс АТА» («Альянс предков»).
Ранее свою кандидатуру снял лидер «Партии отечества» Мухаррем Индже. Причиной этого решения он назвал волну компромата, обрушившегося на него в ходе избирательной кампании. Политик заявил, что в течение 45 дней в турецких СМИ распространялись фейковые, компрометирующие его фотографии, а правоохранительные органы отстранились от расследования этих фактов. Индже также подчеркнул, что государство не смогло защитить его репутацию как гражданина страны и кандидата в президенты Турции.
Кылычдароглу, в свою очередь, обвинил Россию в заговоре и распространении фейков. Это случилось после того, как 7 мая Эрдоган показал своим сторонникам на митинге видео: на нем Кылычдароглу призывает принять участие в голосовании, затем на кадрах появляется один из основателей Рабочей партии Курдистана, которую в Турции считают террористической. Журналисты DW изучили это видео и пришли к выводу, что оно было смонтировано из двух разных частей с совершенно разным фоном и содержанием для того, чтобы обвинить Кылычдароглу в связях с курдскими боевиками.
«Грузинская мечта»: вопрос о ж/д сообщении между РФ и Грузией не актуален
Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявляет, что вопрос о железнодорожном сообщении между Россией и Грузией не стоит на повестке дня и что любое решение будет принято в соответствие с интересами страны:
«Любое решение с нашей стороны принимается в соответствии с принципами, которые соответствуют нашим национальным интересам. Сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня, поэтому актуализировать его не считаю правильным».
Кобахидзе также прокомментировал восстановление прямого авиасообщения с Россией и отметил, что Грузия санкции в отношении РФ не вводит, поэтому позиция Тбилиси «четкая» и «ясная».
«Наше правительство, министр иностранных дел сделали четкое заявление. Было заявлено, что мы не будем принимать подсанкционные авиаборты – речь только о сотрудничестве с неподсанкционные российскими компаниями. И тут были спекуляции, поэтому еще раз поясню общественности: непредоставление технических документов означает введение санкций, следовательно, это не тот вопрос, по которому спекуляции могут иметь основания», - цитирует Кобахидзе SOVA.
На днях президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин заявил, что в 2023 году при ТПП создан Российско-грузинский деловой совет, где уже обсуждаются конкретные вопросы. Один из них - это открытие железнодорожного транзита «в рамках маршрута Шелкового пути», который будет проходить по абхазскому участку железной дороги Грузии.
Лукашенко на фоне слухов о нездоровье не пришел на торжества в Минске
Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко уже пять дней - с 9 мая, когда он посетил парад в Москве - не появляется на публике. В воскресенье он не пришел на торжества в Минске, посвященные Дню государственного флага, герба и гимна Беларуси. Приветствие от его имени зачитал премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
В белорусских независимых СМИ и соцсетях продолжают обсуждаться слухи о болезни Лукашенко. Белорусский лидер в Москве выглядел нездоровым, не смог пройти несколько сот метров от мавзолея Ленина до могилы Неизвестного солдата и отсутствовал на завтраке с Владимиром Путиным и другими лидерами СНГ. Вечером 9 мая Лукашенко возложил венок в Минске, но не стал выступать - хотя обычно это делал в День Победы. С тех пор он не появлялся на публике, никаких мероприятий с его личным участием не проводилось. Издание «Зеркало» называет это «очень странным». При этом пресс-служба Лукашенко и чиновники молчат.
13 мая сразу несколько СМИ сообщили, что вечером кортеж Лукашенко приехал в Республиканский клинический медицинский центр. Через некоторое время кортеж выехал из центра.
День Государственных флага, герба и гимна отмечается в этом году впервые. Ровно 28 лет назад, 14 мая 1995 года, в Беларуси по инициативе Лукашенко, который уже тогда был президентом, прошел референдум, на котором вместо национальных символов - бело-красно-белого флага и герба «Погоня» - была утверждена современная государственная символика, созданная на основе символики бывшей БССР.
Глава Чечни заявил о 121 убитом военном из подразделения «Ахмат-Грозный»
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что за 23 года существования подразделения ОМОН «Ахмат-Грозный» был убит 121 его боец, не уточнив при этом, какая часть погибших приходится на время войны против Украины. Ранее сообщалось, что подразделения кадыровцев в Украине преимущественно находятся в тылу и не выполняют боевые задачи, пишет Кавказ.Реалии.
В посте в телеграм-канале Кадырова также сообщается о врученных посмертно наградах. В другой публикации глава региона заявил, что с первых дней «спецоперации» (так российская пропаганда называет войну против соседней страны – Прим. ред.) ОМОН «Ахмат-Грозный» «задействован на сложнейших участках».
При этом ранее участники воюющих в обороне Украины чеченских добровольческих батальонов отмечали, что с начала полномасштабного вторжения России им не приходилось сталкиваться на фронте с кадыровцами. Один из бойцов батальона, этнический чеченец Аслан Очерхаджиев, заявлял, что кадыровцы «лишь имитируют участие в войне, снимая постановочные видео для тиктока со стрельбой без прицела».
На данный момент редакции Кавказ.Реалии известны имена более двухсот убитых на войне против Украины военных из Чечни.
- Командира отряда ОМОН «Ахмат-Грозный» подполковника Анзора Бисаева власти Украины обвиняют в пытках несовершеннолетнего. По данным спецслужб страны, в начале марта 2022 года кадыровский силовик вместе со своими подчиненными похитил подростка из поселка Бабинцы Киевской области и, угрожая убийством, требовал от того рассказать о расположении украинских войск.
- Дислоцированные в Чечне подразделения Росгвардии, формально входя в структуру федерального ведомства, фактически подчиняются лично Рамзану Кадырову. Украинские власти назвали полк «Север-Ахмат» причастным к убийству мирных жителей в городах Буча, Ирпень и Гостомель.
- То, что чеченские военные части используются как заградотряды, Кавказ.Реалии в марте подтвердил командир защищающего Украину добровольческого чеченского батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев. По его словам, кадыровцы сдерживают разбегающихся с поля боя военнослужащих других подразделений.
- С начала войны в Украине кадыровцы прославились как «тикток-войска»: по мнению военных экспертов и очевидцев, чеченские солдаты находятся на захваченной уже Россией территории. Там они снимают ролики со стрельбой по разрушенным домам.
В Тбилиси проходит акция грузинских гидов
Часть грузинских гидов проводит акцию у Национальной администрации туризма в Тбилиси. Они заявляют, что скоро останутся без работы, и это создаст проблему многим, сообщают грузинские СМИ.
Гиды требуют, чтобы грузинский язык и гражданство Грузии имели все гиды, которые работают в стране. Это, по требованию местных гидов, должно быть закреплено на уровне закона.
Одна из участников митинга Кети Бурнадзе заявляет: «Эта проблема возникла еще до пандемии, но особенно обострилась в последний год. Мы, грузинские гиды, остаемся за пределами сферы туризма. Гид - это посол страны, он знакомит иностранцев с историей, культурой этой страны. Сегодня же эту историю искажают приехавшие в Грузию гиды, что наносит вред имиджу страны».
Другая участница протеста Наталия Андроникашвили заявляет, что история Грузии искажается настолько, что страна оказывается то провинцией Ирана, то – российской губернией: «И об этом не слышат ни чиновники, ни представители туристических компаний Грузии. Об этом слышим мы, местные гиды».
SOVA отмечает, что обсуждение закона о туризме еще не завершено. Пока неизвестно, как будет урегулирован этим законом вопрос гидов Грузии.
На улице Какабадзе в Тбилиси обвалилась скальная масса, повреждены два автомобиля
В Тбилиси на улице Какабадзе №25 обвалилась скальная масса, в результате чего легко повреждены два автомобиля. Об этом «ИнтерпрессНьюс» сообщили в мэрии Тбилиси.
По их информации, на данном этапе автомобильная дорога не завалена и на территории соответствующими службами проводятся работы по очистке.
В Тбилиси официально откроется посольство Дании
Официальная церемония открытия в Тбилиси посольства Дании пройдет в Тбилиси на следующей неделе, сообщает агентство «Новости-Грузия». В ней примет участие министр иностранных дел Королевства Дания Ларс Лёкке Расмуссен, который сегодня прибывает в страну с двухдневным визитом.
Запланирована встреча Расмуссена с премьером Ираклием Гарибашвили и министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили. Главу МИД Дании сопровождает делегация бизнесменов, расширенная встреча пройдет в Министерстве экономики и устойчивого развития.
Глава МИД Дании посетит линию разделения в зоне грузино-осетинского конфликта и ознакомится с текущей ситуацией, сообщает внешнеполитическое ведомство Грузии.
Посольство Королевства Дания обслуживает Грузию и Армению. Дипмиссию возглавляет посол Анне Тофт Соренсен.
В Украине в ночь на воскресенье дважды объявлялась тревога
Вечером в субботу почти на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Впоследствии появились сообщения о взрывах в Тернополе. Глава областного совета Михаил Головко сообщил, что одна из ракет попала в городскую промзону. О пострадавших не сообщается.
Тревогу объявили практически одновременно с началом в британском Ливерпуле финала песенного конкурса «Евровидение».
Еще одна тревога была объявлена глубокой ночью. Ударам вновь подвергся Тернополь. По данным властей, произошло попадание в складские помещения, что привело к пожару. Травмированы два человека.
Всего, по данным областных администраций Украины, удары в субботу и в ночь на воскресенье были нанесены по десяти областям страны в разных ее регионах. Ночью был нанесен удар по Харькову и ряду населенных пунктов Харьковской области, о пострадавших не сообщается.
По данным командования Воздушных сил Украины, в ночь на 14 мая были сбиты 18 дронов «Шахед», несколько беспилотников других типов и три крылатые ракеты.
Минобороны России заявило, что в районах населенных пунктов Тернополь, а также Петропавловка Днепропетровской области был «нанесен удар высокоточным оружием большой дальности» по «пунктам дислокации подразделений ВСУ и местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, поступивших из западных стран».
Под Бахмутом погибли российский комбриг и замполит корпуса
В Украине в боях под Бахмутом погиб командир 4-й мотострелковой бригады российской армии полковник Вячеслав Макаров, а также заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко. Сообщения об этом, появившиеся в украинских и российских источниках накануне, в воскресенье подтвердило Минобороны России.
Российское военное ведомство нечасто подтверждает гибель высокопоставленных командиров и называет их по именам. В сообщении Минобороны говорится, что командиры погибли при отражении атак украинских военных в районе населенного пункта Красное к юго-западу от Бахмута. Утверждается, что полковники лично руководили действиями личного состава и погибли «героически».
Под Бахмутом в последние дни украинские военные наступают на фланги российской группировки к северу и югу от города, сообщалось о тактических успехах украинских войск. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал о «бегстве» российских военных с рубежей. Гибель полковников он пока не комментировал.
В субботу в ряде украинских пабликов появились сообщения, что в результате артиллерийского обстрела под Красным погибли командир и начальник штаба 4-й российской бригады и замполит 2-го армейского корпуса (в прошлом «народной милиции» так называемых «ДНР» и «ЛНР»). Эти сообщения подтвердил и воюющий в российской армии блогер Андрей Морозов.
В Херсонской области при взрыве снаряда погибли пять мирных жителей
В селе Миролюбовка Херсонской области на одном из сельскохозяйственных предприятий сдетонировал неразорвавшийся снаряд. Погибли пять человек - все они были гражданскими лицами. Самому молодому из них было 27 лет, самому старшему - 68.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что снаряд остался после российских бомбежек.
Прокуратура Херсонской области возбудила уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны.
Как сообщает «РБК-Украина», за минувшие сутки российские войска выпустили по Херсонской области около 400 снарядов, в результате атак пострадали шесть человек.
Также вчера российская авиация сбросила на Берислав Херсонской области две авиабомбы. Из-за обстрелов город остался без света.
G7 и ЕС намерены заблокировать поставки газа из РФ по ряду маршрутов
Страны «Группы семи» и Евросоюза обсуждают возможность окончательно заблокировать поставки трубопроводного газа из России в Европу по ряду направлений. Об этом сообщает Financial Times. Решение может быть принято на саммите G7, который пройдет в городе Хиросима в Японии 19-21 мая.
Для Евросоюза такое решение войдет в 11-й пакет санкций против России, который ЕС намерен принять из-за российского военного вторжения в Украину. Какие именно газопроводы попадут под санкции, не уточняется, но агентство РБК полагает, что речь идет о трубопроводе «Ямал - Европа», по которому российский газ до 2022 года поступал в Польшу и Германию. Сейчас эти поставки не осуществляются - как и по «Северным потокам» по дну Балтийского моря.
Газ из России, однако, продолжает поступать в некоторые страны ЕС по газопроводу через Украину, а также по «Турецкому потоку».
Кроме того, Financial Times не исключает, что новые санкции коснутся и поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба», построенному еще в 1960-е годы. Агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз предлагает включить в 11-й пакет санкций остановку северной ветки «Дружбы». Южная ветка, которая снабжает нефтью Чехию, Венгрию и Словакию, сможет продолжать работать.
- После начала военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года страны Евросоюза наложили на Россию жесткие экономические санкции. Кроме того, они взяли курс на отказ от импорта энергоносителей - нефти и газа, - из России. В частности, Германия на сегодняшний день почти полностью прекратила ввоз ископаемых источников энергии из России. Ранее ФРГ платила 2,2 миллиарда евро за российские нефть и газ. Теперь сумма экспорта составила лишь 4,2 миллиона. Импорт изделий угле- и нефтепереработки сократился до 30 и 26 миллионов соответственно.
Зеленский в Берлине встретился с президентом и канцлером Германии
Президент Украины Владимир Зеленский посещает с визитом Германию. В Берлине он встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
«В самое сложное время в современной истории Украины Германия доказала, что она настоящий друг и надежный союзник, который со всей решимостью стоит на одной стороне с украинским народом в борьбе за защиту свободы и демократических ценностей», - написал Зеленский в книге почетных гостей президентской резиденции, - «Вместе мы победим и вернем мир в Европу».
Позднее прошли переговоры президента Украины с федеральным канцлером Олафом Шольцем.
В центре германской столицы в связи с визитом Зеленского введены повышенные меры безопасности и перекрыто движение транспорта.
Президент Украины прибыл в Берлин в ночь на воскресенье из Италии, его самолет сопровождали истребители германских ВВС. «Берлин. Оружие. Крупный пакет. ПВО. Реконструкция. ЕС. НАТО. Безопасность», - написал Зеленский в телеграме после прибытия в Германию о темах будущих переговоров.
Под крупным пакетом имеется в виду пакет германской военной помощи Украине на сумму около 2,7 миллиардов евро, о котором было объявлено накануне.
Из Берлина Зеленский и Шольц, как ожидается, отправятся в город Ахен на западе Германии. Там президенту Украины вручат премию имени Карла Великого за вклад в европейское единство.
Накануне президент Украины в Италии встретился с руководителями этой страны, а также с Папой Римским Франциском.
Никол Пашинян провел в Брюсселе неформальную встречу с Шарлем Мишелем
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел в Брюсселе неформальную встречу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
Как сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на пресс-службу главы армянского правительства, собеседники обменялись мнениями о сложившейся в регионе военно-политической и гуманитарной обстановке.
«Премьер-министр Пашинян коснулся ситуации, сложившейся в результате имевших место в последние дни провокационных и агрессивных действий азербайджанских вооруженных сил против суверенной территории Республики Армения, направленных на срыв усилий по продолжению мирных переговоров.
Были обсуждены вопросы, связанные с гуманитарным кризисом, который возник в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, а также урегулированием отношений между Арменией и Азербайджаном.
Была затронута запланированная на 14 мая трехсторонняя встреча премьер-министра Армении, председателя Европейского совета и президента Азербайджана, а также подчеркнута важность проведения в Кишиневе 1 июня в рамках саммита Европейского политического сообщества пятисторонней встречи с участием президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте премьер-министра Армении.
Пять человек погибли в ДТП в Гудаутском районе
Пять человек погибли в ДТП, произошедшем в Гудаутском районе самопровозглашенной республики Абхазия.
Авария произошла в селе Абгархыку Гудаутского района поздно вечером в субботу, 13 мая, сообщил информагентству «Апсныпресс» начальник ОВД района Зосма Гицба.
«Это трагедия. Сейчас мы находимся в местной больнице. Врачи сообщили, что все пятеро человек, находившихся в автомобиле Toyota, погибли», - отметил Гицба.
Подробности происшествия уточняются.
Парламентская делегация Грузии отправится в Стокгольм на заседание стран-членов ЕС
Парламентская делегация Грузии примет участие в заседании комитетов по европейским делам парламентов государств-членов ЕС в Стокгольме. По словам председателя комитета по европейской интеграции Маки Бочоришвили, будет возможность побеседовать с европейскими коллегами об отношениях Грузии и Евросоюза.
«У нас будет возможность поговорить с нашими коллегами об отношениях Грузия-ЕС, о прогрессе в выполнении Грузией рекомендаций ЕС, а также о важных вопросах интеграции Грузии в Европейский союз, которые будут обсуждаться нашими коллегами из государств-членов ЕС. Мы примем участие в дебатах в рамках различных сессий. А по итогам сессии будет разработан совместный документ, в котором будут отражены послания в поддержку Грузии, в частности, касающиеся предоставления статуса страны-кандидата в ЕС», - заявила Бочоришвили.
Sova напоминает: Грузия не получила статус кандидата в Евросоюзе вместе с Украиной и Молдовой. 17 июня 2022 года Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС после того, как будут выполнены 12 рекомендаций. Правительство Грузии должно:
- решить проблему политической поляризации путем обеспечения сотрудничества между политическими партиями в духе соглашения от 19 апреля 2021 года (план Шарля Мишеля);
- гарантировать полноценное функционирование всех государственных институтов; продолжить усовершенствование избирательной системы;
- принять и реализовать прозрачную и эффективную стратегию судебной реформы и план действий на период после 2021 года, обеспечить, чтобы судебная система была полностью и по-настоящему независимой, подотчетной и беспристрастной по всей судебной институциональной цепочке, а также гарантировать разделение властей;
- укрепить независимость Антикоррупционного агентства, объединив все ключевые антикоррупционные функции;
- реализовать обязательство по «деолигархизации» путем устранения чрезмерного влияния корыстных интересов в экономической, политической и общественной жизни;
- усилить борьбу с организованной преступностью;
- предпринять более активные усилия для обеспечения свободной, профессиональной, плюралистической и независимой среды СМИ;
- принять оперативные меры для усиления защиты прав человека уязвимых групп, в том числе путем более эффективного привлечения к ответственности виновных и подстрекателей к насилию;
- консолидировать усилия по укреплению гендерного равенства и борьбе с насилием в отношении женщин;
- обеспечить вовлечение гражданского общества в процессы принятия решений на всех уровнях;
- принять закон для того, чтобы грузинские суды учитывали решения Европейского суда по правам человека в своих решениях;
- обеспечить, чтобы в процессе назначения нового Народного защитника (омбудсмена) предпочтение отдавалось независимому лицу, и чтобы этот процесс проходил прозрачно.
В Турции проходят президентские и парламентские выборы
В Турции в воскресенье проходят выборы. Гражданам страны предстоит выбрать как новый парламент, так и нового президента. Избирательные участки открылись в восемь часов утра по местному времени.
Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган руководит страной - как премьер-министр или президент - уже более 20 лет. На выборах его главный конкурент - Кемаль Кылычдароглу, выдвинутый совместно шестью оппозиционными партиями «Народного альянса». Сам он представляет Национально-республиканскую партию, которая защищает светский характер государства в соответствии с заветами основателя Турецкой республики Мустафы Кемаля - Ататюрка, и известен своими выступлениями против коррупции и за проевропейский путь развития Турции. Также на президентский пост баллотируется Синан Оган от политического блока «Альянс АТА» («альянс предков»).
По мнению экспертов, это одни из самых напряженных выборов в истории Турции. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов в первом туре, 28 мая состоится второй тур. Большинство предвыборных опросов показывали небольшое преимущество оппозиционного кандидата.
Кылычдароглу в ходе кампании заявлял, что в случае его прихода к власти Турция сохранит дружественные отношения с Россией. Однако за несколько дней до выборов оппозиционный кандидат обвинил Россию во вмешательстве в ход предвыборной кампании. Кемаль Кылычдароглу написал в твиттере, что россияне «стоят за заговорами и фейками». «Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства», - говорится в тексте. Эрдоган и Кремль отвергли эти утверждения. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кылычдароглу не сможет их доказать.
Эрдоган, в свою очередь, выступил с утверждениями, что его соперника на выборах якобы поддерживает президент США Джо Байден.
По мнению обозревателей, для Москвы выгоднее, если у власти останется Эрдоган, который многие годы активно общается с Владимиром Путиным. При нем Турция не присоединилась к санкциям против России в связи с агрессией против Украины. В то же время эта страна поставляет Украине некоторые виды вооружений – наиболее известны беспилотники «Байрактар».
Критики Эрдогана опасаются, что в случае его переизбрания Турция окончательно превратится в автократию.
Турция подошла к выборам с целым набором проблем. Три месяца назад разрушительные землетрясения на юго-востоке страны унесли жизни более чем 50 тысяч человек. Пострадавшие регионы требуют восстановления.
Страна переживает экономический кризис. Из-за раскритикованных многими экономистами мер, при помощи которых правительство Эрдогана пыталось укрепить турецкую лиру с 2019 года, по итогам 2021 года инфляция в стране превысила 36%, в 2022 году - 80%. Поддержка действующего президента также снизилась из-за инфляции и роста цен на продукты и товары первой необходимости.
Нерешенным остается и вопрос курдского меньшинства и курдского сепаратистского движения. Этнические курды составляют около 15-20% избирателей.
Помимо президента, граждане Турции должны избрать 600 депутатов в парламент. Сторонники Эрдогана, по опросам, могут сохранить парламентское большинство.
Избирательные участки закроются в 17 часов по местному времени (совпадает с московским).
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