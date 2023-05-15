«Проект» рассказал о проблемах авиакомпаний РФ с запчастями

Российские авиакомпании после введения санкций против России в связи с вторженим в Украину испытывают проблемы с запчастями, из-за которых они в ряде случаев отходят от технических регламентов и реже, чем предписано, фиксируют неисправности. Об этом говорится в расследовании издания «Проект».

Из-за санкций, введённых в феврале 2022 года, запчасти для самолётов зарубежного производства, которых в российских авиакомпаниях подавляющее большинство, нельзя ввозить в страну напрямую. Эта проблема, как пишет «Проект», пока решается с помощью так называемого серого импорта и разборки («каннибализации») других самолётов.

Как пишет проект, сам объём импорта авиационных запчастей и комплектующих европейских и американских производителей драматически сократился, а поставщиков из западных стран сменили компании из Китая, ОАЭ, а также Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. При этом далеко не все ввезённые запчасти были новыми. Данные о так называемой каннибализации российские авиакомпании скрывают. «Проект» на основании данных авиатрекера Flightradar подсчитал, что как более 10% самолётов крупнейших авиакомпаний не поднимались в небо более трёх месяцев – это может быть знаком того, что по крайней мере часть из них разобрали.

Из-за перебоев с поставками запчастей российским авиакомпаниям уже сейчас пришлось отступить от международных стандартов безопасности полетов – пишет «Проект». В частности, изменены правила ведения бортовых журналов, куда теперь заносятся не все нарушения. Такая практика введена в частности в «Аэрофлоте». «Проект» приводит примеры, когда в бортовые журналы не вносились сведения о нехватке аварийно-спасательного оборудования или поломке вакуумного генератора, обеспечивающего работу туалета на борту. Также, как утверждается, увеличиваются сроки, в течение которых разрешается летать с неустранёнными неисправностями на борту.

Проблемой является также техобслуживание и обязательные технические проверки самолётов. У России нет мощностей и специалистов для обязательных глубоких технических проверок. Ранее они осуществлялись в западных странах. В начале апреля нынешнего года «Аэрофлот» отправил свой самолёт, широкофюзеляжный Airbus A330-300, на техобслуживание в Иран.

Авиакомпании, как пишет «Проект», не ответили на запросы издания.