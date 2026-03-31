Прокуратура Грузии обвинила Алеко Элисашвили в еще одном поджоге здания суда

Оппозиционному политику, председателю партии «Граждане» Алеко Элисашвили предъявлено новое обвинение. В прокуратуре утверждают, что он пытался устроить пожар в здании Тбилисского суда 4 мая 2025 года. И в этом случае его действия квалифицированы как террористический акт.

«Обвиняемый поднялся в вентиляционную шахту и попытался открыть окно, но не смог. Затем спустился по лестнице и через форточку забросил в архивное помещение горючее вещество на основе нефтепродуктов, в результате чего в комнате возник пожар. После этого он вновь вернулся к окну, расположенному рядом со вторым архивным помещением, и, поднявшись на вентиляционную шахту, поджёг окно и проводку», - говорится в письменном заявлении прокуратуры.

В ведомстве отмечают, что в результате пожара были повреждены внешний фасад здания суда и архив, где хранились сотни уголовных, гражданских и административных дел. Адвокат политика Георгий Рехвиашвили назвал это дело «сфабрикованным».

«Пытаются выстроить некую цепочку, будто существовало несколько эпизодов совершения им каких-то конкретных действий. Это ясно указывает на то, что в отношении Алеко Элисашвили ведётся политическое преследование. Его преследуют по политическим мотивам и пытаются таким образом отстранить от активной политической деятельности… Он сказал, что “скоро, наверное, мне припишут и поджог Нотр-Дама в Париже”. Любой пожар, произошедший в Тбилиси, теперь следствие пытается связать с Александром Элисашвили», - отметил адвокат.

Оппозиционный политик Алеко Элисашвили был задержан 29 ноября 2025 года. По данным МВД, «Алеко Элисашвили в маске пытался поджечь канцелярию суда», он был задержан на месте.

Ему предъявлено обвинение в попытке совершения террористического акта. Согласно статье 323 Уголовного кодекса Грузии, Элисашвили грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время политик находится под стражей, в качестве меры пресечения ему избрано заключение под стражу.