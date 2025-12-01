Суд арестовал обвиняемого в попытке теракта Алеко Элисашвили

Тбилисский городской суд заключил политика Алеко Элисашвили, обвиняемого в «попытке совершения террористического акта», под стражу в качестве меры пресечения. Решение приняла судья Лела Маридзишвили.

Сторона защиты ходатайствовала о залоге в размере 5 000 лари, однако суд отклонил это требование.

На заседании адвокат Георгий Рехвиашвили заявил, что его подзащитный «не совершал попытку теракта». По его словам, хотя Элисашвили и признаёт сам факт «действия», предъявлённая квалификация «юридически и фактически необоснованна».

По заявлению Рехвиашвили, до заседания прокуратура обязала его подписать соглашение о неразглашении.

Сам Алеко Элисашвили, которому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы, сказал в суде, что хотел устроить поджог «из-за той несправедливости, репрессий и насилия, которые существуют в этой стране».

«Я хотел поджечь из-за несправедливости. Пришёл на рассвете, в пять утра, прошёл большой путь… Сказал семье, что иду на рыбалку, хотя я не люблю рыбалку. Взял рюкзак и у меня был план. Я больше не мог смотреть на несправедливость, на то, как таскают маленьких детей, как котят. Я сам видел полицейского, который получал удовольствие от того, что у меня шла кровь, и при этом участвовал в политических дебатах. Факт подтверждаю, но я никому не причинил вреда», – заявил он.

«Если бы я хотел напасть на кого-то, никто бы не выжил… Я хотел только отбиться. Оружие выпало из-за суматохи, я не собирался его использовать», – добавил Элисашвили.

Он также извинился перед семьёй, а одному из лидеров партии «Сильная Грузия – Лело» Ираклию Купрадзе сказал: «Ираклий, если ты считаешь, что я навредил нашему общему делу, прости, такой цели у меня точно не было». Ранее партия дистанцировалась от его поступка.

Свою речь он завершил словами: «До конца – огонь несправедливости!».

По данным прокуратуры, ранним утром в субботу, около 04:00, Элисашвили пришёл к зданию суда «вооружённый огнестрельным оружием, боеприпасами и предметами, необходимыми для осуществления террористического акта». Опубликованы и соответствующие видеокадры.

Прокуратура утверждает, что:

политик разбил молотком стекло на фасаде канцелярии суда и таким образом проник внутрь;

затем в разных частях здания, «в том числе на находящихся там предметах и документах», разлил «значительное количество легковоспламеняющегося вещества» и попытался поджечь;

в этот момент, «в процессе разлива горючего», его заметили сотрудники службы судебных приставов;

по данным прокуратуры, увидев одного из приставов, Элисашвили «напал на него и начал избивать»;

трое приставов пытались «нейтрализовать нападавшего, лишить его возможности поджечь горючее и разоружить»; «нападавший, в свою очередь, пытался достать огнестрельное оружие и применить его.

Алеко Элисашвили около 5–6 минут активно сопротивлялся сотрудникам службы приставов, после чего его удалось окончательно нейтрализовать и задержать, – говорится в заявлении прокуратуры от 30 ноября.