Протестовавшие ученики тбилисской школы смогут продолжить учебу в новом помещении

Учащимся тбилисской школы № 10, дважды в знак протеста перекрывшим дорогу на улице Дадиани, предоставлено альтернативное помещение. Учебный процесс возобновится в понедельник. Как сообщили в Министерстве образования, новое учебное помещение разместится в здании Восточно-Европейского университета, расположенном на улице Шатили.

Родители учащихся считают, что если бы не их активность и протест, интересы детей не были бы учтены. До сих пор школьники учились в отдельном корпусе школы № 22 – «проблемном здании».

«Было рассмотрено около 10 вариантов, и выбрано лучшее здание, отвечающее стандартам учебного процесса и приемлемое для родителей с точки зрения местоположения», — сообщили в министерстве.

Здание десятой школы, расположенной на улице Дадиани в Тбилиси, было снесено несколько лет назад, ответственные органы пообещали построить новое. Около 1400 учеников и учителей были переведены в школу № 22 в районе Дидубе. Несколько дней назад ученики были вынуждены покинуть оба крыла этой школы из-за трещины на четвёртом этаже. Альтернатива, предложенная администрацией и Министерством образования, их не устроила.

Родители и учителя 28 и 29 октября перекрывали улицу Дадиани в знак протеста и предъявили Министерству образования следующие требования:

Не менять расписание обучения;

Не проводить занятия онлайн и ускорить поиск помещения;

Не разделять школу на две части, поскольку многим семьям неудобно возить детей в разные здания;

Министерство образования должно срочно найти здание для учащихся;

Завершить строительство нового здания 10-й школы, поскольку из-за постоянных задержек дети уже много лет учатся в «неподходящих условиях».

Министерство образования заявляет, что строительство школы № 10 будет завершено в феврале–марте 2027 года, несмотря на то что, согласно контракту, здание должно было быть готово в мае 2026 года.

Минобразования начало проект строительства и реконструкции школ в 2022 году, и в 2022-2026 годах планировалось построить в общей сложности 80 школ и отремонтировать 720.

Согласно последним данным, предоставленным грузинской службе Радио Свобода Министерством инфраструктуры, из 77 школ 53 находятся в стадии строительства, 14 нуждаются в ремонте, а 10 находятся на стадии проектирования. Среди них — школа № 10 в Надзаладеви.