В Тбилиси задержан мужчина, подвергший опасности несовершеннолетних – участников протеста у школы № 10.

29 октября ученики и родители этого учебного заведения провели акцию: перекрыли автомобильное движение, требуя завершить строительство школы, а до того предоставить подходящее помещение для учёбы.

После этого на улице Цотне Дадиани появился автомобиль, водитель которого начал совершать опасные манёвры рядом с демонстрантами и даже повредил припаркованный автомобиль, после чего скрылся с места происшествия.

30 октября в Министерстве внутренних дел сообщили о том, что правоохранители установили личность водителя. Он был доставлен в психиатрическую больницу. МВД начало расследование по факту нарушения только двух статей Кодекса об административных правонарушениях: нарушение правил дорожного движения (125) и невыполнение требования полиции об остановке транспортного средства (123).

Ранее с заявлением выступил Народный защитник.

«Омбудсмен подчеркивает важность обеспечения безопасной и благоприятной среды для детей при реализации ими права на свободу выражения мнений… Аппарат Народного защитника изучит вопрос обеспечения безопасности детей при реализации ими права на свободу выражения мнений и собраний», — заявили в офисе омбудсмена.