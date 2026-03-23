Протоиерей Джагмаидзе: завещание Илии II было обнародовано при его жизни

Руководитель пресс-службы Патриархии Грузии, протоиерей Андрия Джагмаидзе, высказался по поводу завещания покойного Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. По его словам, воля Патриарха была выражена и задокументирована ещё при жизни — именно она и должна считаться его подлинным завещанием.

По словам священнослужителя, об этом стало известно ещё в ноябре 2017 года, когда Патриарх публично объявил своего местоблюстителя. Джагмаидзе рассказал, что в тот день, направляясь давать комментарий на телевидение, он лично беседовал с Илией II.

«Патриарх усадил меня, объяснил, что говорить. Я взял листок бумаги и записывал его слова. Этот листок хранится у меня по сей день», — рассказал протоиерей.

Сам Патриарх, по словам Джагмаидзе, тогда объяснил логику своего решения: он намеренно огласил свою волю вслух, чтобы прекратить домыслы о содержании тайного документа.

«Он сказал: раз уж говорят — где завещание, что в нём написано, — чтобы больше этим не интересовались, что бы там ни было написано, — я написал и объявил вслух, чтобы не было споров», — передал его слова Джагмаидзе. По мнению представителя Патриархии, указ, обнародованный около девяти лет назад, и есть завещание Илии II.

23 ноября 2017 года указом Патриарха Илии II митрополит Сенакский и Чхороцкуский Шио (Муджири) был назначен патриаршим местоблюстителем. Согласно уставу Грузинской православной церкви, в случае кончины предстоятеля именно местоблюститель принимает управление церковью вплоть до избрания нового Католикоса-Патриарха. 18 марта Священный Синод официально утвердил митрополита Шио в этой должности.

Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский, митрополит Пицундский, Сухумский и Абхазский Илия II (в миру — Ираклий Гудушаури-Шиолашвили) родился 4 января 1933 года и возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года — почти полвека. На протяжении десятилетий он неизменно оставался самым авторитетным общественным деятелем страны. Патриарх скончался 17 марта 2026 года в возрасте 93 лет. Попрощаться с ним пришли сотни тысяч человек. Патриарх был похоронен в кафедральном соборе Сиони в Тбилиси.

Согласно уставу Грузинской православной церкви, местоблюститель обязан созвать расширенный Собор не позднее чем через два месяца после кончины предстоятеля. Синод сформирует список из трёх кандидатов, после чего правом голоса воспользуются все архиереи церкви — в настоящее время их 39.