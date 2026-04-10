Президент России Владимир Путин объявил «пасхальное перемирие» с Украиной, которое должно продлиться с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля.
Как говорится в сообщении Кремля, министру обороны Андрею Белоусову отданы указания на этот период остановить боевые действия на всех направлениях. «Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации», – сказано в публикации.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением объявить перемирие на Пасху. Утром 9 апреля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что решение по этому вопросу еще не принято.
Украина пока официально не комментировала заявление Кремля.
- В прошлом году президент России также объявлял «пасхальное перемирие». В Минобороны России тогда заявили, что режим прекращения огня будет соблюдаться «при условии его взаимного соблюдения» Украиной. Президент Украины заявлял, что, если Россия готова к полной тишине на фронте, Украина будет действовать зеркально. Впоследствии стороны обвинили друг друга в нарушениях режима прекращения огня.
- В январе 2023 года Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии соприкосновения в Украине на православное Рождество. Однако бои не были остановлены.