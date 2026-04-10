Президент России Владимир Путин объявил «пасхальное перемирие» с Украиной, которое должно продлиться с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля.

Как говорится в сообщении Кремля, министру обороны Андрею Белоусову отданы указания на этот период остановить боевые действия на всех направлениях. «Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации», – сказано в публикации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением объявить перемирие на Пасху. Утром 9 апреля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что решение по этому вопросу еще не принято.

Украина пока официально не комментировала заявление Кремля.