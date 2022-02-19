Путин открыл учения с отработкой ядерных ударов

Президент России Владимир Путин в субботу открыл учения с отработкой ядерных ударов по вероятному противнику. Он наблюдает за ними вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко из ситуационного центра в Кремле, - передает «Интерфакс».

В учениях стратегических сил запланировано участие Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил, Северного и Черноморского флотов и Южного военного округа. Маневры проходят на фоне обвинений Москвы западными странами в подготовке к полномасштабной войны с Украиной.

Учения состоятся в два этапа, их целью заявлена отработка «нанесения гарантированного поражения противнику», передает ТАСС. С космодрома в Плесецке в Архангельской области по полигону на Камчатке запущена межконтинентальной баллистическая ракета «Ярс».

Туда же осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря. С полигона Капустин Яр запущена крылатая ракета «Искандер», которая потенциально может получить ядерную боеголовку.

Российские учения проходят одновременно с проведением Конференции по безопасности в Мюнхене. Москва не участвует в ней впервые с 1999 года. В ходе конференции обсуждаются, в частности, требования Кремля к западным странам обеспечить России гарантии безопасности.

В частности, Москва требует гарантий нерасширения НАТО и возврата военной инфраструктуры блока к состоянию 1997 года, когда членами союза не были, например, Чехия и Польша. В ходе выступления на конференции в Мюнхене в субботу генеральный секретарь союза Йенс Столтенберг назвал эти требования «заведомо невыполнимыми».

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер накануне заявил, что считает ошибкой отсутствие представителей России на мероприятии. Требования Москвы о гарантиях он назвал «притянутыми за уши», - передает DW.