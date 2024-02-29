Путин пригрозил «интервентам» с Запада трагичными последствиями

Президент России Владимир Путин, выступающий в четверг, 29 февраля, с посланием Федеральному собранию, начал речь с темы российского вторжения в Украину.

«Россия сейчас ведёт праведную борьбу за свой суверенитет и свою безопасность», – подчеркнул Путин. Он также утверждает, что «специальную военную операцию» (так российские власти называют войну против Украины – ред.) поддержало «абсолютное большинство россиян».

Путин также вновь высказал резкую критику в адрес западных стран. «Запад стремится не просто сдержать наше развитие – вместо России им нужно вымирающее пространство», – утверждает российский президент. Одновременно он добавил, что Запад «просчитался».

«Запад продолжает лгать, говорить, что Россия собирается напасть на Европу. Это бред. Заговорили об отправке на Украину натовских контингентов. Но мы помним судьбу тех, кто направлял контингенты. Теперь последствия для интервентов будут куда более трагичны. У нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории», – сказал Путин.

На прошлой неделе, во вторую годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину, США, Канада, Евросоюз, Великобритания и впоследствии ещё ряд стран объявили о новых масштабных санкциях против Москвы. В частности, Соединённые Штаты объявили, что вводят 500 новых ограничительных против России в связи с войной, а также в связи со смертью в российской колонии оппозиционного политика Алексея Навального. Под санкции Вашингтона попали, в том числе, начальник управления ФСИН по Ямало-Ненецкому округу Игорь Ракитин и начальник колонии ИК-3 в Харпе, в которой умер Навальный.

В обязательной ежегодной речи к парламенту президент формулирует основные направления политики государства. Ранее «Коммерсантъ» писал, что нынешнее послание Путина «по сути, сыграет роль его предвыборной программы». Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Путин идёт на них самовыдвиженцем и планирует стать президентом в пятый раз. По закону, все кандидаты должны опубликовать свою предвыборную программу не позднее 6 марта.

В предыдущий раз президент обращался с посланием к Федеральному собранию больше года назад - 21 февраля. Тогда Путин выступал почти два часа. Значительная часть речи была посвящена оправданию российского вторжения в Украину. Одной из главных тем была также приостановка договора Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), который был подписан Россией и США в 2010 году.

В 2022 году, когда началось российское вторжение в Украину, Путин с посланием Федеральному собранию не обращался.

Иван Жданов – соратник оппозиционера Алексея Навального, о смерти которого в колонии российские власти сообщили 16 февраля – утверждал, что из-за послания Путина похороны Навального пришлось перенести на день. По его словам, команда политика не нашла «ни единого человека, кто мог бы выкопать могилу к 29 февраля».

«Реальная причина понятна. В Кремле понимают, что Путин со своим посланием никому не будет нужен в день прощания с Алексеем», – написал Жданов. Прощание с Навальным состоится завтра, 1 марта, в московском районе Марьино.