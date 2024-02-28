Слова Эммануэля Макрона о возможности отправки западных военных контингентов в Украину не нашли поддержки среди коллег французского президента в Европе и США. Однако разгоревшиеся дискуссии на эту тему показали – Запад постепенно отказывается от негласных ограничений в отношении противостояния с Москвой.

Нога европейского солдата не ступит на территорию Украины – лидеры западных государств категорически отвергли предположение президента Франции Эммануэля Макрона, не исключившего подобный сценарий по итогам парижской конференции, на которой обсуждались дальнейшие шаги Запада в вопросе разработки механизма бесперебойной помощи Украине.

«Сегодня вечером все обсуждалось свободно и прямо. На сегодня нет консенсуса о том, чтобы отправить войска на землю официальным, одобренным всеми способом. Но в динамике ничего исключать нельзя. Мы сделаем все, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну».

В Берлине в связи с этим дали понять, что заявление лидера Пятой республики, хоть и высказанное в теоретическом аспекте, не способствует плодотворной дискуссии по реально насущным вопросам – предоставлению ВСУ необходимых вооружений:

«Позвольте мне начать с заявления президента Франции Макрона. Сапог немецкого солдата на украинской земле – это не вариант для Федеративной Республики Германия. Это не может быть вариантом и не будет вариантом. Чтобы было предельно ясно: я не рассматриваю это как призыв к эскалации, я рассматриваю это как пищу для размышлений со стороны президента Макрона. Но очевидно, что нам следует сконцентрироваться на самом главном – наращивании производственных мощностей в сфере ПВО и пополнении артиллерийских боеприпасов. Это сейчас основные задачи по Украине – сделать все, что поможет ей удержать свои позиции в этой оборонительной кампании и чтобы иметь возможность в какой-то момент снова продвинуться вперед. Все остальное, на мой взгляд, в данный момент не очень помогает в этой дискуссии», – заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Недоволен высказываниями французского коллеги и канцлер Германии. Олаф Шольц напомнил Эммануэлю Макрону, что европейские страны изначально договорились между собой о невмешательстве в войну в Украине:

«То, что было согласовано с самого начала между нами, применимо и к будущему, а именно, что не будет никаких наземных войск и солдат на украинской земле, посланных туда европейскими странами или государствами НАТО».

В Париже постарались смягчить критику со стороны партнеров. Глава МИД Пятой республики Стефан Сежурне заявил, что президента Макрона неправильно поняли. По словам министра, французский лидер не имел в виду непосредственное участие солдат стран ЕС в боевых действиях:

«Мы должны рассмотреть новые действия по поддержке Украины. Они должны отвечать очень конкретным потребностям, я имею в виду, в частности, разминирование, киберзащиту, производство оружия на месте, на украинской территории. Некоторые из этих действий могли бы потребовать присутствия военных на территории Украины, не переходя порог боевых действий. Ничего исключать нельзя. Такой была и остается позиция сегодня президента республики. Во-первых, именно Россия является агрессором по отношению к Украине. Не Украина сегодня является агрессором по отношению к России. И не Россия должна указывать нам, как мы должны помогать Украине».

В Москве на слова Эммануэля Макрона ответили очередными угрозами, дав понять, что подобный шаг будет расценен Кремлем как повод к «неизбежной» глобальной войне с Западом:

«Сам факт обсуждения возможности отправки в Украину определенных контингентов из стран НАТО – это, конечно, очень важный новый элемент. Все остальные элементы выступления президента Франции уже так или иначе озвучены, и мы уже приняли их всех во внимание. Нам хорошо известна позиция господина Макрона о необходимости нанесения стратегического поражения России и т. д. Мы заметили, что тема отправки военных в Украину действительно обсуждалась. В этом случае уже нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности (конфликта). Вот так и оценим. И так же должны оценивать эти страны и отдавать себе отчет. И задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное интересам граждан их стран», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Впрочем, угрозы со стороны Москвы, очевидно, были излишними. Идею недопущения победы России ценой прямого военного вмешательства стран Запада с ходу отмели и в Вашингтоне. Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби напомнил, что против такого варианта развития событий выступает как президент Байден, так и генсек НАТО Столтенберг:

«Ну, это суверенное решение, которое каждый союзник НАТО должен будет принять для себя сам. Вы слышали, как генеральный секретарь Столтенберг заявил, что нет планов или намерений, особенно под эгидой НАТО, вводить туда войска альянса. И президент Байден кристально ясно дал понять с самого начала этого конфликта: там, в Украине, на театре боевых действий американских войск не будет».

Вместо этого в Вашингтоне считают необходимым восстановить предоставление военной и финансовой помощи Украине в прежнем объеме, а на следующем этапе задуматься об увеличении ее объемов. Так президент США Джо Байден в очередной раз постарался убедить лидеров Конгресса в безальтернативности одобрения законопроекта, который позволит Украине удержать позиции и подготовиться к новому наступлению:

«Я думаю, что последствия бездействия в Украине ужасны. Я разговаривал с некоторыми из наших партнеров по G7, и они очень обеспокоены. Итак, необходимо государственное финансирование. И если отбросить шутки в сторону, я думаю, что ответственность за финансирование правительства лежит на Конгрессе».

Свой выход из ситуации, когда союзники Украины сталкиваются с проблемой дальнейшего финансирования военных закупок для ВСУ, предлагает президент Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен считает, что настало время воспользоваться замороженными на Западе российскими активами:

«Пришло время начать разговор об использовании непредвиденных доходов от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины. Не может быть большей символичности и большей пользы от этих денег, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни».

В самом Киеве не стали напрямую вмешиваться во внутреннюю дискуссию Запада относительно приемлемости ввода на территорию Украины какого-либо военного контингента. Однако президент Зеленский подчеркнул, что лишь общими усилиями можно добиться победы в войне:

«Я думаю, что мы все должны подготовиться. К чему? Сейчас речь не о том, что «хочешь мира – готовься к войне». Это подготовка к следующим шагам Путина. Если не все из нас хотят дать ему отпор, это означает, что нам нужно подготовиться. Мы благодарны Соединенным Штатам, за их лидерство в это время. А также европейским партнерам. Но сегодня важно просто быть сильными. Потому что у нас нет времени, и у нас нет другой альтернативы. Потому что всем нам сейчас приходится иметь дело с убийцей. Просто убийцей. Да. Это Гитлер, часть вторая».

В том, что привычные стратегии не работают уверены и вдова российского оппозиционера Алексея Навального. Выступая в Европарламенте Юлия Навальная заявила: чтобы победить президента России Владимира Путина, европейские политики должны использовать инновационную тактику:

«Если вы действительно хотите победить Путина, вы должны стать инноваторами. Вы должны перестать быть скучными. Вы не можете навредить Путину очередной резолюцией или новым набором санкций, который ничем не будет отличаться от предыдущих. Вы не можете победить его, думая он принципиальный человек, у которого есть мораль и правила. Он не такой, и Алексей это давно понял. Вы имеете дело не с политиком, а с кровавым монстром».

И, похоже, западные политики постепенно склоняются к «инновационному подходу» в отношении России. Несмотря на то, что большинство стран НАТО поспешили дезавуировать заявления Эммануэля Макрона относительно отправки в Украину западных военных контингентов, прозвучавшее из его уст еще одно заявление относительно коалиции по предоставлению ВСУ дальнобойных ракет, способных поражать цели на территории России, никто опровергать не стал. Судя по всему, негласные ограничения, которые все эти годы соблюдались в отношениях России и НАТО, потихоньку отменяются.

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