Путин требует от Украины признать аннексию Крыма и разоружиться

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям страны в ночь на 22 февраля, после того как президент России Владимир Путин признал независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР" и официально отправил туда военных.

Он заявил, что международно признанные границы Украины останутся такими, несмотря на действия и заявления Российской Федерации.

"Мы остаемся спокойными и уверенными в себе. Мы готовы ко всему. Но признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей означает односторонний выход России из Минских соглашений. Это подрывает мирные усилия и переговорный формат. Сегодняшними и завтрашними возможными решениями Россия легализует свои войска, которые фактически были на Донбассе с 2014 года. Страна, которая восемь лет поддерживает войну, не может поддерживать мир, как она заявляет", – сказал Зеленский.

Он анонсировал проведение специального заседания в рамках ОБСЕ, экстренного саммита "нормандской четверки".

"Мы продолжаем политику дипломатического урегулирования и не поддаемся на какие-либо провокации. Наши границы надежно защищены, наши партнеры нас поддерживают. Украина имеет право на защиту собственных границ. Мы хорошо различаем провокации и наступление войск врага. За нами правда. Мы верны мирному и дипломатическому пути. Мы будем идти им и только им. Мы на своей земле. Мы никого и ничего не боимся", – сказал президент Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также рассказал, что Украина запросила от ООН собрать экстренное собрание Совета безопасности.

Генеральная прокурора Украины завела уголовное дело после заявления президента России Владимира Путина о признании независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщила 21 февраля на своей странице в фейсбуке генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что работа оперативного штаба переведена в режим 24/7. Он настоял на том, что Украина по-прежнему признает за собой территории аннексированного Крыма и части Донбасса, находящиеся под контролем сепаратистов.

Президент России Владимир Путин заявил о признании независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР" во время обращения к жителям России вечером 21 февраля. Россия признает их независимость в рамках территорий, над которыми сейчас установлен контроль сепаратистов, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Во время своего заявления Путин рассказал о своем видении истории Украины, обвинил НАТО в несоблюдении договоренностей и гарантий безопасности.

Так называемые "ДНР" и "ЛНР" занимают около трети территории Донецкой и Луганской областей Украины соответственно. Аналитики опасались, что Россия может заявить о контроле Донецкой и Луганской областей полностью – то есть включая территорию, которая находится за линией соприкосновения на Донбассе и которую контролирует Киев.

Главы Еврокомиссии и Евросовета назвали произошедшее нарушением международного права и территориальной целостности Украины. О введении новых санкций объявили США и Великобритания. Глава НАТО Йенс Столтенберг осудил решение России и обвинил ее в нарушении Минских соглашений. Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала решение Путина "серьезным ударом по мирному урегулированию конфликта в Украине".