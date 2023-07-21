Путин заявил, что Польша претендует на часть территорий Украины

Президент России Владимир Путина заявил сегодня на совещании с членами Совбеза, что Польша планирует оккупировать территории Украины, а также присматривается к белорусским землям.

«Что касается польских лидеров, то, вероятно, они рассчитывают под «натовским зонтиком» сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем «оторвать» себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории — сегодняшнюю Западную Украину», — сообщил Путин.

Никаких подтверждений своим словам российский президент не предоставил.

«Западные территории нынешней Польши — подарок Сталина полякам, наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним», — добавил Путин.

Варшава заявления президента России пока не комментировала.

Ранее Путин использовал утверждения о «территориальных подарках» советских властей, чтобы оправдать аннексию Крыма в 2014 году и начало войны с Украиной в феврале прошлого года.

На сегодняшний день под российской оккупацией находятся около 20% территории Украины. В сентябре прошлого года Путин подписал документы об аннексии четырех областей, но ни одну из них российские военные не контролируют полностью.

Сегодня же стало известно, что Польша перебросит войска к белорусской границе. Решение, принятое Минобороны страны, связано с возможными рисками из-за учений ЧВК «Вагнер» с подразделениями специальных операций белорусской армии. Российские наёмники находятся в Могилёвской области. Туда они переместились после мятежа ЧВК в конце июня – по согласованию с Александром Лукашенко.

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