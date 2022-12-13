Ряд стран ЕС выступил против идеи Макрона о гарантиях безопасности для РФ

Как минимум пять стран Евросоюза письменно возразили против предложения президента Франции Эммануэля Макрона предоставить России гарантии безопасности после завершения войны в Украине. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, письменные возражения высказали Латвия, Литва, Эстония, Польша и Словакия. Организовать демарш помогла председательствующая в Евросоюзе Чехия, но поддержала ли она его — неизвестно.

Во вторник позицию Литвы в комментарии LRT подтвердил министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис.

«Мы уверены, что в первую очередь в гарантиях безопасности нуждается Украина», — заявил он. Правительства других стран информацию Reuters официально не комментировали.

Макрон выступил с идеей о гарантиях в интервью каналу TF1 3 декабря.

«Эта тема будет одним из факторов мира», — заявил он.

Он упомянул, что российский президент Владимир Путин неоднократно выражал опасения из-за расширения границ НАТО. Позже Елисейский дворец заявил, что слова президента Франции выдернуты из контекста.