QatarEnergy сообщила о значительном ущербе после удара Ирана

Вечером 18 марта промышленный центр Рас-Лаффан в Катаре, где расположены ключевые мощности QatarEnergy, подвергся ракетным ударам. Один из снарядов достиг цели и вызвал пожар, предприятие получило значительный ущерб.

«Местонахождение всего персонала установлено, и на данный момент сообщений о жертвах не поступало», — сообщила компания.

Минобороны Катара заявило, что Иран выпустил пять баллистических ракет. Четыре удалось перехватить.

Эмир Катара Тамим Аль Тани назвал атаку Ирана «безрассудной и опасной эскалацией конфликта в одном из важнейших энергетических узлов мира».

Министерство иностранных дел Катара распорядилось, чтобы иранский военный атташе и атташе по вопросам безопасности вместе с персоналом покинули страну в течение суток.

«И военный атташе, и атташе службы безопасности посольства, а также сотрудники […] объявлены персонами нон грата, и мы требуем, чтобы они покинули территорию государства в течение максимум 24 часов», — говорится в сообщении министерства в социальных сетях.

Позже Катарская государственная энергетическая компания QatarEnergy подтвердила, что газовые производства в Рас-Лаффане в ночь на четверг подверглись новому ракетному удару. Он вызвал пожары и значительный ущерб, но пострадавших не было.

Рас-Лаффан — крупнейший в мире центр по производству и экспорту сжиженного природного газа, обеспечивающий около 20% мировых поставок.

В среду стало известно, что 18 марта Израиль впервые нанес удар по ключевым объектам газовой промышленности Ирана в Южном Парсе. По данным источников Axios, атака была скоординирована с администрацией президента США Дональда Трампа. Собеседник Associated Press уточнил, что Вашингтон был уведомлен о планах удара по Южному Парсу, но участия в операции не принимал.

Трамп однако утверждает, что США «ничего не знали» об израильской атаке, но если Иран снова нанесет ответный удар по Катару, то Вашингтон пойдет на эскалацию.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан осудил удары по энергетической инфраструктуре страны. Пезешкиан заяви, что они «приведут к осложнению ситуации и могут иметь неконтролируемые последствия, масштабы которых могут охватить весь мир».