Рада восстановила независимость НАБУ и САП - после протестов

Верховная Рада Украины в четверг приняла внесённый ранее президентом Владимиром Зеленским законопроект о деятельности антикоррупционных ведомств - Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). За документ, как сообщают СМИ, проголосовал 331 депутат, голосов против не было.

Депутаты, таким образом, отменили своё собственное решение ограничить независимость этих ведомств. Принятый на прошлой неделе законопроект об этом вызвал крупнейшие с начала российского широкомасштабного вторжения протесты в Киеве и других городах и резкую реакцию западных стран.

После нескольких дней протестов президент Зеленский внёс законопроект, который фактически восстанавливает независимость НАБУ и САП. Генпрокурор не будет иметь полномочий по руководству этими ведомствами. В то же время сотрудники СБУ будут проверять детективов НАБУ и сотрудников САП на «детекторе лжи» с целью исключить возможное российское влияние. В НАБУ заявили, что поддерживают этот законопроект.

По-прежнему не вполне ясно, кто был инициатором принятия законопроекта об ограничении независимости НАБУ и САП. Большинство в Раде имеют сторонники президента. Сам Зеленский писал о том, что необходимо помешать российскому влиянию и что генпрокурор настроен на борьбу с коррупцией. Принятию законопроекта предшествовал арест одного из детективов НАБУ по обвинению в связях с Россией. Оппозиционные депутаты и активисты критиковали Офис президента, обвиняя его в стремлении подчинить независимые агентства себе. Беспрецедентные критические замечания высказали также представители ЕС и ряда стран Европы.

Ожидается, что Зеленский подпишет принятый законопроект в ближайшее время.