Кадыров призвал отправить на войну противников строительства мечети в Москве 

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил противников строительства мечети в Москве в попытке расколоть граждан одной страны и призвал либо мобилизовать их на войну против Украины, либо судить.

«Зачинщики действуют в угоду западным интересам, какие бы оправдания они ни придумывали. Таких подстрекателей надо либо мобилизовать, чтобы выплеснули всю злость на врага, либо отправить под суд как информационных диверсантов, действующих в угоду сатанистам», – заявил Кадыров накануне вечером в своем телеграм-канале.

Как пишет сайт Кавказ.Реалии, протесты в Косино-Ухтомском районе Москвы начались в марте. Тогда в вечернем эфире телеканала «Спас» директор лаборатории деструктологии МГЛУ Роман Силантьев заявил, что рядом со Святым озером планируется строительство крупного мусульманского комплекса – его размеры он назвать не смог, так как проект якобы доступен узкому кругу людей. Издание MSK1.ru со ссылкой на протокол совещания градостроительного комитета также сообщило, что в районе будет построен «объект просветительско-религиозного назначения».

Других подтверждений создания мусульманского центра нет. На месте строительства в паспорте объекта сказано, что там появится транспортно-пересадочный узел «Улица Дмитриевского». Однако местные жители продолжают выходить на протесты, ссылаясь на неподтвержденную информацию о мечети. Как сообщает «Спас», они уверены, что мусульманский центр станет «местом сосредоточения не коренных москвичей с мусульманским вероисповеданием, а мигрантов из среднеазиатских республик».

Последняя крупная акция состоялась на минувших выходных. К ней присоединились националисты – в частности, координатор объединения «Русская община» Андрей Ткачук заявил, что протесты не закончатся до тех пор, пока «православные русские люди не отстоят свои православные места». Против мусульманского центра создали петицию, в ее описании сказано: «Строительство мечети не допустимо, так как распространение идеи об отрицании Божества Иисуса Христа приведет к всяческому ухудшению жизни». Ее подписали уже более 26 тысяч человек.