Разбой и захват заложников: МВД Грузии сообщило о нападении на россиян

В Грузии сотрудники МВД задержали семь человек по делу о нападении и вымогательстве в отношении граждан Российской Федерации.

По данным следствия, злоумышленники ночью пришли в квартиру потерпевших под предлогом проверки утечки газа. Используя холодное оружие и угрожая убийством, они похитили у россиян 2 000 долларов, мобильные телефоны и ноутбук.

После этого нападавшие, по информации МВД, избили потерпевших и потребовали дополнительно 300 000 долларов, угрожая расправой. Спустя несколько часов жертв под угрозой оружия вывезли на автомобилях в направлении Марнеули, говорится в сообщении.

В результате оперативно-разыскных мероприятий все семь подозреваемых были задержаны в Марнеули и Гори. МВД отмечает, что продолжается работа по установлению и задержанию других возможных участников преступления.

Расследование ведётся по статьям, предусматривающим разбой, захват заложников и насилие, опасное для жизни. Максимальное наказание — до 14 лет лишения свободы.