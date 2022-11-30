Раскол в чеченской диаспоре? Два съезда сторонников Ичкерии

Представители чеченской диаспоры в Европе на прошедших выходных провели два отдельных съезда сторонников независимости республики Ичкерия. Первую встречу 25 и 26 ноября во Франции инициировал глава движения «Толам» Джамбулат Сулейманов. Через день в Бельгии началась конференция, организованная премьер-министром непризнанной Ичкерии за рубежом Ахмедом Закаевым.

Эти съезды стали своего рода политической дуэлью двух лидеров диаспоры: некоторые участники мероприятий открыто говорили о разделении ичкерийцев на противоборствующие лагеря. Однако опрошенные Кавказ.Реалии эксперты не так прямолинейны в своих оценках.

Чеченская диаспора в странах Европы насчитывает порядка двухсот тысяч человек, пишет историк и исследователь Майрбек Вачагаев. Самая большая диаспора находится во Франции, она включает в себя порядка 67–70 тысяч чеченцев. В Германии проживают около 50 тысяч чеченцев, свыше 30 тысяч – в Австрии, и самая немногочисленная чеченская диаспора – в балканских странах, порядка нескольких сот человек.

«Победа» под Парижем

Предшественником общественной организации «Толам» («Победа» в переводе с чеченского. – Прим.) является движение «Барт-Маршо», созданное в 2017 году из числа бывших комбатантов чеченского сопротивления. Его цель тогда состояла в объединении всех политических сил в диаспоре.

Первый митинг «Барт-Маршо» состоялся в 2018 году в Страсбурге и был посвящен очередной годовщине депортации чеченцев и ингушей 23 февраля. Акция оказалась самой массовой для чеченских эмигрантов за последние 10–12 лет и стала серьезной заявкой на появление новой политической силы в диаспоре. Находясь в одном ряду на том митинге, мало кто из участников мог предположить, что уже через пять лет они разойдутся по разным партиям и движениям.

Спустя несколько лет бывший председатель «Барт-Маршо» Джамбулат Сулейманов возглавил новое движение – «Толам», соорганизатором которого стал Анзор Масхадов, сын президента Ичкерии в 1997–2004 годах Аслана Масхадова. 25 и 26 ноября в городе Мелён в 40 км к югу от Парижа они провели свой «1-й международный съезд объединенной диаспоры Чеченской Республики Ичкерия».

По словам председателя съезда Сулейманова, целью мероприятия являлось формирование нового общественного движения. В президиуме находились ветераны чеченского политического движения: общественник Махмуд Бибулатов, проживающий в Германии чеченский активист Яраги Сулумов, а также новые деятели в лице руководителя чеченского оппозиционного движения 1ADAT Ибрагима Янгулбаева, Сайхана Музаева (упоминался в СМИ как беженец в Грузии и друг убитого в Берлине в 2019 году бывшего ичкерийского полевого командира Зелимхана Хангошвили) и др.

Поддержку участникам съезда из Украины выразили доктор юридических наук Александр Мережко, политик Дмитрий Корчинский, депутаты украинской Рады Дмитрий Чернев, Дмитрий Наталуха, Муса Магомедов и Алексей Гончаренко.

Выступавшие от лица чеченской диаспоры Масхадов и братья Янгулбаевы (здесь же находился и младший из них – Байсангур, которого недавно в РФ внесли в списки экстремистов) призывали к активизации политической деятельности и противостоянию неким силам, которые ведут, по их мнению, к разобщению среди сторонников независимой Ичкерии. Уточнить, что это за силы, никто не смог.

Неназванный и скрывающий свое лицо представитель батальона им. Джохара Дудаева, который воюет на стороне Украины, выразил поддержку Сулейманову. На своей личной странице в фейсбуке представитель другого добровольческого батальона им. Шейха Мансура – Богдан Чеченский – также выразил поддержку позиции руководителя «Толам».

Сам же Сулейманов резко высказался по поводу так называемого правительства за рубежом, возглавляемого Ахмедом Закаевым, и обвинил последнего в том, что за ним «тянется целый шлейф авантюр и государственных преступлений». В подробности он не вдавался.

Итогом съезда в Мелёне стало избрание Совета нового движения чеченцев в количестве 18 человек – руководителем стал сам Сулейманов, его заместителем – Масхадов. Заниматься оно собирается общественно-политической деятельностью. О каких-либо конкретных задача и целях пока не заявлялось.

Брюссельский ответ Закаева

В воскресенье, 27 ноября, сторонники Закаева провели конференцию в Брюсселе. Она была приурочена к 32-й годовщине принятия «Декларации о Государственном суверенитете Чечено-Ингушской Республики».

Член Житомирской областной рады Алла Мусевич во время своего выступления заявила, что Закаев признается Украиной единственным законным представителем Чечни. Ее поддержал и украинский журналист Алексей Бобровников, призвавший объединиться вокруг Закаева.

Депутат Рады Олег Дунда посчитал, что Ичкерия должна быть в числе первых государств, признанных Украиной независимыми. По словам депутата, для начала необходимо открыть представительство Ичкерии в стране и признать паспорта этой республики. Поддержку этому мнению выразили также депутат Рады Алексей Гончаренко и белорусская активистка Галина Матюшина.

Экс-депутат Госдумы РФ Илья Понамарев, депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел Польши Анна Фотыга, депутат Европарламента Расса Ючкевич, американский политолог Пол Гобл и другие говорили в духе, что все, что происходит сейчас в Украине, безусловно, станет началом независимой Ичкерии.

От чеченской диаспоры выступили правозащитник Сайд-Эми Ибрагимов, председатель «Совета старейшин чеченцев в Европе» Сайд Магомед Хачукаев, член парламента ЧРИ Балавди Белоев, руководитель ассоциации «Союза чеченцев Франции» Басхан Магомадов, чеченская правозащитница из Швейцарии Зайнап Гашаева, политический деятель Апти Сулумхаджиев, экс-политик Чечни Муса Темишев, блогер Муса Ломаев, член комитета по деоккупации Хусейн Ахмадов и др.

Сюрпризом стало появление на съезде вдовы второго президента ЧРИ Аслана Масхадова Кусамы Масхадовой. Ее участие в собрании у Закаева стало для многих неожиданностью, если учесть, что ее единственный сын Анзор возглавляет объединение политических оппонентов премьера.

Кроме того, на экране неожиданно для многих появился экс-министр шариатской безопасности Ичкерии Ислам Халимов. Он был активным политиком в 80–90-х годах, организатором «Исламской партии Возрождения» в Чечне, сторонником исламского устройства Ичкерии, но уже около 15 лет о нем не было ничего известно. В ходе своего выступления Халимов обратил внимание, что данное мероприятие может стать базовым в деле деоккупации Чечни.

Член Отдельного батальона особого назначения, участвующего в войне на стороне Украины, Хусейн Джамбетов и его заместитель Хаджи-Мурат Зумсо заявили, что их военные подразделения станут базой армии Ичкерии в будущем.

Плановый ход съезда нарушил руководитель движения 1ADAT Ибрагим Янгулбаев, который также приехал и на съезд в Брюсселе. Он заявил, что именно Закаев повинен в разладе чеченской диаспоры, и он же в силах это исправить своим уходом с политической арены.

В ответ на это Джамбетов выскочил к оратору и заявил, что он не позволит непочтительно относиться к Закаеву. Споры достигли такого накала, что организаторам пришлось приостановить онлайн-вещание и возобновить его, только когда все успокоились. Закаев попытался объяснить, что происшедшее – это итог непонимания механизма правопреемственности власти. Он обратил внимание, что он не конкурент никому из нынешних политиков, но и бросать все в этот ответственный момент истории премьер-министр не намерен. Янгулбаев, в свою очередь, извинился за то, что стал причиной недопонимания.

Также Закаев поблагодарил Украину за принятие решения о признании ЧРИ оккупированной Россией территорией. В знак благодарности за это он объявил о переименовании площади «Дружбы народов» в Грозном в площадь «Украинской Рады», а президента Владимира Зеленского Закаев наградил орденами «Честь нации» («Къоман сий» на чеченском) и орденом Джохара Дудаева.

Мнения в чеченской диаспоре за рубежом по поводу проведенных съездов разделились

В одном из пунктов резолюции, принятой на конференции, говорится о введении «международного протектората над территорией Чечни сроком на 5–10 лет для установления прочных основ государства и оказания международной экономической помощи государству и чеченскому народу».

Это положение, отметим, противоречит конституционному закону Чеченской Республики «О защите Государственного суверенитета и независимости…» от 3 февраля 1997 года, в котором запрещается обсуждать статус республики, а любое посягательство признается «тягчайшим преступлением против народа Чеченской Республики и влечёт ответственность по законам Чеченской Республики».

Множественные противоречия

Мнения в чеченской диаспоре за рубежом по поводу проведенных съездов разделились – есть те, кто не согласен ни с позицией Закаева, ни с Сулеймановым. К примеру, Ахъяд Идигов, глава президиума ЧР, подверг критике оба съезда. Действия одного и другого он счел противоречащими законам Ичкерии и призвал их «отказаться от незаконной деятельности и вернуться в конституционное поле ЧР Ичкерия для того, чтобы усилить борьбу на международной арене по деоккупации страны». По его мнению, единственным законным правительством непризнанной Ичкерии является Президиум, который он возглавляет.

Существует и парламент Ичкерии, которым руководит Жалауди (Лема) Саралапов, однако он редко проявляет себя в политических дебатах и не имеет массового признания. Идигов, будучи членом парламента, не признает Саралапова своим председателем и не контактирует с ним. Тем не менее парламент ЧРИ активизировался в последние месяцы. На момент публикации парламент не выразил своего отношения к прошедшим чеченским съездам в Европе.

Партия «Чеченских Демократов» под председательством Хусейна Исханова также не дала своих оценок произошедшего, но еще за неделю до проведения конференций ее представители высказались по поводу признания оппонентами поправок к Конституции Ичкерии в 2002 году под названием «Низам 2002». По их мнению, эти изменения незаконно внесены в Конституцию.

«Голос Чечении» («Нохчийн аз»), недавно созданная политическая партия под руководством чеченского оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова, в противоборстве Закаева и Сулейманова не принимает ни одну из сторон. При этом Абдурахманов осудил действия сторонников Закаева во время выступления Ибрагима Янгулбаева – он расценил это как неоправданное оскорбление спикера, который имеет право на свое частное мнение.

Свое мнение выразили и представители батальона им. Шейха Мансура, например Богдан Чеченский, который отметил, что два чеченских съезда станут показателем изменений ментальности чеченского народа.

«Перед нами как бы ложатся два бюллетеня, в которых, спрашивается: нужны ли нам свобода, равноправие, справедливость, динамичное развитие и сменяемая власть. Взявшие один говорят: «Да, нужны». Взявшие второй говорят: «Нет, не нужны. Нам достаточно того, что досталось по наследству», – заявил Чеченский.

Депутат украинской Рады Алексей Гончаренко на вопрос, что Украина могла бы посоветовать сейчас чеченским политическим организациям, заявил, что в первую очередь им необходимо объединение для налаживания контакта с чеченцами, которые находятся в России и готовятся к вооруженному сопротивлению.

«Мы в курсе, что они не раз пытались это сделать, но я думаю, что сегодня появился уникальный случай – Россия ослаблена в Украине, и поэтому возможностей у чеченцев появляется намного больше, чем раньше. Украина готова протягивать руку и поддерживать, в том числе я лично готов помогать как глава межфракционной группы «За свободный Кавказ», – заявил Гончаренко в беседе с Кавказ.Реалии.

По мнению аналитика по Северному Кавказу американского The Jamestown Foundation Валерия Дзуцати, со стороны может показаться, что лидеры чеченской диаспоры делят шкуру неубитого медведя. Но, по мнению эксперта, их встречи и конференции необходимы для политически активной части чеченцев в странах Европы, США и Канады. Без них они не смогут подготовиться к глобальным изменениям, которые могут охватить весь регион, убежден спикер.

«Съезды позволяют планировать задачи и двигаться вперед. Ведь если не в этом году, то в будущем все равно диаспоре придется заняться вопросами конкретно Чечни. Было бы плохо, если бы они оказались не подготовлены к этому. Если Россия рухнет, и не будет силы, способной взять контроль над ситуацией, это обернется трагедией», – сказал Дзуцати.

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В октябре этого года Верховная рада Украины приняла постановление о признании Чеченской республики Ичкерия временно оккупированной Россией и осудила геноцид чеченского народа. За его принятие проголосовали 287 депутатов из 351 присутствовавшего, 64 воздержались. В пояснительной записке к документу заявляется, что Чечня вышла из состава СССР в 1991 году и провозгласила свою независимость под названием Ичкерия. В тексте утверждается, что Россия препятствовала этому вопреки закреплённому в уставе ООН принципу равноправия и самоопределения народов.

Кавказ.Реалии