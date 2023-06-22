Red Wings не может начать полеты в Грузию из-за Минтранса РФ – СМИ

Российская авиакомпания Red Wings не может начать полеты в Грузию из-за отсутствия решения Минтранса России, рассказал «Известиям» источник в компании и подтвердил собеседник, знакомый с ситуацией.

Напомним, что в мае Red Wings получила разрешение от грузинской стороны на запуск рейсов по маршрутам из Москвы (Домодедово) в Кутаиси и из Сочи в Тбилиси.

Издание «Известия» со ссылкой на источник в авиакомпании также пишет, что 16 июня разрешение было выдано еще на один маршрут — Жуковский (Московская область) – Тбилиси – об этом грузинские власти пока не сообщали.

«Мы ожидаем решения Минтранса РФ. У нас всё согласовано, мы назначенный перевозчик и со стороны России по регулярным рейсам, и нам согласовала все чартеры грузинская сторона. Для нас это больной вопрос, что полеты не запускаются, сезон идет», — отметил собеседник.

В пресс-службе Red Wings «Известиям» подтвердили, что ждут согласования от Минтранса России и готовы запустить рейсы.

В Тбилиси ситуацию пока не комментируют. Ранее «Эхо Кавказа» писало о том, что Red Wings пока не начинает полеты в Грузию, несмотря на полученное разрешение. Сообщалось также, что туристы и туроператоры в России недовольны высокой стоимостью билетов в Грузию.

Сейчас прямые рейсы между Россией и Грузией ежедневно выполняют российская «Азимут» и грузинская Georgian Airways.