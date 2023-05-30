Red Wings пока не начинает полеты в Грузию, несмотря на полученное разрешение

Российская авиакомпания Red Wings, получившая разрешение от Агентства гражданской авиации Грузии на выполнение полетов по маршрутам Москва–Кутаиси и Сочи–Тбилиси, пока не начинает полеты в Грузию.

Билеты в Грузию пока не продаются на сайте Red Wings. «Эхо Кавказа» связалось с авиакомпанией по телефону горячей линии, однако оператор не смог назвать дату начала рейсов.

В пресс-службе управляющей тбилисским аэропортом компании Tav Georgia заявили, что рейсы в Грузию выполняет лишь российская авиакомпания «Азимут». Рейса Сочи-Тбилиси нет в расписании на 2 июня.

Ранее сообщалось, что Red Wings будет выполнять многократные чартерные рейсы по маршруту Сочи-Тбилиси-Сочи со 2 июня, 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница), по маршруту Москва-Кутаиси-Москва также со 2 июня, 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница).

«Эхо Кавказа» обратилось за комментарием в Агентство гражданской авиации, но на момент публикации материала не получило его.

Отметим, что СМИ и пользователи соцсетей обратили внимание на то, что в списке направлений Red Wings есть Абхазия, несмотря на то, что полеты в самопровозглашенную республику не выполняются. В списке есть, в частности, Гудаута, Гагра, Новый Афон, Пицунда и «Сухуми, Бабушери».

Напомним, что решение о возобновлении авиасообщения с Грузией принял президент России Владимир Путин. 19 мая рейсы по маршруту Москва-Тбилиси-Москва начала авиакомпания «Азимут», с 20 мая полеты по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси выполняет грузинская Georgian Airways.

В США заявили, что возобновление прямых авиарейсов между Россией и Грузией может привести к санкциям против компаний, которые будут обслуживать подсанкционные российские воздушные суда в грузинских аэропортах. Власти Грузии уверяют, что рейсы будут выполнять только те авиакомпании и самолеты, которые не попали под санкции.