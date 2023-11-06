Reuters: Путин уже решил баллотироваться в 2024 году

Владимир Путин принял решение остаться на посту президента России и будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах, победа на которых обеспечит продление его полномочий до 2030 года. Это утверждает агентство Reuters со ссылкой на шесть неназванных источников.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на публикацию заявил, что Путин не объявлял о своём решении баллотироваться, и сами выборы ещё не назначены. По закону, Совет Федерации должен определить их дату в первой половине декабря, сами выборы предположительно пройдут 17 марта. Путин ранее говорил, что объявит о своём решении после официального назначения выборов.

Источники агентства утверждают, что о решении Путина уже известно в Кремле, и советники сейчас готовят план его предвыборной кампании.

Предполагаемое решение Путина, как утверждают источники, связано с тем, что он рассматривает нынешние события, включая войну в Украине, как конфликт России с Западом и чувствует, что ему необходимо «провести Россию через самое опасное за несколько десятилетий время».

Владимир Путин впервые стал президентом в 2000 году и остаётся им уже четыре срока (с перерывом на 2008-2012). Баллотироваться на пятый срок ему позволяют принятые по инициативе самого Путина поправки к Конституции. Как отмечает Reuters, уже сейчас Путин правит страной дольше, чем кто-либо за последние сто лет, за исключением Иосифа Сталина.

Ранее парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) выступила с заявлением, в котором призвала европейские страны считать правление Владимира Путина нелегитимным, если тот останется у власти после выборов 2024 года. В таком случае Европа должна прекратить все контакты с Россией, за исключением гуманитарных, указано в заявлении.