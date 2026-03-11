Reuters: верховный лидер Ирана получил ранения, но продолжает работать

Верховный лидер Моджтаба Хаменеи получил легкие ранения, но продолжает работать. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранского чиновника. Он не сообщил подробностей о том, когда именно аятолла был ранен и почему после назначения новым лидером до сих пор не сделал никаких публичных заявлений.

Ранее агентство сообщало, что Моджтаба Хаменеи мог получить ранения во время американо-израильских ударов, в результате которых погиб его отец — аятолла Али Хаменеи.

Официального подтверждения этой информации нет, но иранские государственные СМИ используют формулировки, косвенно указывающие на ранение. Ведущий государственного телевидения назвал Моджтаба Хаменеи «джанбазом» (раненым ветераном) «войны Рамадана» — так в Иране называют текущий конфликт с США и Израилем.

По данным источников агентства, ранение и опасения за безопасность могут объяснять молчание Моджтабы Хаменеи с момента его назначения верховным лидером. При этом фактическая власть, как утверждают собеседники Reuters, сейчас сосредоточена в руках Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Источники отмечают, что КСИР «был в ярости» после извинений президента Масуда Пезешкиана перед странами Персидского залива за удары по американским военным объектам на их территориях. Один из собеседников подчеркнул, что Али Хаменеи ранее умел сдерживать влияние Корпуса, балансируя его интересы с мнениями политических и религиозных элит.

«Теперь же, даже если новый лидер будет достаточно здоров, чтобы взять штурвал в свои руки, последнее слово в ключевых решениях, вероятно, останется за Корпусом стражей», — отметил собеседник Reuters.

По словам источников, именно КСИР «продавил» кандидатуру Моджтабы Хаменеи, рассматривая его как «более гибкую версию его отца, готовую поддержать их жесткий курс».

Несколько высокопоставленных иранских собеседников Reuters считают, что его назначение может привести к более агрессивной внешней политике и усилению внутренних репрессий. Двое из них опасаются, что доминирование КСИР окончательно превратит Исламскую республику в военное государство «с тонкой завесой религиозной легитимности».