Представители России и Китая на заседании Совета безопасности ООН 5 января резко раскритиковали действия США в Венесуэле и призвали Соединённые Штаты немедленно освободить захваченного американскими военными и вывезенного в Соединённые Штаты авторитарного лидера страны Николаса Мадуро. Представитель США подчеркнул, что Соединённые Штаты не ведут войну с Венесуэлой и не оккупируют её.

Совет безопасности собрался на заседание в Нью-Йорке в тот же день, когда в этом же городе Мадуро должен предстать перед судом по ряду обвинений, в том числе в «наркотерроризме», направленном против граждан США.

Российский представитель в ООН Василий Небензя заявил, что «инцидент» 3 января в Каракасе стал «предвестником возвращения в эпоху бесправия и силового американского доминирования, хаоса и беззакония», действия США он назвал «преступлениями» и «актом вооружённой агрессии». Он также посетовал, что «ряд государств» в последние годы стал применять нормы международного права «выборочно, в зависимости от политической конъюнктуры». Небензя ранее неоднократно в ходе заседаний Совета безопасности оправдывал российское вооружённое вторжение в Украину и аннексию украинских территорий.

Представитель Китая в ООН заявил, что Пекин «в шоке от произошедшего» в Каракасе, решительно осуждает «односторонние действия США» и призывает освободить Мадуро и его супругу.

С осуждением действий США выступила также представитель Колумбии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил опасения в связи с возможным ростом нестабильности в Венесуэле. Он также отметил, что действия США могли бы стать нежелательным прецедентом, и призвал политические силы Венесуэлы к диалогу.





Посол США Майк Уолтц, выступая на заседании, сослался на 51-ю статью Устава ООН о праве на самооборону. Он также подчеркнул, что США осуществили военную акцию, приведшую к задержанию Мадуро, только после того, как он отверг дипломатию. «Это была правоохранительная операция в рамках обвинения в отношении наркоторговца, который предстанет перед судом в США за преступления, которые он совершал с отношении нашего народа», — подчеркнул Уолтц. Никаких решений по итогам заседания принято не было, США в любом случае имеют в Совете право вето.

В ночь на 3 января американские войска нанесли удары по военным объектам в столице Венесуэлы Каракасе и захватили Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Власти США не считают Мадуро легитимным президентом Венесуэлы и обвиняют его и Флорес в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков.

Венесуэлой после отстранения Мадуро от власти временно руководит вице-президент Делси Родригес, его сторонница. В интервью The Atlantic американский президент выступил с угрозой в адрес Родригес, заявив, что «если она не поступит правильно, ей придется заплатить очень высокую цену, вероятно, выше, чем Мадуро».