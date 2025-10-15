РФ не выплатит Грузии 253 млн евро, присужденные ЕСПЧ – Песков

Москва не планирует исполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате более 253 млн евро в пользу Тбилиси. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Решение выполнять не будем», – сказал он.

Напомним, что речь идет о компенсациях за нарушения прав человека, вызванные «укреплением линии разграничения» после войны 2008 года — так называемой бордеризацией.

Реагируя на вопрос, могла бы помочь гипотетическая выплата потеплению отношений РФ и Грузии, пресс-секретарь российского лидера заметил: «Считаем, что это отдельная тема, отдельная субстанция».

Решение по делу «Грузия против России (IV)» суд вынес в апреле 2024 года, а 14 октября уточнил размер компенсаций. Они присуждены более чем 29 тысячам пострадавших.

Суд постановил, что Россия должна выплатить Грузии:

224,25 млн евро — за незаконные ограничения доступа к домам, земле и семьям для не менее 23 тысяч этнических грузин (нарушение статьи 8 — право на уважение частной и семейной жизни и жилища, и статьи 1 Протокола №1 — защита собственности);

— за незаконные ограничения доступа к домам, земле и семьям для не менее 23 тысяч этнических грузин (нарушение статьи 8 — право на уважение частной и семейной жизни и жилища, и статьи 1 Протокола №1 — защита собственности); 20 млн евро — за отказ в праве на образование на грузинском языке для не менее 4 000 этнических грузин (нарушение статьи 2 Протокола №1 — право на образование);

— за отказ в праве на образование на грузинском языке для не менее 4 000 этнических грузин (нарушение статьи 2 Протокола №1 — право на образование); 5,172 млн евро — за незаконное лишение свободы не менее 2 586 этнических грузин после их задержания за «нарушение границы» (нарушение статьи 5 — право на свободу и личную неприкосновенность);

— за незаконное лишение свободы не менее 2 586 этнических грузин после их задержания за «нарушение границы» (нарушение статьи 5 — право на свободу и личную неприкосновенность); 1,98 млн евро — за пытки и жестокое обращение в отношении не менее 76 этнических грузин, задержанных российскими или де-факто абхазскими и югоосетинскими силами, а также за отсутствие эффективного расследования этих фактов (нарушение статьи 3 — запрет бесчеловечного или унижающего достоинство обращения);

— за пытки и жестокое обращение в отношении не менее 76 этнических грузин, задержанных российскими или де-факто абхазскими и югоосетинскими силами, а также за отсутствие эффективного расследования этих фактов (нарушение статьи 3 — запрет бесчеловечного или унижающего достоинство обращения); 1,3 млн евро — за чрезмерное применение силы против группы не менее 20 этнических грузин (нарушение статьи 2 — право на жизнь);

— за чрезмерное применение силы против группы не менее 20 этнических грузин (нарушение статьи 2 — право на жизнь); 320 тысяч евро — за незаконные ограничения свободы передвижения не менее 64 этнических грузин (нарушение статьи 2 Протокола №4 — свобода передвижения).



ЕСПЧ также отметил, что Комитет министров Совета Европы продолжает осуществлять надзор за исполнением решений Суда в отношении России. Согласно статье 46 (обязательная сила и исполнение постановлений), Россия по-прежнему обязана выполнять решения, касающиеся фактов, произошедших до 16 сентября 2022 года — даты, когда она перестала быть участником Европейской конвенции о защите прав человека.

Однако российские власти неоднократно заявляли, что не будут исполнять решения ЕСПЧ, вынесённые после 16 марта 2022 года.

Решение Страсбургского суда прокомментировали в Минюсте Грузии. Ведомство поздравило народ Грузии с «исторической победой», назвав решение «логическим продолжением исторических дел, выигранных Грузией против России».

«Премьер Ираклий Кобахидзе, комментируя решение, вновь заявил, что «войну начал режим Саакашвили». «Когда у них (России – ред.) была ответная интервенция, там были нарушены конкретные права, и именно этим нарушениям посвящено решение, которое принял Страсбургский суд», – заявил Кобахидзе.