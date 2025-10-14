Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Россия должна выплатить Грузии более 253 млн евро за нарушения прав человека, вызванные «укреплением линии разграничения» после войны 2008 года — так называемой бордеризацией.

Решение по делу «Грузия против России (IV)» суд вынес в апреле 2024 года, а сегодня уточнил размер компенсаций.

ЕСПЧ напомнил, что установил систематический характер нарушений Европейской конвенции о правах человека со стороны России. Среди них — чрезмерное применение силы, пытки и жестокое обращение, незаконные задержания, ограничения свободы передвижения и доступа к домам, земле и семьям, а также запрет на обучение на грузинском языке.

Компенсации присуждены более чем 29 тысячам пострадавших.

Суд постановил, что Россия должна выплатить Грузии:

224,25 млн евро — за незаконные ограничения доступа к домам, земле и семьям для не менее 23 тысяч этнических грузин (нарушение статьи 8 — право на уважение частной и семейной жизни и жилища, и статьи 1 Протокола №1 — защита собственности);

20 млн евро — за отказ в праве на образование на грузинском языке для не менее 4 000 этнических грузин (нарушение статьи 2 Протокола №1 — право на образование);

5,172 млн евро — за незаконное лишение свободы не менее 2 586 этнических грузин после их задержания за «нарушение границы» (нарушение статьи 5 — право на свободу и личную неприкосновенность);

1,98 млн евро — за пытки и жестокое обращение в отношении не менее 76 этнических грузин, задержанных российскими или де-факто абхазскими и югоосетинскими силами, а также за отсутствие эффективного расследования этих фактов (нарушение статьи 3 — запрет бесчеловечного или унижающего достоинство обращения);

1,3 млн евро — за чрезмерное применение силы против группы не менее 20 этнических грузин (нарушение статьи 2 — право на жизнь);

320 тысяч евро — за незаконные ограничения свободы передвижения не менее 64 этнических грузин (нарушение статьи 2 Протокола №4 — свобода передвижения).

Суд указал, что правительство Грузии должно в течение 18 месяцев после получения выплат от России создать эффективный механизм распределения компенсаций между пострадавшими.

ЕСПЧ также отметил, что Комитет министров Совета Европы продолжает осуществлять надзор за исполнением решений Суда в отношении России. Согласно статье 46 (обязательная сила и исполнение постановлений), Россия по-прежнему обязана выполнять решения, касающиеся фактов, произошедших до 16 сентября 2022 года — даты, когда она перестала быть участником Европейской конвенции о защите прав человека.

Однако российские власти неоднократно заявляли, что не будут исполнять решения ЕСПЧ, вынесённые после 16 марта 2022 года.

Реакция Тбилиси

Решение ЕСПЧ прокомментировали в Минюсте Грузии. Ведомство поздравило народ Грузии с «исторической победой», назвав решение «логическим продолжением исторических дел, выигранных Грузией против России».

«В деле «Грузия против России (I)» — так называемом деле о депортациях, касающемся массового изгнания этнических грузин из России, Суд обязал РФ выплатить до 10 млн евро за массовую депортацию и грубые нарушения прав человека.

По делу «Грузия против России (II)» — так называемом деле о войне августа 2008 года — Суд возложил на Россию обязательство выплатить до 130 млн евро за массовые нарушения, совершённые против граждан Грузии во время и после вооружённого конфликта», — сказано в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что на России по-прежнему лежит юридическая обязанность исполнить решения Суда, а за каждый день просрочки начисляются соответствующие штрафы.

«Исполнение этих решений находится под надзором Комитета министров Совета Европы, где Грузия активно участвует в процессе мониторинга», — отметили в Минюсте.

Иск был направлен Грузией в ЕСПЧ 21 августа 2018 года. В нём говорилось о «массовых притеснениях грузинского населения», а также об «административной практике задержаний, нападений и убийств» на неконтролируемых центральными властями территориях и вдоль административных границ с ними. Речь шла, в частности, о гибели Арчила Татунашвили, Гиги Отхозория и Давида Башарули.