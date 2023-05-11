РФ отменила визы для граждан Грузии по гуманитарным соображениям – Песков

Россия пошла на введение безвизового режима для Грузии в ответ на просьбы граждан, бизнеса и общественных организаций двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Речь идет о решении гуманитарного характера. В адрес российских властей на протяжении достаточно длительного времени поступали обращения и граждан обеих стран, и предпринимателей обеих стран, общественных объединений, научных кругов, деятелей культуры, которые просили принять эти решения, и именно исходя из гуманитарных соображений это было сделано», – сказал он журналистам.

При этом, комментируя слова журналиста о том, что грузинские политики, включая президента страны Саломе Зурабишвили довольно резко отреагировали на отмену визового режима, представитель Кремля заметил, что «вчера из Тбилиси была разная реакция: была и негативная, была и сдержанная».

Как пишет «Интерфакс», у Пескова также поинтересовались, можно ли рассматривать отмену визового режима в качестве предпосылки для восстановления дипломатических отношений между двумя странами.

«Что касается дальнейших перспектив, то я бы пока так далеко не забегал», – отреагировал пресс-секретарь президента РФ.