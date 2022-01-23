Родственники правозащитника Янгулбаева перестали выходить на связь 

Живущие в Чечне родственники правозащитника Абубакара Янгулбаева, который находится за пределами России, не выходят на связь и не появляются дома. Об этом сообщил сам Янгулбаев, добавив, что «на данный момент удалось проверить только родственников из Грозного, около 15 человек». Правозащитник предполагает, что их могли «силой вывезти для записи видео», на котором они будут оскорблять и ругать его.

В конце декабря чеченские правоохранительные органы уже задерживали несколько десятков родственников Янгулбаева. Большинство из них вскоре были отпущены.

20 января в Нижнем Новгороде неизвестные вооруженные люди, представившиеся сотрудниками полиции из Чечни, ворвались в квартиру к родителям Абубакара Янгулбаева, затем силой посадили его мать, Зарему Мусаеву, в машину и вывезли женщину на территорию республики для последующего допроса. Местонахождение и правовой статус Мусаевой до сих пор неизвестны. Адвокат также не может связаться с ней. С призывом к российским властям немедленно освободить Мусаеву выступил Евросоюз.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров записал видео с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых. По его словам, после доставления в Грозный Зарема Мусаева якобы напала на сотрудника полиции. Кадыров утверждает, что Абубакар Янгулбаев имеет отношение к деятельности оппозиционного телеграм-канала. Он объявил его «сторонником террористов» и заявил, что одобрит его убийство при задержании. В ответ Абубакар Янгулбаев отверг слова Кадырова и обратился к Владимиру Путину с просьбой снять с должности главу Чечни.

В субботу стало известно, что отец Абубакара Янгулбаева, бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев, и его дочь Алия покинули Россию из-за опасений за свои жизни.