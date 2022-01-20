В Нижнем Новгороде кадыровцы насильно забрали жену федерального судьи Янгулбаева

Чеченские силовики, проникшие в квартиру федерального судьи Сайди Янгулбаева, забрали и увезли в неизвестном направлении его жену Зарему, сообщает Кавказ.Реалии. У женщины имеются серьезные проблемы со здоровьем, она потеряла сознание.

По информации «Комитета против пыток», сотрудники чеченской полиции ворвались в квартиру, раскидали по комнатам сотрудников организации, ударили по лицу адвоката, а также избили экс-судью и его жену.

Несколько минут спустя правозащитники сообщили, что супругу Янгулбаева забрали с собой около 7-8 чеченских силовиков: «На лестничной клетке женщина потеряла сознание. Зарема сдавала сегодня тест на ковид, с высокой долей вероятности, она болеет. Также у женщины диабет. Полицейские не взяли ее одежду и инсулин. Ее жизни угрожает огромная опасность».

Сотрудник «Комитета против пыток» Сергей Бабинец добавил, что представившиеся чеченскими полицейскими люди были в масках и вооружены, «выражались нецензурной бранью» и, помимо Сайди и Заремы Янгулбаевых и адвоката, ударили по лицу и его самого.

Также «Комитет против пыток» опубликовал номера автомобилей, на которых увезли Зарему Янгулбаеву.

«Новая газета» сообщает, что в передаче Заремы Янгулбаевой чеченским полицейским участвовали наряд нижегородской полиции и руководство 7-го отдела по Советскому району МВД по Нижнему Новгороду. В связи со случившимся журналисты связались с управлением ФСБ по Нижнему Новгороду. Отказавшийся представиться дежурный заявил им, что «такого не может быть».

Ранее полицейские задерживали сына Янгулбаевых – правозащитника Абубакара Янгулбаева, который работал в северокавказском офисе «Комитета против пыток». В интервью Кавказ.Реалии он рассказывал, что в Чечне силовики забрали в отдел полиции его родственников.