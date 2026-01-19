Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Россия хочет возобновить круизный маршрут в Батуми из аннексированного Мариуполя

Порт Мариуполя, 2024 год
Порт Мариуполя, 2024 год

Российские власти рассматривают возможность возрождения зарубежных круизов через Азовское море, полный контроль над которым Москва установила после полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы российского правительства.

«Возможно восстановление круизов через Азовское море в иностранные государства. Ранее существовал круиз по маршруту Мариуполь — Батуми. При условии восстановления или строительства пассажирского причала указанный маршрут может быть возобновлён», — говорится в документах.

В них также отмечается, что для осуществления таких круизов может использоваться судно «Мустай Карим». Ранее СМИ сообщали, что теплоход проходит плановое техническое обслуживание и косметический ремонт.

Россия оккупировала Мариуполь в 2022 году после ожесточённых боёв, продолжительной блокады и массированных обстрелов. По оценкам ООН, в результате действий российских войск в городе были повреждены или разрушены до 90% многоэтажных и до 60% частных домов. Осенью того же года Россия объявила об аннексии четырёх областей Украины, включая Донецкую область, в состав которой входит Мариуполь.

РИА Новости пишет, что в бассейне Азовского моря расположены восемь портов — Мариуполь, Ейск, Кавказ, Темрюк, Бердянск, Азов, Ростов-на-Дону и Таганрог. При этом в правительственных документах уточняется, что специализированный причал для приёма пассажирских судов имеется только в Таганроге, а порты Ейска и Мариуполя утратили возможность принимать такие суда.

В Тбилиси инициативу Москвы пока не комментировали.

Ранее стало известно, что круизный лайнер Astoria Grande, который в 2023 году был встречен в Батуми акциями протеста, может вернуться в Грузию весной текущего года.

Впервые Astoria Grande, на борту которого находились российские туристы и артисты, известные поддержкой Владимира Путина и войны в Украине, прибыл в Батуми в июле 2023 года. Тогда лайнер встретили протестами: в батумском порту собрались студенты, оппозиционные политики и гражданские активисты. Полиция задержала 23 участника акции по обвинениям в «мелком хулиганстве» и «неподчинении законным требованиям полиции». Некоторые СМИ сообщали, что после этого Батуми был исключён из списка остановок круизного маршрута.

Протесты против захода лайнера вызвали волну критики со стороны российских чиновников и государственных СМИ. Тогдашний глава правящей партии «Грузинская мечта», а ныне премьер-министр Ираклий Кобахидзе, также раскритиковал участников акции. Он заявлял, что из-за подобных протестов страна теряет деньги, поскольку после захода круизного лайнера в Грузии остаётся «около 350 тысяч лари».

Видео из архива:

Форум

XS
SM
MD
LG