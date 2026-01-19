Россия хочет возобновить круизный маршрут в Батуми из аннексированного Мариуполя

Российские власти рассматривают возможность возрождения зарубежных круизов через Азовское море, полный контроль над которым Москва установила после полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы российского правительства.

«Возможно восстановление круизов через Азовское море в иностранные государства. Ранее существовал круиз по маршруту Мариуполь — Батуми. При условии восстановления или строительства пассажирского причала указанный маршрут может быть возобновлён», — говорится в документах.

В них также отмечается, что для осуществления таких круизов может использоваться судно «Мустай Карим». Ранее СМИ сообщали, что теплоход проходит плановое техническое обслуживание и косметический ремонт.

Россия оккупировала Мариуполь в 2022 году после ожесточённых боёв, продолжительной блокады и массированных обстрелов. По оценкам ООН, в результате действий российских войск в городе были повреждены или разрушены до 90% многоэтажных и до 60% частных домов. Осенью того же года Россия объявила об аннексии четырёх областей Украины, включая Донецкую область, в состав которой входит Мариуполь.

РИА Новости пишет, что в бассейне Азовского моря расположены восемь портов — Мариуполь, Ейск, Кавказ, Темрюк, Бердянск, Азов, Ростов-на-Дону и Таганрог. При этом в правительственных документах уточняется, что специализированный причал для приёма пассажирских судов имеется только в Таганроге, а порты Ейска и Мариуполя утратили возможность принимать такие суда.

В Тбилиси инициативу Москвы пока не комментировали.

Ранее стало известно, что круизный лайнер Astoria Grande, который в 2023 году был встречен в Батуми акциями протеста, может вернуться в Грузию весной текущего года.

Впервые Astoria Grande, на борту которого находились российские туристы и артисты, известные поддержкой Владимира Путина и войны в Украине, прибыл в Батуми в июле 2023 года. Тогда лайнер встретили протестами: в батумском порту собрались студенты, оппозиционные политики и гражданские активисты. Полиция задержала 23 участника акции по обвинениям в «мелком хулиганстве» и «неподчинении законным требованиям полиции». Некоторые СМИ сообщали, что после этого Батуми был исключён из списка остановок круизного маршрута.

Протесты против захода лайнера вызвали волну критики со стороны российских чиновников и государственных СМИ. Тогдашний глава правящей партии «Грузинская мечта», а ныне премьер-министр Ираклий Кобахидзе, также раскритиковал участников акции. Он заявлял, что из-за подобных протестов страна теряет деньги, поскольку после захода круизного лайнера в Грузии остаётся «около 350 тысяч лари».

Видео из архива: