Россия намерена построить железную дорогу из Крыма до Ростова-на-Дону

Российские власти начали на оккупированных территориях Украины строительство железной дороги, которая должна соединить Ростов-на-Дону с аннексированным Крымом. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил глава российской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, строительство дороги уже началось «со стороны Донецка». Ранее об этом не сообщалось.

Железная дорога из Ростовской области через Донецк в направлении Крыма существует, но она проходит через город Запорожье, который остаётся под контролем Украины. Как заявил Балицкий, новая магистраль пройдёт от Акимовки через Бердянск и Мариуполь. Акимовка – железнодорожный узел к юго-западу от Мелитополя. По словам главы российской администрации, при помощи строительства «решается вопрос вывоза зерна на континент, вывоза железной руды, металлолома, угля и многих элементов, которые нам сегодня надо связать с большой землёй». Балицкий признал, что путь через Крымский мост – не только долгий, но и небезопасный. Он также сказал, что железная дорога «решит задачу военных». О предполагаемых сроках завершения строительства не упомянул, подчеркнув, что дорога будет строиться в один путь без электрификации.

Украина ранее неоднократно обвиняла Россию в вывозе с оккупированных территорий зерна и других товаров и природных богатств.

От нынешней линии фронта предполагаемый железнодорожный маршрут проходит в нескольких десятках километров - он уязвим для ракетных систем залпового огня, но не для обычной артиллерии.

Радио Свобода ранее сообщало о строительстве ещё одной железнодорожной ветки на оккупированной территории - из Донецка в Мариуполь. Её строит связанная с РЖД компания, три года назад отобранная государством для использования заключенных на стройке БАМа.