ВСУ подтвердили гибель 19 военных в результате российского удара

Представители 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Вооружённых сил Украины подтвердили гибель 19 военнослужащих в результате российского удара по одному из сёл в Запорожской области. Об этом сообщается в аккаунте бригады в фейсбуке.

По словам военных, в данный момент проводится проверка обстоятельств произошедшего. Представители бригады попросили не распространять «непроверенную, часто фейковую информацию». «Погибли лучшие наши бойцы… Выражаем искренние соболезнования их родным и обещаем отомстить за побратимов в 100-кратном размере», – говорится в сообщении бригады.

Ранее стало известно, что 3 ноября российские войска нанесли удар ракетой «Искандер» по одному из прифронтовых сёл Запорожской области. По сообщениям ряда украинских СМИ, в этот момент там один из офицеров 128-й бригады решил провести торжественное вручение наград военнослужащим в честь дня артиллерии. Сообщалось о большом количестве погибших среди военных, а также мирных жителей.

«Украинская правда» со ссылкой на источник в МВД сообщила, что погибли более 20 военных, в том числе бывший руководитель Хмельницкого областного военкомата. Удар и гибель военнослужащих подтвердило также Стратегическое командование ВСУ, в сообщении не говорится об обстоятельствах и о числе погибших.

Министр обороны Украины Рустем Умеров поручил Главной инспекции Минобороны провести «полную проверку».

В Закарпатской области был объявлен трёхдневный траур по погибшим военнослужащим. Об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита.