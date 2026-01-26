Россия поставляет в Абхазию «социальный переток» электроэнергии

Россия осуществляет в самопровозглашённую республику Абхазия так называемый «социальный переток» электроэнергии. Ранее СМИ сообщали, что объём поставок пока не определён, а дефицит на январь–март составляет порядка 300 млн кВт⋅ч.

По информации, доступной на сайте «Государственной электросистемы Грузии», из России в Грузию по абхазскому направлению в настоящее время осуществляется поставка энергии по трём линиям электропередачи: «Салхино» (235 МВт), «Накадули» (55 МВт) и «Кавкасиони» (28 МВт). По югоосетинскому направлению поставки идут по линии «Джава» (25 МВт). Кроме того, импорт осуществляется из Турции (400 МВт) и Армении (80 МВт).

Абхазский лидер Бадра Гунба в рамках визита в Москву провёл в конце прошлой недели встречу с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко, в ходе которой стороны договорились о продлении «социального перетока» электроэнергии.

Стороны также обсудили «широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества», сообщили в Сухуми.

В конце декабря 2025 года Гунба рассказал, что на закупку электричества из России было направлено 670 млн рублей — средства, собранные с абонентов за потреблённую энергию. Он добавил, что такой подход помог сберечь водные ресурсы Ингури ГЭС.

Ранее в Абхазии неоднократно возникали проблемы с подачей электроэнергии, связанные с майнингом криптовалют, устаревшей инфраструктурой, увеличением потребления в зимние месяцы и низким уровнем воды в водохранилище Ингури ГЭС.