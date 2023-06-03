Российская певица Ольга Бузова хочет посетить Грузию

Российская телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова хочет посетить Грузию. Об этом она написала в своем инстаграм-аккаунте.

В частности, Бузова заинтересовалась транзитными рейсами через Грузию, о которых ранее говорили в авиакомпании Georgian Airways.

«Мои хорошие. Я вот недавно вам рассказала про Грузию, и теперь прям задумалась. Еще и узнала, что теперь это еще новый пересадочный хаб для рейсов в другие страны, грузинские авиалинии запускают транзитные рейсы специально для россиян. Новости как будто из другой жизни! Ну вот теперь и планирую путешествие. Я только переживаю из-за одного – вкуснейшей кухни. Это моя слабость. Уверена, что просто так оттуда не уедешь, но главное – без перевеса. А я и так поправилась. Давайте так, хочу заранее знать все самое лучшее, что можно посмотреть и попробовать в этой прекрасной стране», – написала она.

Как пишут СМИ, Бузова не только поддерживала войну в Украине словом, но и ездила на оккупированные Россией территории. В октябре 2022 года она посетила Донецк и Амвросиевку и лично разгружала для местых жителей гуманитарную помощь.

Ранее она критиковала россиян, которые покинули страну после начала мобилизации, и даже посвятила им песню. Ее героиня — сама певица, которая разочарована тем, что мужчина «променял Бузову на Грузию».

30 мая РИА Новости сообщило об отмене концеров Бузовой в израильских городах Хайфа и Беэр-Шева «из-за давления активистов, которые выступают против спецоперации».

«Пустят ли ее в Грузию?» – задается вопросом автор телеграм-канала Tbilisi life, напоминая, что власти Грузии оправдывали въезд семьи главы МИД РФ Сергея Лаврова – говоря, что «если гражданин не нарушил «Закон об оккупации», то он может свободно въехать в Грузию». При этом накануне в Грузию не пустили писателя Виктора Шендеровича, который данный закон не нарушал и активно выступает против войны в Украине.