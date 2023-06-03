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Российская певица Ольга Бузова хочет посетить Грузию
Российская телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова хочет посетить Грузию. Об этом она написала в своем инстаграм-аккаунте.
В частности, Бузова заинтересовалась транзитными рейсами через Грузию, о которых ранее говорили в авиакомпании Georgian Airways.
«Мои хорошие. Я вот недавно вам рассказала про Грузию, и теперь прям задумалась. Еще и узнала, что теперь это еще новый пересадочный хаб для рейсов в другие страны, грузинские авиалинии запускают транзитные рейсы специально для россиян. Новости как будто из другой жизни! Ну вот теперь и планирую путешествие. Я только переживаю из-за одного – вкуснейшей кухни. Это моя слабость. Уверена, что просто так оттуда не уедешь, но главное – без перевеса. А я и так поправилась. Давайте так, хочу заранее знать все самое лучшее, что можно посмотреть и попробовать в этой прекрасной стране», – написала она.
Как пишут СМИ, Бузова не только поддерживала войну в Украине словом, но и ездила на оккупированные Россией территории. В октябре 2022 года она посетила Донецк и Амвросиевку и лично разгружала для местых жителей гуманитарную помощь.
Ранее она критиковала россиян, которые покинули страну после начала мобилизации, и даже посвятила им песню. Ее героиня — сама певица, которая разочарована тем, что мужчина «променял Бузову на Грузию».
30 мая РИА Новости сообщило об отмене концеров Бузовой в израильских городах Хайфа и Беэр-Шева «из-за давления активистов, которые выступают против спецоперации».
«Пустят ли ее в Грузию?» – задается вопросом автор телеграм-канала Tbilisi life, напоминая, что власти Грузии оправдывали въезд семьи главы МИД РФ Сергея Лаврова – говоря, что «если гражданин не нарушил «Закон об оккупации», то он может свободно въехать в Грузию». При этом накануне в Грузию не пустили писателя Виктора Шендеровича, который данный закон не нарушал и активно выступает против войны в Украине.
Другие новости дня
В Тбилиси проходит митинг «Защити свободу выражения»
У здания парламента Грузии проходит митинг «Защити свободу выражения» против ограничения свободы выражения мнений.
Напомним, что на прошедшей накануне акции правоохранители боролись с плакатами, которые им казались оскорбительными, задерживая участников акции. Раздражение полиции вызывали даже чистые плакаты без надписей.
На сегодняшней акции плакатов и людей намного больше, задержаний пока нет.
Племянник главы Чечни получил звание почетного работника агрокомплекса России
Министру сельского хозяйства Чечни, заместителю председателя правительства республики Ибрагиму (Якубу) Закриеву присвоено звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России». Закриев – сын родной сестры главы Чечни Зарган Кадыровой, пишет Кавказ.Реалии.
Фотографии награды в своем телеграм-канале опубликовал республиканский глава – ее вручил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. По словам Кадырова, в том числе «благодаря усилиям Ибрагима Закриева решены многие проблемы, что позволяет планомерно выводить сельское хозяйство на новый, более качественный и прогрессивный уровень». О каких именно успехах идет речь, он не сообщил.
Ибрагим Закриев – один из многочисленных родственников Кадырова, занимающих высокие государственные должности в республике. В 2018 году в возрасте 27 лет он был назначен мэром Грозного, став одним из самых молодых глав городов в стране. Прослужив на посту два года, в феврале 2020-го Закриев получает назначение на должность руководителя администрации главы и правительства республики. Но уже в ноябре того же года становится заместителем председателя правительства и министром сельского хозяйства Чечни. Закриев имеет экономическое образование, он окончил Высшую школу государственного аудита МГУ.
- В мае другому племяннику главы Чечни – Хамзату Кадырову – вручили медаль Росгвардии «За содействие». Ее дают «отличившимся в выполнении задач, возложенных на войска национальной гвардии». За какие именно заслуги родственник руководителя региона получил ведомственную награду, пояснено не было.
- В Чечне десятки родственников главы республики назначаются на высокие позиции в руководстве региона. Сам он в продвижении членов своей семьи по карьерной лестнице не видит никакого конфликта интересов. «Кому доверяю, того и назначаю», – говорил Кадыров.
- Должности на госслужбе занимают его дети, сестры, зятья, племянники, братья различной степени родства. Редакция Кавказ.Реалии собрала самый полный список людей из клана Кадыровых, работающих в госструктурах республики.
- В 2018 году Русская служба Би-би-си подсчитала, что из 158 крупных чиновников в Чечне 30% – это родственники Рамзана Кадырова. В 2021 году дочь Кадырова Айшат, которой на тот момент было 22 года, стала министром культуры Чечни.
Пригожин заявил о вмешательстве Путина в его конфликт с Кадыровым
Конфликт главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с окружением главы Чечни Рамзана Кадырова обсуждался на созванном президентом России заседании Совета Безопасности. Такое утверждение прозвучало в комментарии Пригожина о решении конфликта. Запись выложена 3 июня в телеграм-канале его пресс-службы.
Речь идет о высказываниях родственника Кадырова, депутата Госдумы Адама Делимханова, председателя чеченского парламента Магомеда Даудова и командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, сделанных 1 июня.
Они критиковали Пригожина за высокие потери и критику чиновников, Делимханов предложил главе ЧВК назначить «время и место», где тому «объяснят, что ему непонятно», Даудов предложил главе ЧВК «встретиться лично» и «поговорить, как мужчина с мужчиной».
В тот же день с заявлением выступил командир ЧВК Вагнера, Дмитрий Уткин (его позывной Вагнер дал название организации). Он сказал, что наемники готовы «поговорить как мужчина с мужчиной», потому что знакомы с окружением Кадырова «еще с 1-й и 2-й войны в Чечне» (вероятно, это намек на то, что Уткин и другие участники ЧВК-ветераны чеченских войн воевали против Делимханова и Даудова, пока те занимали сторону сепаратистов).
Пригожин вечером 1 июня выступил с умиротворяющими заявлениями. Сейчас он говорил, что ему позвонил Кадыров и они «договорились спустить эту историю на тормозах». Подробности вмешательства Путина он не раскрыл, отметив лишь, что не комментировал слова Делимханова и Даудова, потому что «любой мой ответ мог трактоваться как разжигание межнациональной розни».
По словам главы ЧВК, конфликт с кадыровцами разжигался «одной из башен Кремля», которая «не понимает, что творит», «разрушая российское государство» своими «опасными играми». По его словам, разборки между кадыровцами и вагнеровцами могли бы привести к масштабному кровопролитию, хотя «победитель был бы совершенно очевиден».
Пригожин заявил, что окружение Кадырова выступило против него и ЧВК сразу после того, как он рассказал, что направил заявление о преступлении в правоохранительные органы на военное руководство.
Он пообещал продолжить критиковать министра обороны Сергея Шойгу и главу Генерального штаба Валерия Герасимова, обвинив их в сдаче «нашей российской земли». Он заявил, что будет разбираться с ними, пока «этих персонажей не настигнет возмездие».
Кремль ситуацию не комментировал. Путин проводил совещание с членами Совета безопасности 2 июня, ничто из официального анонса не свидетельствует, что там обсуждался конфликт ЧВК и Грозного.
Согласно стенограмме вступительного слова на сайте Кремля, Путин предложил обсудить «вопросы межнациональных отношений», с учетом того что они могут быть использованы, чтобы «раскачать ситуацию внутри Российской Федерации».
Хабеишвили: Браслет и намордник пусть наденут на Кобахидзе и Гарибашвили
Хабеишвили: Браслет и намордник пусть наденут на Кобахидзе и ГарибашвилиНа предложение президента Грузии Саломе Зурабишвили применить альтернативную форму наказания в отношении Михаила Саакашвили отреагировал председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили:
«Президент Саакашвили должен быть свободен. Этот инструмент в руках Саломе Зурабишвили, а президента Саакашвили не за что прощать. Саломе должна воспользоваться своим правом и освободить задержанного Путиным президента - это моя позиция. Я не согласен с тем, что кто-то должен носить браслет и т.д. Президент Саакашвили слишком многое сделал для этой страны, чтобы не ходить с браслетом.
Президенту Саакашвили должна быть предоставлена безусловная свобода, в том числе исходя из интересов нашей страны, поскольку он может стать главным лоббистом в вопросе восстановления территориальной целостности нашей страны», - цитирует Хабеишвили «ИнтерпрессНьюс».
Не оставили без внимания предложение президента и в правящей партии. Депутат от «Грузинской мечты» Михаил Сарджвеладзе считает, что мнение Саломе Зурабишвили по вопросу освобождения экс-президента скорее всего совпадало и совпадает с заявленной позицией властей, однако «у нее была четко сформулированная позиция, но в последнее время, возможно, она ищет определенные варианты в этом направлении, и потому назвала вот этот один из возможных, с ее точки зрения, вариантов».
Правительство Венгрии в видео показало карту Украины без Крыма
Правительство Венгрии распространило видеоролик с призывом к миру с картой Украины без аннексированного Крыма. Видео появилось в ютьюбе несколько дней назад, но украинские и венгерские оппозиционные СМИ обратили на него внимание сегодня.
В закадровом тексте отмечается, что десятки тысяч детей остались сиротами, сотни тысяч зданий разрушены, более 10 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, но война продолжается и может легко стать мировой. «Хватит войны, только прекращение огня может положить конец разрухе, только мирные переговоры могут спасти жизни людей», - говорится в ролике.
Видео содержит кадры беженцев и разрушенных городов. Через некоторое время в ролике появляется карта Украины, но без Крыма в составе. При этом Венгрия, как и большинство стран мира, не признает аннексию полуострова законной.
С чем связано появление такой карты в ролике, не уточняется.
Ранее в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что Украина в случае наступления может понести тяжелые потери, и вновь призвал Киев к переговорам с Москвой. В ответ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко раскритиковал предложение Будапешта. «Если вы такие умные, вы и убедите Путина вывести войска из Украины», - отметил дипломат.
Кулеба подчеркнул, что Киев выступает за скорейший мир, но мир справедливый, на основе восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, включая Крым.
В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва пока не видит предпосылок для переговоров с Киевом.
- Виктора Орбана называют лояльным по отношению к России политиком. Сам он это отвергает и говорит, что заботится о безопасности Венгрии. Вместе с тем Будапешт отказывается поставлять оружие Киеву и предоставлять территорию страны для транзита вооружений для украинской армии. Кроме того, Венгрия выступает за смягчения санкций против России.
Индонезия предложила мирный план по Украине с размещением войск ООН
Министр обороны Индонезии Прабово Субианто на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре представил план мирного урегулирования войны России с Украиной.
Предложения Субианто включают немедленное прекращение огня, создание демилитаризованной зоны под контролем миротворцев и проведение новых референдумов на «спорных территориях» под эгидой ООН. Что имеется в виду под «спорными территориями» Субианто не уточнил.
Для создания демилитаризованной зоны каждой стороне предлагается отступить от линии соприкосновения на 15 километров. В этой зоне, по замыслу Индонезии, необходимо установить международный контроль.
Субианто заверил, что Джакарта готова участвовать во всех процессах.
По словам министра, схожие меры позволяют уже более 50 лет поддерживать мир на Корейском полуострове.
Представитель МИД Украины Олег Николенко в ответ поблагодарил Индонезию за внимание к урегулированию войны. При этом Николенко подчеркнул, что между Украиной и Россией нет спорных территорий, чтобы там проводить референдумы.
По словам Николенко, прекращение огня и создание демилитаризованной зоны не сработают, так как Россия воспользуется этим для накопления новых сил. Николенко пригласил Индонезию присоединиться к формуле мира, которую предложила Украина.
Киев неоднократно заявлял, что не пойдет на территориальные уступки и намерен вернуть все территории, занятые Россией, включая аннексированный в 2014 году Крым.
- Полный возврат захваченных Россией украинских регионов под юрисдикцию Киева поддерживают и западные союзники Украины. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции по безопасности в Хельсинки предостерег от любых мирных инициатив, которые позволят узаконить захват Россией чужих территорий.
- Глава европейского внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель, выступая сегодня на форуме в Сингапуре, заявил, что вопрос заключается не в том, чтобы завершить войну, а в том, как она завершится. «Мы не хотим мира, который станет миром капитуляции, мира, который сделает Украину второй Беларусью», - сказал Боррель, заверив, что Запад продолжит оказывать военную поддержку Киеву.
- С начала войны с мирными инициативами выступали Китай, Ватикан, страны Африки и другие. Москва, комментируя на днях возможность мирных переговоров, заявила, что предпосылок для диалога нет. Ранее президент России Владимир Путин говорил о готовности к урегулированию, но «с учетом геополитических реалий».
- Американские СМИ писали, что Вашингтон допускает вероятность превращения войны России с Украиной в замороженный конфликт, схожий с конфликтом на Корейском полуострове.
Президент Грузии предложила надеть на Саакашвили электронный браслет
Помилование экс-президента Михаила Саакашвили – это не вопрос, который возместит ущерб, нанесенный стране, считает Саломе Зурабишвили. Об этом действующий президент Грузии заявила в интервью французскому телеканалу France 24, пишет SOVA.
«Я думаю, что с ним (Михаилом Саакашвили) следует хорошо обходиться, и я говорю это вслух – так, как обращаются со многими другими президентами по всему миру, которые были приговорены к тюремному заключению. Есть электронные браслеты, о которых мы знаем, и другие формы, более подходящие для страны, которая присоединяется к ЕС», - заявила Зурабишвили.
Межу тем, журналист телеканала подчеркнул, что многие на Западе задаются вопросом, намерена ли президент Грузии помиловать заключенного Михаила Саакашвили, учитывая состояние здоровья последнего.
«Они подчеркивают ущерб, который вся эта ситуация наносит имиджу Грузии на Западе. Меня это беспокоит, и я многое делаю, чтобы облегчить эту ситуацию. Но ущерб был нанесен решениями, принятыми правительством, и амнистия на самом деле не (вопрос), который возместит этот ущерб», - ответила Зурабишвили.
На вопрос журналиста, намерена ли президент «сохранить статус-кво», Зурабишвили ответила, что воспользуется своим правом воздержаться от разъяснений.
Cборная Грузия по футболу начинает подготовку к отбору Евро-2024
Сборная Грузии по футболу с 5 июня начинает подготовку к матчам отборочного этапа Евро-2024. Команда Вилли Саньоля играет с Кипром 17 июня в Ларнаке, а 20 июня в Глазго – с Шотландией, пишет агентство «Новости-Грузия».
К двум матчам сборная Грузии будет готовиться в составе 25 игроков.
Вратари: Георгий Лория («Анортосис», Фамагуста, Кипр), Георгий Мамардашвили («Валенсия», Испания), Лука Гугешашвили («Карабах», Азербайджан).
Защита: Гурам Кашия («Словани», Словакия), Соломон Кверквелия («Нефтчи», Азербайджан), Отар Какабадзе («Краков», Польша), Лука Лохошвили («Кремона», Италия), Георгий Гвелесиани («Сепахан», Иран), Лаша Двали («Апоэл», Кипр), Джимми Табидзе («Динамо», Тбилиси, Грузия), Ираклий Азаров («Црвена Звезда», Сербия), Георгий Гохолеишвили («Шахтер», Донецк, Украина)
Полузащита/атака: Ника Квеквескири («Лех», Познань, Польша), Отар Китеишвили («Штурм», Грац, Австрия), Владимир Мамучашвили («Динамо», Батуми, Грузия), Сандро Алтунашвили («Динамо», Батуми, Грузия), Леван Шенгелия («Панетоликос», Агринио, Греция), Лука Гагнидзе («Динамо», Москва, Россия), Саба Лобжанидзе («Карагумрук», Стамбул, Турция), Георгий Чакветадзе («Словани», Братислава, Словакия), Зурико Давиташвили («Бордо», Франция), Георгий Микутадзе («Мец», Франция), Хвича Кварацхелия («Наполи», Италия), Буду Зивзивадзе («Карлсруэ», Германия), Георгий Квилитая («Апоэл», Никосия, Кипр).
Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к наступлению
Владимир Зеленский в интервью американскому изданию The Wall Street Journal заявил, что Киев готов к наступлению. Президент Украины не назвал дату начала военной операции и допустил, что она может дорого обойтись.
Зеленский отметил, что Украина нуждается в большем количестве американских систем противоракетной обороны «Пэтриот» для защиты граждан от воздушных атак и прикрытия войск на передовой.
Кроме того, президент признал превосходство России в воздухе. По словам, Зеленского, отсутствие защиты от российской авиации повлечет гибель большого количества военнослужащих в ходе наступления.
Украинский лидер подчеркнул, что Киев хотел бы иметь больше западного оружия для предстоящей военной кампании. «Мы хотели бы иметь определенные вещи, но мы не можем ждать месяцами», - сказал Зеленский.
Одной из наиболее важных задач президент Украины назвал продвижение к членству страны в НАТО во время саммита военного союза в Литве. Мероприятие пройдет в июле. Зеленский уточнил, что не ожидает присоединения к организации во время продолжающейся войны, но хотел бы получить обещание, что это произойдет после окончания боев.
В разговоре с The Wall Street Journal Зеленский также призвал Китай к сдерживанию России. Украинский лидер упомянул свой апрельский телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином. По словам Зеленского, Си заверил его, что Пекин не поставляет России вооружения.
- Руководители Украины неоднократно говорили о намерении начать наступление весной или летом нынешнего года. Его целью называется полное освобождение территории страны. В преддверии наступления Украина получила от стран Запада современную бронетехнику и артиллерию. США с начала войны выделили Киеву более 37 миллиардов долларов на поддержку безопасности.
- Россия в 2014 году аннексировала Крым, а в 2022 году заявила об аннексии еще четырех областей. Она контролирует части Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей и небольшую территорию в Харьковской области. Украина утверждает, что ее цель - вернуть все эти земли.
- По словам собеседников The Wall Street Journal, союзники Украины на Западе полагают, что предстоящее наступление Киева не положит конец войне, но оно должно продемонстрировать Кремлю тщетность его стратегии и ожидания ослабления поддержки украинской армии.
- Кремль ранее заявлял, что Москва тщательно отслеживает высказывания Украины и ее союзников о наступлении. По словам, представителя российского президента Дмитрия Пескова, Минобороны России учитывает эти данные при планировании «специальной военной операции» - так российские власти называют войну против Украины.
Из-за обстрелов в Украине и России погибли не менее четырех человек
В результате обстрелов в селе Соболевка Белгородской области погибли два человека, еще шестеро пострадали. Также двое жителей получили ранения в Шебекине: перед их автомобилем разорвался снаряд. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, во время обстрела двое жителей находились во дворах собственных домов – от полученных травм они умерли на месте. Раненые, среди которых двое детей, доставлены в больницы с осколочными ранениями – некоторые из них в тяжелом состоянии.
Вчера Гладков сообщал о гибели двух женщин при обстреле поселка Маслова Пристань. Во всех атаках губернатор обвинил Украину. Киев обстрелы российской территории не комментирует.
Также Гладков рассказал, что власти продолжают отправлять детей из приграничных районов в другие регионы - 600 детей уедут в Калугу и Ярославль в летние лагеря. Более двух с воловиной тысяч жителей покинули свои дома и находятся в пунктах временного размещения.
На второй год российского вторжения в Украину обстрелы приграничных регионов усилились. Только в мае власти Белгородской области сообщили о 130 обстрелах, ударах беспилотников и случаях работы ПВО, подсчитало издание "Агентство". С 20-х чисел мая обстрелы стали ежедневными. С начала войны в регионе погибли более тридцати человек, больше 150 пострадали.
Российская армия продолжает обстреливать Украину. За последние сутки из-за обстрелов в Донецкой области погибли два человека, еще четыре получили ранения. В Херсонской области пострадали пять мирных жителей, в том числе двое детей. Всего в Украине, по данным ООН, с начала войны погибли 8895 мирных жителей, 15 117 получили ранения.
В центре Тбилиси полиция задержала участников акции протеста
Несколько человек были задержаны минувшим вечером на акции у парламента Грузии движения «Джиути» («Упрямый»). Стычка между полицией и участниками акции, которых было всего несколько десятков человек, продолжалась несколько часов. Митингующие не предпринимали активных действий, и полицейские, в основном, боролись с плакатами, которые сочли оскорбительными. Периодически они подходили к ступеням парламента и уводили людей, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Собравшихся задерживали, как только на акции появлялись новые банеры, причем раздражение полиции вызывали даже пустые листы. В какой-то момент на акции появились плакаты «Ираклий». Это отсылка на имена двух Ираклиев - премьера и лидера правящей партии, но с одной измененной буквой, что придавало неприличный намек.
В перерывах между вмешательствами полиции собравшиеся пели, праздновали дни рождения участников и придумывали новые идеи для плакатов, которые воплощали прямо на месте. Также периодически они читали полицейским выдержки из Конституции Грузии.
Часть плакатов были написаны с использованием старинного грузинского алфавита «асомтаврули», чтобы силовики не могли понять, что на них написано.
МВД накануне вечером подтвердило задержание трех человек. Еще часть участников отводили в сторону или усаживали в машины, и потом отпускали. В течение вечера на акции был задержан и затем освобожден адвокат Шота Тутберидзе – его арестовали, когда он просто сидел на ступенях парламента с плакатом.
Участники акции обвиняли правительство в пророссийском курсе и выражали поддержку Беке Григориадису, оштрафованному судом на 2000 лари. Ранее он пытался поставить палатку возле парламента с требованием освобождения сына – Лазаре Григориадиса, который был задержан по тяжелым обвинениям после мартовских акций протеста.
На 21.00 в субботу у парламента анонсирована новая акция под лозунгом «Защитим свободу выражения».
«Нашу похвальную милицию превратили в «милицию» – как это бывает в путинской Москве, что если ты протестуешь против путинского режима, то людей бьют и тащат, именно это сегодня и произошло в центре Тбилиси», - заявил председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили.
Народный защитник Грузии призвал МВД действовать в соответствии с требованиями закона и обеспечить защиту свободу собраний и права на мирный протест.
Неправительственные организации потребовали МВД немедленно освободить всех задержанных и прекратить незаконное ограничение свободы слова. «Мы считаем тревожной тенденцию произвольных и незаконных арестов участников мирных протестов», - говорится в заявлении. НПО заявляют, что недопустимо задерживать людей за плакаты и действия МВД являются грубым вмешательством в свободу слова и противоречат как Конституции Грузии, так и международно признанным стандартам.
США призвали основных соперников не допустить ядерной войны
Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу призвал основных геополитических соперников США к «исправлению ситуации», которая складывается в глобальной системе предотвращения ядерной войны. Об этом сообщает Reuters.
Соединенным Штатам не нужно наращивать свой ядерный потенциал для сдерживания ядерных сил России и Китая, заявил Салливан. По его словам, Вашингтон будет соблюдать ограничения на стратегические ядерные вооружения, установленные в договоре СНВ-3 в 2010 году, до истечения срока действия этого договора в 2026 году, если Россия сделает то же самое. Советник Белого дома заявил, что США стремятся к переговорам о контроле над вооружениями как с Москвой, так и с Пекином.
По оценкам Пентагона, к 2035 году Китай, вероятно, увеличит свой ядерный арсенал более чем в три раза до 1 500 боеголовок.
Россия, которая угрожала применить ядерное оружие в войне против Украины, в феврале заявила, что приостанавливает участие в договоре СНВ-3. В четверг Соединенные Штаты прекратили отправку России уведомлений, требуемых по договору.
Последнее американо-российское соглашение о контроле над стратегическими вооружениями, договор СНВ-3, ограничил количество стратегических ядерных боеголовок, которые стороны могут развернуть, до 1 550. Он также ограничивает до 700 численность ракет наземного и подводного базирования и бомбардировщиков для их доставки.
Токаев предложил Германии заменить российскую нефть на казахстанскую
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Германии увеличить темпы поставки нефти с 200 тысяч тонн в год до 1,2 миллиона тонн. Так он предлагает заменить российскую нефть, попавшую под эмбарго Евросоюза. Об этом Токаев заявил на саммите «Центральная Азия - Европейский союз».
За пять месяцев 2023 года Казахстан отправил на нефтеперерабатывающий завод «Шведт» в Германии, который до войны принадлежал «Роснефти», 90 тысяч тонн нефти. Такими темпами до конца года Казахстан сможет поставить в Германию 200 тысяч тонн нефти. Но Казахстан, по словам Токаева, готов увеличить поставки как минимум в 6 раз.
«Имеется потенциал по доведению этого показателя до 1,2 млн тонн в год с возможностью его увеличения в будущем», - заявил президент Казахстана.
Казахстан в целом нарастил поставки нефти в Евросоюз в 2023 году. По данным Бюро национальной статистики, в первом квартале Казахстан экспортировал в ЕС 71% нефти, за тот же период прошлого года поставки были на уровне 65%.
Помимо Германии, казахстанскую нефть активно закупает Италия, которую до войны в Украине снабжал «Лукойл»: поставки казахстанской нефти в Италию выросли в первом квартале до 38% от общего объема экспорта, в прошлом году доля была 28%. Доля экспорта казахстанской нефти во Францию выросла с 5% до 7%, в Румынию - с 4% до 7%.
При этом, как в январе 2023 года писали «Ведомости», за 2022 году Германия получила от России 1 миллион тонн нефти. Если Казахстан увеличит поставки по запланированному плану, они могут полностью заменить российские.
Однако казахстанская нефть попадает в Германию через Россию – по нефтепроводу «Дружба» – и на увеличение поставок Казахстану нужно разрешение от Минэнерго России, которое пока получено только устно.
- Нефтегазовые доходы бюджета России за январь-апрель 2023 года сократились на 52% в годовом соотношении, продолжив стремительное падение. В тот же период дефицит бюджета с марта по апрель вырос на триллион рублей - с 2,4 триллиона рублей до 3,4 триллиона рублей.
- Страны Евросоюза ввели потолок цен на российскую нефть в начале декабря 2022 из-за вторжения в Украину. Спустя две недели они также ввели потолок цен на поставки газа, который начнет действовать с середины февраля. Максимальная цен на нефть будет составлять 60 долларов за баррель. В первую неделю действия ценового потолка и запрета на поставки российской нефти по морю экспорт из России снизился на 54% Ограничение цен на российскую нефть стало частью очередного пакета санкций в ответ на вторжение России в Украину. Кроме того, Россия потеряла часть европейского рынка трубопроводного газа из-за приостановки проектов «Ямал-Европа» и «Северный поток-1».
- Президент России Владимир Путин в ответ запретил поставки российской нефти и нефтепродуктов странам, которые используют потолок цен.
В Индии при столкновении поездов погибли не менее 288 человек
При столкновении двух пассажирских поездов в индийском штате Одиша на востоке страны погибли не менее 288 человек, более тысячи получили травмы, сообщает агентство News18 India.
Столкновение произошло в пятницу вечером, в 220 километрах от Калькутты. Около десяти вагонов одного поезда сошли с рельсов – их обломки оказались на соседнем пути, по которому в противоположном направлении шел другой поезд. В результате столкновения три его вагона также сошли с рельсов, рассказали в железнодорожном министерстве Индии. По информации местных СМИ, в аварии также пострадал товарный поезд – однако официальных сообщений об этом пока нет. Информация продолжает обновляться.
На месте столкновения всю ночь работали спасатели. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования пострадавшим и родственникам погибших. Суббота объявлена в штате Одиша днем траура.
Катастрофа уже стала третьей среди подобных по количеству жертв в истории Индии. Ежегодно в стране происходят сотни железнодорожных аварий. В большинстве случаев в них виноват человеческий фактор или устаревшее сигнальное оборудование.
«Верстка»: Татарстан будет восстанавливать захваченный Бахмут
Захваченный российскими войсками украинский город Бахмут, после того как в нем пройдет разминирование, будет восстановлен за счет средств Татарстана. О том, что руководство региона изъявило такое желание, сообщает издание «Верстка» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.
Татарстан является одним из богатейших регионов России. Однако до этого он не принимал заметного участия в восстановлении оккупированных городов на территории Украины. Регион брал «шефство» над Лисичанском и Рубежным, которые сильно не пострадали во время боев летом 2022 года.
По данным источников «Верстки», в Кремле считают, что такой богатый регион, как Татарстан, недостаточно принимает участие в восстановлении оккупированных украинских городов. Собеседники издания заявляют, что Бахмут будет одним из самых пострадавших из захваченных городов, а такие населенные пункты отдают под шефство «экономически и административно сильным регионам».
Еще один источник «Верстки» пояснил, что Татарстан вызвался помогать в восстановлении Бахмута для того, чтобы получить дополнительные аргументы в общении с Москвой. Утверждается, что между Казанью и федеральными властями сейчас «не самые простые отношения». Это связано в том числе с непродлением договора о разграничении полномочий между республикой и федеральным центром и переименованием поста президента Татарстана в раиса.
- После начала полномасштабного российского вторжения в Украину российские регионы начали брать захваченные украинские города под «шефство». Так, Москва взяла на себя восстановление крупных региональных центров Луганска и Донецка и помощь им . Также сообщалось, что Кремль советовал губернаторам, ожидающим переизбрания на свой пост, съездить на оккупированные территории Украины.
- В конце мая Россия объявила об окончательном захвате Бахмута – города, бои за который продолжались более 220 дней. Видео, публикуемые в последние дни российскими СМИ и телеграм-каналами, свидетельствуют о том, что российские подразделения, по крайней мере на некоторых участках, дошли до западных границ города. Украина заявляет, что ее подразделения по-прежнему контролируют ряд объектов в городе.
- В боях активное участие принимали подразделения так называемой ЧВК «Вагнер», понесшие тяжелые потери. По словам основателя ЧВК Евгения Пригожина, с начала вторжения его формирование потеряло 20 тысяч наемников, половина из которых – заключенные. Всего из колоний, по утверждению бизнесмена, завербовали 50 тысяч человек.
Пашинян примет участие в церемонии инаугурации Эрдогана
Премьер-министр Армении завтра в Анкаре примет участие в церемонии инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Эрдогана. В правительстве сообщают, что Армения получила приглашение от Турции, и Никол Пашинян завтра отбудет с рабочим визитом в Анкару.
Состав делегации во главе с Пашиняном пока не объявлен, и неясно, кто едет в Турцию вместе с премьер-министром. В правительстве сообщили, что премьер-министр отправится в Турцию воздушным путем, передает Радио Азатутюн.
В истории независимой Армении представитель страны участвовал в инаугурации президента Турции лишь однажды - 9 лет назад, 28 августа 2014 года. В период президентства третьего президента Армении Сержа Саргсяна официальный Ереван также получил приглашение от Турции принять участие в церемонии инаугурации Реджепа Эрдогана.
Как получилось, что Армения тогда впервые решила участвовать в церемонии инаугурации президента Турции? Тогдашний заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочаян пояснил, что изменился порядок избрания президента Турции. «Что касается инаугурации в Турции, то ее никогда не было, потому что до этого президент Турции избирался парламентом. Это первый раз, когда выборы проводились напрямую, а значит, это был первый прецедент, когда такая церемония проводилась в соседней стране», - сказал он.
Тогдашняя армянская оппозиция, в том числе АРФ «Дашнакцутюн», критиковала власти, считая неприемлемым решение об участии в инаугурации Эрдогана, выступавшего с антиармянскими заявлениями. Во время предвыборной кампании 2014 года Эдроган сказал, что о нем говорят нехорошие вещи, в частности, что он армянин.
В ответ Серж Саргсян сказал, что удивляться тут нечему, для армян тоже было бы оскорбительно, если бы вдруг выяснилось, что Эрдоган – армянин. Однако эти оскорбительные заявления не помешали Турции направить приглашение, а Налбандяну - принять участие в инаугурации Эрдогана.
Завтра Армения впервые примет участие в инаугурации президента Турции на самом высоком уровне. За время своего пребывания в должности первый и второй президенты Армении вообще не участвовали в инаугурации лидеров Турции. Вместо этого в 1993 году первый президент Армении Левон Тер-Петросян присутствовал на церемонии похорон президента Турции Тургута Озала.
В Индии столкнулись поезда, погибли минимум 50 человек
В Индии в пятницу вечером пассажирский поезд столкнулся с товарным. Несколько вагонов сошли с рельсов и перевернулись. Сообщается о как минимум 50 погибших. Реальное число может быть и больше: многие пассажиры заблокированы в разрушенных вагонах, об их состоянии ничего не известно.
В больницы уже доставлены около 350 пострадавших, их число также может вырасти. На месте работают спасательные службы.
Поезд Coromandel Express следовал по маршруту Ховрах - Ченнай. Столкновение произошло в штате Одиша на востоке страны.
- В Индии ежедневно курсируют около 14 тысяч поездов, перевозя до 12 миллионов человек в сутки.
Порт Тамань может прекратить перевалку газа из-за угрозы атак дронов
Экспортный терминал в российском порту Тамань в Краснодарском крае прекратит перевалку сжиженного углеводородного газа на танкеры из-за угрозы атак беспилотниками. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
На долю российского порта приходится около 7,5% всего российского экспорта углеводородного сырья и около 20% - казахстанского. Железнодорожные операторы России и Казахстана уже объявили о планах ограничить перевозки грузов в направлении Тамани.
Собеседники агентства уточнили, что решение принято после атак дронов на Афипский и Ильинский нефтеперерабатывающие заводы 31 мая. Кроме того, источники напоминают, что сжиженный углеводородный газ самый взрывоопасный.
Участники рынка, по данным агентства, планируют законсервировать перевалки на неопределенный срок и рассматривают другие маршруты поставки. Возможно, что российские поставки будут переориентированы на Польшу, на внутренний рынок или Китай.
Российские власти или представители компаний, работающих в порту Тамань, сообщение Reuters не комментировали.
- После полномасштабного российского вторжения на территорию Украины дроны неоднократно атаковали объекты, в том числе НПЗ и нефтехранилища в аннексированном Крыму и на территории России. В последние недели атаки участились. Кроме того, 30 мая дроны, атаковавшие Москву, попали в три жилых дома на юго-западе города.
Хвичу Кварацхелия признали лучшим игроком сезона в Серии А
Грузинского футболиста «Наполи» Хвичу Кварацхелия признали лучшим игроком сезона в Серии А.
В фейсбук-посте указано, что он провел «выдающийся дебютный сезон, который принес ему заслуженное место в команде сезона Серии А». «Лучший из лучших», - говорится в сообщении.
Отметим, что одноклубник Хвичи по «Наполи» Виктор Осимхен признан лучшим форвардом сезона в серии А.
Алан Гаглоев встретился с заместителем секретаря Совбеза России
Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев принял президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Алана Гаглоева.
Как сообщила пресс-служба югоосетинского лидера, Нургалиев и Гаглоев обсудили «вопросы повышения безопасности и обороноспособности» Южной Осетии, «ситуацию на границе» и «ряд вопросов, касающихся обеспечения деятельности правоохранительных органов и силовых структур».
По информации пресс-службы, «внимание также было уделено вопросам повышения заработной платы и налаживания системы пенсионного обеспечения сотрудникам прокуратуры».
Ранее сообщалось, что в Москве Гаглоев проведет встречи «с высокопоставленными государственными деятелями Российской Федерации». Планируется, в частности, обсудить реконструкцию пункта пропуска «Нижний Зарамаг».
Макрон и Шольц призвали провести новые выборы в Косове
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц на встрече глав европейских стран в Кишинёве призвали правительство Косова срочно провести новые муниципальные выборы. Предыдущие выборы были бойкотированы этническими сербами, живущими в частично признанной республике. Премьер-министр Косова Альбин Курти заявил, что он не против этого предложения.
Предложение касается перевыборов в северной части Косова, где этнические сербы составляют большинство населения. После прошедших в апреле муниципальных выборов там проходят массовые протесты. Местные жители пытаются блокировать проход в муниципальные здания недавно избранных должностных лиц. По информации агентства Associated Press, в ходе беспорядков были подожжены несколько автомобилей. Полиция применяла слезоточивый газ.
Президент Сербии Александр Вучич в заявлении, переданном в эфире государственного телеканала РТС, отметил, что привёл армию «в состояние повышенной готовности» и распорядился срочно перебросить сербские войска к границе с Косовом.
По информации издания Politico, премьер-министр Косова Курти заявил, что готов к организации новых муниципальных выборов. Он также призвал Белград приложить все усилия, чтобы не допустить эскалации конфликта и обеспечить безопасность будущих выборов. Ответственность за беспорядки Курти возлагает на Сербию.
Президент Сербии Александр Вучич, со своей стороны, 29 мая обратился к нации и возложил ответственность за беспорядки лично на Курти и на НАТО, которое, по мнению Вучича, манипулирует правительством Косова.
Саакашвили: грузино-украинская граница будет проходить по реке Псоу
Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вновь выразил уверенность в победе Украины в войне против России. Саакашвили говорит, что и Грузия также сможет вернуть территории, а грузино-украинская граница будет проходить по реке Псоу.
«Необходимо готовиться к обустройству грузино-украинской границы на Псоу!» – написал он в соцсети, назвав президента Украины Владимира Зеленского «лидером всего свободного мира».
Ранее Саакашвили говорил, что Украина после победы в войне будет граничить с Грузией «где-то в районе Сочи».
Политик уверен, что вскоре настанет момент, когда «российская армия будет полностью уничтожена, а Москва погрузится в хаос». Именно тогда, по его словам, для Грузии «откроется окно», так как для Украины и западного мира оккупированные зоны в Черноморском регионе «будут совершенно неприемлемы».
МВД Грузии ограничивает свободу собраний и выражения мнений – омбудсмен
Народный защитник Грузии считает, что МВД страны ограничивает свободу собраний и выражения мнений.
Омбудсмен прокомментировал задержание Беки Григориадиса – отца активиста Лазаре Григориадиса, обвиняемого в нападении на полицейского и уничтожении чужого имущества во время демонстраций против законопроекта об «иноагентах» в марте текущего года.
Бека Григориадис несколько дней назад объявил о проведении бессрочного протеста с требованием освобождения сына. Он пытался установить палатку близ парламента. Накануне полицейские в очередной раз помешали ему, задержав по административной статье о неповиновении сотруднику полиции.
В аппарате Народного защитника заявляют, что размещение палатки является «неотъемлемой частью осуществления свободы собраний».
«Ограничение особенно проблематично и непропорционально, когда размещение палатки не загораживает вход в здание и не препятствует движению транспорта», – сказано в заявлении.
Омбудсмен прокомментировал и видеокадры, на которых полицейские отбирают плакаты у участников мирной акции перед зданием парламента, указав, что сотрудники правоохранительных органов действовали «по совершенно непонятной причине и в грубой форме».
- 29 марта МВД Грузии задержало Лазаре Григориадиса по обвинениям в нападении на полицейского и повреждения имущества в ходе акций протеста 7-9 марта на проспекте Руставели в Тбилиси. 31 марта в качестве меры пресечения он был заключен под стражу. По информации следствия, 21-летний Лазаре Григориадис во время акции забрасывал полицейских камнями и так называемыми т.н. коктейлями Молотова, в результате чего пострадали сотрудники правоохранительных органов. По сообщению следствия, обвиняемый поджог автомобиль, принадлежащий МВД. Ему грозит от 7 до 11 лет тюрьмы.
Глава Белгородской области сообщил о гибели двух женщин в результате обстрела
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели двух женщин в результате обстрела дороги в посёлке Маслова Пристань Шебекинского городского округа. Ещё два человека получили ранения. Губернатор обвинил в обстреле Вооруженные силы Украины.
Гладков утверждает, что осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили.
«В одном из них ехали две женщины, от полученных травм они погибли на месте. Во второй машине есть двое пострадавших. У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки, у второго – осколочные ранения нижних конечностей», – написал Гладков.
Между тем в легионе «Свобода России» утверждают, что в автомобиль с гражданскими выстрелили российские военные, «приняв его за машину с нашей диверсионной группой».
Ранее власти граничащих с Украиной Белгородской, Брянской и Курской областей заявили, что ночью и утром их регионы атаковали беспилотники. Впервые за последнее время об этом сообщил также глава Смоленской области, которая граничит с Беларусью.
«Сегодня около трёх часов ночи в деревне Пересна Починковского района и в деревне Дивасы Смоленского района двумя беспилотниками дальнего радиуса действия были атакованы объекты топливно-энергетического комплекса. Жертв и пострадавших нет. Критических повреждений и пожаров тоже нет», – написал в телеграм-канале врио губернатора Смоленской области Василий Анохин.
Как утверждает «База», дроны-камикадзе атаковали нефтеперерабатывающую и газораспределительную станции. Один беспилотник взорвался на территории нефтеперерабатывающей станции «Транснефти», в результате была повреждена водяная ёмкость пожаротушения. Спустя полчаса ещё один дрон атаковал газораспределительную станцию, повредив административное здание, пишет телеграм-канал.
Глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что минувшей ночью рядом с Курском системой ПВО сбито несколько беспилотников. По его словам, пострадавших в результате атаки дронов нет, повреждения получили подъезд многоэтажного дома и еще несколько частных домов.
Власти Брянской области утверждают, что утром ВСУ обстреляли два села. Никто не пострадал, во втором селе загорелся жилой двухквартирный дом. Украинские военные не комментировали эти сообщение.
Глава Калужской области, где накануне уже находили упавший дрон, сообщил, что сегодня утром в лесу упал «неопознанный объект», в результате чего произошёл взрыв. Никто не пострадал, объекты экономики и жилые дома не повреждены, заявил Владислав Шапша.
Граничащие с Украиной Белгородская, Брянская и Курская области подвергаются регулярным обстрелам. Российские власти обвиняют в них ВСУ. Украинская сторона обстрелы не комментирует.
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