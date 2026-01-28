Российские активисты Дубовский и Савельева покинули Грузию

Российские активисты Владимир Дубовский и Алина Савельева, ранее задержанные грузинской полицией по обвинению в незаконном пересечении государственной границы, покинули Грузию. Об этом сообщается в телеграм-канале организации «Єднання Українців Історичних Земель» («Единение украинцев исторических земель»).

«26 января вечером ЕСПЧ запретил выдворение Владимира Дубовского в РФ. Сегодня Владимир и Алина вылетели из Грузии и уже находятся в третьей стране. В какой именно – не сообщаем в целях их безопасности», - говорится в сообщении.

В МВД Грузии ранее заявляли, что Дубовский и Савельева «неоднократно обращались в Департамент по вопросам миграции Министерства внутренних дел с просьбой о предоставлении убежища», однако им было отказано, поскольку они «не соответствовали критериям соискателей убежища».

Оба активиста разыскиваются в России: Дубовский – по обвинению в терроризме как лидер организации, внесённой в соответствующий список; Савельева – по статье о распространении «фейков об армии».

Экс-директор Free Russia Foundation на Южном Кавказе Егор Куроптев ранее утверждал, что Дубовский «вместе со своей девушкой перелез через забор недалеко от армяно-грузинской границы в 2023 году, сняв об этом весёлое видео». По его словам, Дубовского «многократно обвиняли представители российской оппозиции в работе на российские спецслужбы и распространении ложной информации».

Грузинские власти информацию об освобождении активистов не комментировали.