Несмотря на то, что Интерпол исключил соратника бывшего губернатора Хабаровского края Михаила Тимофеева из международного розыска, Тбилисский суд все же санкционировал его экстрадиционный арест. Адвокаты и правозащитники расценивают случившееся как тревожный сигнал — особенно на фоне политической составляющей дела, статуса Тимофеева как соискателя убежища и серьезных рисков, связанных с его возможной выдачей России.

Арест на основании отмененного документа

«Я обращаюсь к грузинскому народу и его правительству: прошу вас, проявите милосердие и спасите моего отца. Он не криминальный авторитет, а обычный человек и не заслуживает такого обращения», — это отрывок из видеообращения сына россиянина Михаила Тимофеева, распространенный телеканалом «ТВ Пирвели».

23 января сотрудники криминальной полиции задержали его 60-летнего отца в Тбилиси. Михаил Тимофеев был связан с бывшим губернатором Хабаровского края Сергея Фургалом, осужденным в России на 25 лет. Против самого Тимофеева на родине тоже возбуждено уголовное дело и он заочно арестован по делу об убийствах и покушениях на убийство предпринимателей в 2000-х. Он, как утверждала Генпрокуратура РФ входил в организованную группу, созданную, по версии следствия, Сергеем Фургалом для устранения бизнес-конкурентов.

Формальным основанием для задержания в Грузии стало письмо московского бюро Интерпола, направленное грузинской стороне в апреле 2024 года. В соответствии с ним, Тимофеев разыскивается по «красному циркуляру» Интерпола — международном уведомлении о розыске с целью экстрадиции. Спустя два года после этого грузинская прокуратура обратилась в суд с ходатайством о применении к Михаилу Тимофееву экстрадиционного ареста.

Однако, как утверждают адвокаты Тимофеева, генеральная ассамблея Интерпола аннулировала розыск еще в 2025 году, о чем грузинским властям было известно.

«Сама Россия в своем обращении основывается на документе Интерпола о розыске, объявленном в 2023 году. При этом мы предоставили документы, в частности от 12 и 15 сентября 2025 года, согласно которым Интерпол фактически отменил этот розыск. Таким образом, факта розыска Тимофеева больше не существует», — говорит адвокат Тимофеева Русудан Мчедлишвили.

По ее словам, Интерпол провел собственную проверку, запросив информацию у всех сторон, в том числе и у российских властей. Не получив убедительного документального обоснования для объявления Тимофеева в розыск, организация исключила его из своих розыскных баз.

То есть, по словам адвоката Русудан Мчедлишвили, грузинская прокуратура в своем решении опиралась на юридически недействительный документ.

В 2020 году губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан по обвинению в организации убийств и покушений на убийство предпринимателей в начале 2000-х годов. Уголовное дело было возбуждено спустя почти 15 лет после описываемых событий, через два года после того, как Сергей Фургал одержал победу на губернаторских выборах 2018 года над кандидатом от власти. Уголовное дело, как говорят правозащитники, было заведено «из-за политической деятельности Фургала, который стал неудобной фигурой для Кремля». В 2023 году суд приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы строгого режима. Дело вызвало массовые протесты в Хабаровском крае в 2020–2021 годах в поддержку Фургала. За время ареста на него завели еще два дела — об организации преступного сообщества и мошенничестве. В 2025 году ему добавили еще три года к имеющемуся сроку. Правозащитный центр «Мемориал» признал Фургала и нескольких его предполагаемых соучастников политическими заключенными, указав на признаки фальсификации доказательств и нарушение права на справедливый суд.

«Угроза сокрытия», которой не было

Как отмечают адвокаты, экстрадиционный арест не означает автоматического начала процедуры экстрадиции. По словам защитника Михаила Тимофеева, прокуратура заявила, что в настоящее время не располагает материалами дела и намерена обратиться в суд с отдельным ходатайством об экстрадиции лишь после их получения.

Сторона защиты планирует обжаловать решение об экстрадиционном аресте в апелляционной инстанции, настаивая на отсутствии законных оснований для лишения Тимофеева свободы.

«Это абсолютно лишено оснований, поскольку Тимофеев, прибыв в Грузию, незамедлительно обратился в Миграционный департамент МВД и самостоятельно предоставил государственным органам информацию о том, что в отношении него в России было возбуждено политически мотивированное уголовное дело, а также о том, что он находился в розыске, представив соответствующий документ 2023 года», — говорит Мчедлишвили.

По ее словам, человек, который добровольно сотрудничал с властями и официально уведомил их о своем статусе, не может рассматриваться как склонный к бегству.

Соискатель убежища

Ключевым обстоятельством остается и то, что Михаил Тимофеев является соискателем убежища в Грузии. Он прибыл в страну 28 марта 2024 года и сразу подал прошение о международной защите, заявив о политическом преследовании в России.

В декабре 2024 года Департамент миграции МВД Грузии отказал ему в предоставлении убежища. Это решение было обжаловано и в настоящее время рассматривается судом первой инстанции.

«Мы обжаловали решение миграционного департамента в суде, который не счел политические мотивы его уголовного преследования обоснованными. Однако до окончательного рассмотрения дела лицо продолжает считаться соискателем убежища. Его статус активный. Государство не имеет права экстрадировать такого человека в страну происхождения до завершения судебного разбирательства. А в случае предоставления статуса убежища — тем более», — подчеркивает Мчедлишвили.

Согласно официальным данным Департамента по миграции МВД Грузии, приведенным в отчете НПО «Центр социальной справедливости» за 2025 год, в 2024 году в предоставлении статуса беженца было отказано 1 418 заявителям. Гуманитарный статус получили лишь 104 человека, из которых 91 — граждане Украины, при этом статус беженца был предоставлен всего 11 лицам.

По словам адвоката, при рассмотрении прошения миграционные органы проигнорировали значительный массив доказательств, включая публикации в СМИ, заключения правозащитных организаций, документы о предыдущем преследовании, а также сведения о состоянии здоровья заявителя.

«И самое главное обстоятельство, по которому не должен был применяться экстрадиционный арест — это состояние его здоровья. Оно достаточно тяжелое: у него есть статус человека с ограниченными возможностями и серьезные проблемы со здоровьем, требующие внимания суда. Однако это не было учтено», — отмечает Мчедлишвили.

О тяжелом состоянии здоровья в своем видеообращении говорит и сын задержанного:

«Мой отец тяжело болен, и каждый день, проведённый в тюрьме, отнимает у него годы жизни. В соответствии с его диагнозом тюремное питание ему категорически противопоказано, и уже несколько дней он не ест и не пьёт».

По словам адвоката, если защите не удастся добиться решения в пользу Тимофеева в Грузии, они намерены задействовать международные механизмы защиты.

Старые дела, новые обвинения

Михаил Тимофеев работал помощником Сергея Фургала, когда тот занимал пост депутата Государственной думы от ЛДПР в 2007–2011 годах.

Тимофеев уже сталкивался с уголовным преследованием в России. В 2013 году его приговорили к восьми годам лишения свободы по делу о вымогательстве средств у таксистов в составе организованной группы. Как указывает правозащитный центр «Мемориал», речь шла о сумме в 1100 рублей. Сам Тимофеев вину не признал и заявлял, что уголовное дело было сфабриковано. За время отбывания наказания он получил инвалидность и ряд тяжелых хронических заболеваний. После освобождения Тимофеев покинул Россию, отмечают в «Мемориале».

По словам Русудан Мчедлишвили, впоследствии Европейский суд по правам человека признал его арест «незаконным» и указал на нарушение статьи 3 Конвенции.

Статья 3 Европейской конвенции о защите прав человека запрещает пытки, а также бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание.

В декабре 2023 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Михаила Тимофеева в рамках так называемого «старого» дела Сергея Фургала — о двух убийствах и покушении на убийство. Тимофееву вменяется соучастие, в том числе в убийстве предпринимателя Евгения Зори, совершенном в 2004 году.

При обыске в квартире погибшего следствие обнаружило заявление, адресованное в местное ОВД и написанное Евгением Зорей. В документе он сообщал об опасениях за свою жизнь и подробно описывал конфликтную ситуацию с руководством компании ООО «Миф-Хабаровск». На тот момент руководителями компании являлись Сергей Фургал, Николай Мистрюков и Олег Булатов, сообщил источник, знакомый с материалами дела, изданию «РБК».

По версии следствия, Тимофеев, которого в документах называют лидером организованной преступной группировки «тимофеевские», незадолго до убийства бизнесмена Евгения Зори предлагал сначала самому Зоре устранить Фургала, а затем, после отказа, сделал аналогичное предложение Фургалу. В российских СМИ Тимофеева часто упоминают как «криминального авторитета».

В видеообращении сын задержанного в Грузии россиянина говорит, что его отца преследуют власти России из-за его оппозиционных взглядов:

«Мой отец арестован по абсурдному обвинению за преступление, срок давности по которому уже давно истек. На самом деле его «вина» заключается лишь в том, что он помогал Фургалу, который является официальным оппонентом Путина. Политический характер этого преследования официально подтвержден. Несмотря на это, полиция Грузии вместо того, чтобы обеспечить международную защиту, гарантированную конвенциями для лиц со статусом преследуемых, отправила моего отца в тюрьму».

Экстрадиция в Россию, предупреждают адвокаты Тимофеева, может иметь необратимые последствия — вплоть до гибели.

«В случае его возвращения ему будут угрожать серьезная опасность. Ранее в отношении него уже возбуждалось уголовное дело, и он находился в заключении. Европейский суд по правам человека установил незаконность его содержания под стражей. Соответственно, при возвращении в государство, где его права уже были нарушены, существует реальный риск угрозы его жизни и здоровью», — говорит Мчедлишвили.

Злоупотребления Москвы

Дело Тимофеева разворачивается на фоне растущей критики в адрес использования Россией механизмов Интерпола. В январе 2026 года совместное расследование Би-би-си и французского проекта Disclose, основанное на утечке внутренних документов, продемонстрировало масштабы злоупотреблений «красными уведомлениями» для преследования политических оппонентов за пределами страны.

Согласно материалам расследования, российские власти регулярно используют базы Интерпола для направления запросов об аресте политиков, бизнесменов и журналистов, утверждая, что те якобы причастны к уголовным преступлениям. При этом за последнее десятилетие независимая комиссия Интерпола по контролю файлов (CCF) получила больше жалоб на действия России, чем на любую другую страну. Документы свидетельствуют, что за последние десять лет как минимум 400 из примерно 700 человек, объявленных в розыск по запросу России, добились отмены красных уведомлений.

«Исторически сложилось так, что Россия является одним из главных нарушителей в вопросе злоупотребления красными уведомлениями», — говорит британский адвокат Бен Кит в статье Би-би-си.

Согласно данным НПО «Центр социальной справедливости», с 2017 года по 2022 год, власти Грузии удовлетворили почти 90% запросов РФ на экстрадицию ее граждан.

С начала полномасштабной войны в Украине Россия усилила давление на оппозиционеров за границей. По данным отчета Collective Action Brussels Think Tank (CABT) и правозащитных организаций ОВД-Инфо, Vyvozhuk и Cedar, за последние три года число случаев транснационального преследования россиян выросло в 4–8 раз. С 2014 по 2025 год зафиксировано 118 таких случаев, 45 из них — в Грузии.

Транснациональные репрессии (TNR) — стратегия, которую используют авторитарные режимы для преследования своих противников за пределами собственной страны. Она заключается в создании сети контроля и запугивания за границей — именно там, где люди ищут защиту и убежище.

Основные формы репрессий: отказ во въезде, аресты по политическим мотивам, депортации и экстрадиции. В некоторых случаях применяются насильственные методы — отравления, похищения и выманивание людей обратно в Россию.

На повестке дня депортация из Грузии двух граждан России — Владимира Дубовского и Алины Савельевой, лидеров движения «Зелений Клин — моя батьківщина». Оба были задержаны в Тбилиси в ноябре 2025 года.

В МВД Грузии заявили, что им вменяется незаконное пересечение государственной границы группой лиц. По версии следствия, обвиняемые, миновав пограничный контроль, нелегально въехали в страну и на протяжении последних трех лет находились на территории Грузии без законных оснований. При этом Дубовский и Савельева неоднократно обращались в департамент по вопросам миграции МВД с заявлениями о предоставлении убежища, однако каждый раз получали отказ — власти сочли, что они не соответствуют установленным критериям для соискателей убежища.

Оба активиста разыскиваются в России: Владимиру Дубовскому вменяют терроризм как предполагаемому лидеру организации, внесенной в соответствующий список, Алине Савельевой — распространение «фейков об армии».

Экс-директор Free Russia Foundation на Южном Кавказе Егор Куроптев утверждает, что Дубовский, «взяв с собой свою девушку, перелез через забор недалеко от армяно-грузинской границы в 2023 году, сняв об этом веселое видео».

«Тогда их не арестовали за нарушение госграницы только чтобы не наделать лишнего шума об аресте «антипутинских активистов». И на беженство они подали только после нарушения госграницы, в котором не было никакой жизненной необходимости, так как это была провокация очередная», — писал Куроптев в соцсети.

Дубовский, по его словам, «многократно обвинялся российской оппозицией в работе на российские спецслужбы и вранье».

28 ноября суд избрал россиянам меру пресечения в виде ареста сроком до конца января. Однако после освобождения 23 января они фактически не оказались на свободе: по информации телеграм-канала «Зелений Клин — моя батьківщина», активистов сразу задержали сотрудники миграционной службы и поместили в миграционную тюрьму. Предполагалось, что 26 января они должны будут покинуть территорию страны добровольно.

По данным того же телеграм-канала, суд впоследствии удовлетворил ходатайства миграционной службы о задержании.

«Дело в том, что 23 января их задержали в рамках административного решения миграционной службы — максимальный срок такого задержания 72 часа. Вопрос о более длительном задержании решает суд», — пишет телеграм-канал, но не уточняет, сколько еще придется провести российским гражданам под стражей.

«Опасный прецедент для россиян»

Дело Михаила Тимофеева является тревожным сигналом и может создать опасный прецедент для граждан России, ищущих убежище в Грузии, считает российский правозащитник Станислав Дмитриевский. По его словам, многие из них опасаются возвращения в Россию из-за риска политического преследования в условиях путинского режима.

Задержание россиянина несмотря на аннулирование «красного уведомления» Интерпола, по его мнению, может свидетельствовать не о технической ошибке, а о прямом взаимодействии российских и грузинских властей.

«В такие ошибки я не верю», — подчеркивает он.

Правозащитник обращает внимание и на характер обвинений: формально речь идет о тяжких уголовных преступлениях, которые для широкой публики не выглядят политически мотивированными.

«Формально человек подозревается в убийстве. Да, правозащитная общественность знает, те, кто следил за этим делом, знают, что дело Фургала шито белыми нитками, что там политический мотив, что задача была просто его удалить с поста губернатора. Но это понимает довольно узкий круг лиц. И опасно, что если у них получится протащить это дело и добиться его экстрадиции в Россию, то дальше уже по накатанной дорожке эти нарушения начнут множиться и плодиться», — говорит Дмитриевский.

Сам Станислав Дмитриевский является соискателем убежища в Грузии. Он — правозащитник, посвятивший 36 лет жизни борьбе за справедливость в России, включая документирование военных преступлений российских солдат в Чечне и Украине. Сегодня его деятельность приравнена к государственной измене. По его информации, в России на него, возможно, возбуждено уголовное дело.

Свою правозащитную деятельность Станислав Дмитриевский начал еще в СССР. В 1989 году он был арестован за участие в первомайской демонстрации с баннером «Бойня в Тбилиси – это геноцид», которая была посвящена трагическим событиям 9 апреля на проспекте Руставели. С тех пор он неоднократно подвергался задержаниям и арестам со стороны сначала советской, а затем российской милиции, и судилищам за участие в мирных акциях протеста. Заявление о предоставлении международной защиты Дмитриевский подал в грузинскую миграционную службу в конце февраля 2023 года. Грузия отказала ему в политическом убежище.

«Я получил такой отказ: в России нет состояния вооруженного конфликта, ни внутреннего, ни международного и нет связанных с этим широкомасштабных нарушений прав человека, так что приезжайте, Станислав Михайлович, вас там Путин пряниками накормит», — рассказывает он.

Сейчас жалоба Дмитриевского зарегистрирована в суде, заседание пока не назначено.

Комментируя общую ситуацию, правозащитник говорит о тревожной тенденции: на фоне кампаний против «нелегальной миграции» и усиления правового популизма решения о задержаниях и депортациях принимаются все чаще:

«Грузинская мечта» выбрала сторону в этой глобальной войне между демократией и авторитаризмом, они выбрали сторону Москвы и, в общем, идут по этой дорожке, зачем им здесь русские диссиденты, когда им своих надо еще всех пересажать».

При этом Дмитриевский отмечает, что пока в Грузии сохраняются отдельные элементы правового государства, в частности, исполнение решений Европейского суда по правам человека, что оставляет пространство для правовой борьбы.

