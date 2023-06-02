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Российские войска атаковали Киев беспилотниками и ракетами
Киев в ночь на 2 июня вновь подвергся российскому удару дронами-камикадзе и ракетами. Украинские власти сообщают, что все воздушные цели – 15 ракет и 18 беспилотников – были сбиты, о разрушениях или пострадавших данных нет. Это была шестая атака с воздуха за шесть дней.
Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал, что Киев с разных направлений атаковали беспилотники и, одновременно российские войска запустили крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков из района Каспия. Силы ПВО уничтожили в Киеве и Киевской области более 30 воздушных целей различного типа, объявил Попко.
Проверить эту информацию в условиях военного конфликта невозможно.
Накануне в результате ночного ракетного удара по Киеву погибли три человека, в том числе девятилетняя девочка, ещё 14 пострадали.
Другие новости дня
«Президент в порядке», – сообщил Белый дом после падения Байдена
Президент США Джо Байден 1 июня выступил на торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Академии американских ВВС в штате Колорадо.
В какой-то момент американский лидер вызвал тревогу среди собравшихся, когда упал, споткнувшись в районе сцены. 80-летнему политику помогли подняться два сотрудника его службы охраны.
Поднявшись на ноги, Джо Байден указал на место, где потерял равновесие. Директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт позднее сообщил в твиттере, что президент споткнулся о мешок с песком. Лаболт отметил, что с президентом «всё в порядке».
Би-би-си пишет, что в Колорадо Байден простоял около полутора часов, чтобы лично пожать руку каждому из более чем 900 курсантов. «Спасибо, что выбрали служение стране», – приводят СМИ его слова на церемонии.
Джо Байден – старейший политик на посту президента США.
Компания SpaceX продолжит оказание спутниковых услуг Украине
Пентагон заявил в четверг, что заключил контракт с принадлежащей миллиардеру Илону Маску компанией SpaceX о закупке терминалов Starlink и услуг спутниковой связи для Украины.
Пентагон не раскрыл условий контракта «по соображениям оперативной безопасности и в связи с критическим характером этих систем».
Система спутниковой связи Starlink используется украинскими военными для различных целей, включая связь на поле боя, с начала российского вторжения 24 февраля 2022 года.
Компания Илона Маска располагает сетью из более чем 4000 спутников на низкой околоземной орбите. Сеть обеспечивала Украину связью в соответствии со специальным контрактом и за счет частных пожертвований, сообщает «Голос Америки».
В октябре 2022 года Маск заявил, что не может позволить себе бессрочное финансирование Starlink в Украине, так как его ежемесячные расходы на эту систему составляли 20 миллионов долларов
Новые терминалы Starlink, вероятно, будут закуплены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. В декабре Пентагон сообщил о новом пакете финансирования в рамках этой инициативы.
Россия пыталась отключить и заблокировать интернет-сервисы в Украине, включая попытки заблокировать связь Starlink в регионе, но компания SpaceX отразила атаки на свои сервисы, усилив их программное обеспечение.
Виктор Шендерович: «Защитили Грузию от меня, молодцы»
Писатель и публицист Виктор Шендерович опубликовал пост в социальной сети, подтвердив, что его не пустили в Грузию: «концертов в Тбилиси и Батуми не будет».
Как стало известно вечером 1 июня, Шендеровича развернули на пограничном контроле в аэропорту и посадили на рейс в Израиль, откуда он прилетел. По какой причине писателя не пустили в Грузию, не уточняется. В МВД Грузии ситуацию пока не комментировали.
«Десятки друзей, сотни зрителей, терапевтический смех, пять пудов взаимной любви, сотня надписанных книг и неделя моего гастрономического счастья – ничего этого не будет. Праздник отменен без объяснений группой анонимов из грузинского МВД. Защитили Грузию от меня, молодцы.
Ну, не от меня первого...
Назвать Грузию при Иванишвили путинской провинцией я не рискну, но работа в этом направлении ведется, не правда ли?
...В 2006 году, в разгар позорной антигрузинской кампании и депортаций, я вместе с сотнями других москвичей выходил на митинг протеста на Пушкинскую площадь со значком на груди – «Я грузин»...
Как выясняется уже из моей депортации (из Тбилиси), – грузин я все-таки недостаточный.
Смешно получилось», – написал он.
- Виктор Шендерович – член Антивоенного комитета России. С самого начала войны России против Украины писатель придерживается антивоенной позиции и резко критикует действия Кремля.
- В декабре 2021 года министерство юстиции Российской Федерации внесло Виктора Шендеровича в реестр СМИ — «иностранных агентов». После этого она сообщил, что покидает Россию из-за опасности оказаться под стражей.
- В прошлом месяце сообщалось, что выступление Шендеровича без предупреждения отменил Университетский колледж Лондона 19 мая. Ранее, 11 мая, проукраинские активисты пришли к зданию в Вильнюсе, где у писателя проходило выступление. Когда Виктор Шендерович вышел к ним, чтобы поговорить, его облили кетчупом. Активисты напомнили писателю про фразу «наши мальчики» применительно к российским военным, произнесённую в эфире «Эха Москвы». Сам Шендерович подчёркивал, что цитировал высказывание другого человека.
- В конце апреля писатель был добавлен в украинскую базу «Миротворец». Перед этим блогер Аркадий Бабченко обвинил Виктора Шендеровича в соцсетях в недостаточной поддержке Украины.
- После полномасштабного вторжения России в Украину грузинские власти неоднократно отказывали во въезде в страну российским независимым журналистам, оппозиционным политикам и правозащитникам.
Лиза Ясько рассказала, что у нее есть ребенок от Михаила Саакашвили
32-летняя депутат Верховной рады Украины Елизавета (Лиза) Ясько объявила, что стала мамой. Из текста, опубликованного в социальной сети, можно сделать вывод, что отец ребенка – заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Ясько не уточнила, когда именно малыш родился, а также его пол и имя. Из сообщения понятно лишь, что ребенок появился на свет во время войны, пишет агентство УНИАН.
«Никогда не могла представить, что мой ребенок родится в этих страшных реалиях войны для нашей страны», – поделилась она.
Также в сообщении она пожаловалась на то, что ей тяжело, ведь она заменяет малышу и папу и маму, как и многие другие украинские женщины.
«Никогда не могла представить, что отец ребенка не будет свободен и здоров в важные моменты, которые мы планировали вместе… Мой ребенок – моя любовь. Для отца наш ребенок – это украинские корни и украинское продолжение, о котором он так мечтал и хотел, гордился своим украинским гражданством», – написала Ясько.
Об отношениях Ясько и Саакашвили стало известно сразу после ареста политика 1 октября 2021 года. Для бывшей первой леди Грузии Сандры Рулофс это стало неожиданностью. У Саакашвили и Рулофс двое сыновей – Эдуард и Николоз.
В конце декабря 2021 года Саакашвили в обращении из Руставской тюрьмы рассказал о своей внебрачной дочери – Элис Марии Саакашвили. Мать ребенка – известная грузинская певица Софо Нижарадзе.
О том, что дочь от Саакашвили родила и Лиза Ясько, ранее сообщал грузинский телеканал «Имеди».
Писателя Виктора Шендеровича не пустили в Грузию
Писателя и публициста Виктора Шендеровича не пустили в Грузию, где 2 июня он должен был выступить в Тбилиси, а 4 июня – в Батуми.
О том, что в страну его не пустили, в четверг сообщил блогер Николай Левшиц со ссылкой на организаторов концерта Шендеровича в Батуми.
По словам Левшица, Шендеровича развернули на пограничном контроле в аэропорту и посадили на рейс в Израиль, откуда он прилетел. По какой причине писателя не пустили в Грузию, не уточняется. Сам писатель пока не комментировал произошедшее.
В последний раз Виктор Шендерович был в Грузии несколько месяцев назад.
- В прошлом месяце сообщалось, что выступление Шендеровича без предупреждения отменил Университетский колледж Лондона 19 мая. Ранее, 11 мая, проукраинские активисты пришли к зданию в Вильнюсе, где у писателя проходило выступление. Когда Виктор Шендерович вышел к ним, чтобы поговорить, его облили кетчупом. Активисты напомнили писателю про фразу «наши мальчики» применительно к российским военным, произнесённую в эфире «Эха Москвы». Сам Шендерович подчёркивал, что цитировал высказывание другого человека.
- В конце апреля писатель был добавлен в украинскую базу «Миротворец». Перед этим блогер Аркадий Бабченко обвинил Виктора Шендеровича в соцсетях в недостаточной поддержке Украины.
- Виктор Шендерович – член Антивоенного комитета России. С самого начала войны России против Украины писатель придерживается антивоенной позиции и резко критикует действия Кремля.
- В декабре 2021 года министерство юстиции Российской Федерации внесло Виктора Шендеровича в реестр СМИ — «иностранных агентов». После этого она сообщил, что покидает Россию из-за опасности оказаться под стражей.
- После полномасштабного вторжения России в Украину грузинские власти неоднократно отказывали во въезде в страну российским независимым журналистам, оппозиционным политикам и правозащитникам.
В Курской области боеприпас с дрона упал на подстанцию, заявляют власти
В Суджанском районе Курской области жители села Гоголевка остались без электричества из-за сброса на подстанцию боеприпаса с беспилотника. Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор региона.
Роман Старовойт утверждает, что это была «очередная атака со стороны Украины». «Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий налета. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено», - отметил он.
С начала российского военного вторжения в Украину власти граничащих с ней российских регионов, в том числе Курской области, периодически заявляют, что подвергаются атакам со стороны ВСУ. Киев эти сведения не комментирует.
С приграничных российских территорий регулярно ведутся обстрелы территории Украины, в частности Сумской, Черниговской и Харьковской областей.
Следующая трехсторонняя встреча Пашинян-Алиев-Мишель запланирована на 21 июля в Брюсселе
И на этот раз встреча Пашинян-Алиев завершилась без совместного заявления и подписания какого-либо документа. По окончании полуторачасовых переговоров председатель Европейского совета сообщил, что следующая встреча в трехстороннем формате между ним, премьер-министром Армении и президентом Азербайджана состоится 21 июля в Брюсселе, сообщает Радио Азатутюн.
Помимо Шарля Мишеля в кишиневских переговорах также приняли участие лидеры Франции и Германии. Председатель Европейского совета по окончании переговоров сообщил, что обсуждались вопросы, связанные с делимитацией границы и мирным договором.
«У нас была возможность затронуть все темы, которые были обсуждены в Брюсселе [14 мая – ред.]. Мы обсудили вопросы делимитации и мирного договора. Эта встреча стала очень хорошей подготовкой к встрече 21 июля в Брюсселе», - сказал Мишель.
По его словам, это свидетельствует о том, что стороны усердно работают и намерены поддержать все усилия, направленные на улучшение отношений.
«Я также сообщил, что хочу пригласить президента Алиева, премьер-министра Пашиняна, канцлера Шольца и президента Макрона на встречу в рамках очередного саммита Европейского политического сообщества, который состоится в Испании 5 октября. Это означает, что мы будем делать все со стороны Евросоюза, чтобы помочь обеспечить более существенный прогресс в направлении урегулирования», - сказал Шарль Мишель.
Правительство Армении сообщает, что, в ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с разблокированием региональной транспортной и экономической инфраструктуры, делимитацией и безопасностью границ между двумя странами, соглашением об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном, необходимостью решения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха, а также пленными, пропавшими без вести и другими гуманитарными проблемами.
О конкретных договоренностях не сообщается.
Зеленский заявил о поддержке союзников по вопросу истребителей
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите в Молдове союзники его страны продемонстрировали сильную поддержку в вопросе о предоставлении Киеву истребителей для отражения российской агрессии.
Зеленский сделал такой комментарий на пресс-конференции после прошедшей в четверг встречи более 40 европейских лидеров в Кишиневе, но не привел всех подробностей, отмечает Reuters. Поставок Украине западных боевых самолетов украинские власти добиваются уже долгое время.
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что нынешний саммит демонстрирует твердую решимость континента вернуть мир в Европу. Санду назвала символичным решение провести встречу такого высокого уровня в Молдове, всего в двадцати километрах от границы с Украиной.
Санду также заявила, что Молдова благодарна Украине, которая сопротивляется российскому вторжению и тем самым защищает и соседей. «Сегодня Украина обеспечивает безопасность Молдовы, и мы очень благодарны за это», - сказала Майя Санду, у которой прошли переговоры с Владимиром Зеленским.
Украинский лидер после беседы с Санду заявил журналистам, что гарантии безопасности очень важны сейчас не только для Украины, но и для соседней Молдовы - из-за России и ее агрессии в Украине, а также потенциальной агрессии в других частях Европы, приводит слова Зеленского Молдавская служба Радио Свободная Европа/Радио Свобода.
Выступая на саммите, Владимир Зеленский подчеркнул, что 2023-й является годом для решений и призвал предоставить на саммите НАТО в Вильнюсе в июле «четкое приглашение Украины к членству», а также гарантии безопасности на пути к вступлению страны в Североатлантический союз. Одновременно Зеленский отметил, что хотел бы видеть прогресс и на пути вступления его страны в Евросоюз. Соответствующую заявку Киев подал в прошлом году после начала российского широкомасштабного вторжения.
- Ряд СМИ ранее писали, что союзники по НАТО обсуждают возможность предоставления Украине неких гарантий безопасности – по примеру сотрудничества США с Израилем. Представители стран НАТО говорят, что двери союза для Киева открыты, но вступление Украины в него вряд ли возможно, пока продолжается война с Россией.
- 1 июня в столице Молдовы проходил саммит Европейского политического сообщества. Это новая межгосударственная организация, созданная по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона после широкомасштабного российского вторжения в Украину. В ее работе принимают участие все страны Европы, кроме России и Беларуси, а также Турция и страны Южного Кавказа. В Молдове проходит второй в истории саммит организации.
Из Белгорода поступили сообщения о взрыве и падении беспилотника
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших при взрыве в Белгороде неизвестного устройства.
Ранее, в том числе в местных телеграм-каналах, появилась информация о громком хлопке в городе, в районе Харьковской горы, на улице Щорса.
«В Белгороде произошел взрыв неизвестного устройства. По предварительным данным, беспилотный летательный аппарат упал на проезжую часть. Есть двое
пострадавших», - написал впоследствии глава региона в своем телеграм-канале.
По данным Гладкова, один пострадавший с подозрением на сотрясение мозга госпитализирован, второй - с легкими ушибами от госпитализации отказался.
Мэр Белгорода Валентин Демидов написал в соцсетях, что взрыв на улице Щорса произошел в районе заправочной станции «Роснефти».
По сведениям телеграм-канала BAZA, спецслужбы проверяют информацию о падении в Белгороде еще одного беспилотника. Предположительно, второй дрон упал в районе улицы Кутузова.
С утра четверга поступали сообщения об обстрелах города Шебекино и других населенных пунктов в граничащей с Украиной Белгородской области. Ряд телеграм-каналов, в том числе прокремлевских, рано утром написали о якобы имевшей место танковой атаке на контрольно-пропускной пункт у Шебекина, который в последние дни подвергается обстрелам.
Минобороны России днем в четверг заявило, что «сорвало попытку провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино», а именно – отбило попытку вторжения с территории Украины в Россию. Утверждается, что в попытке участвовали «до двух мотопехотных рот, усиленных танками».
Украинские военные и власти это сообщение не комментировали. Бойцы Русского добровольческого корпуса, воюющего на стороне Украины, которые на днях взяли на себя ответственность за рейд на территорию Грайворонского района области, ранее опубликовали видео, в котором сообщили о второй фазе наступления на территорию России.
РДК заявил, что обстрелял из установок залпового огня «Град» здание МВД в Шебекине. Проверить это утверждение – как и другие утверждения сторон в условиях активных боевых действий – оперативно невозможно.
Губернатор Гладков утверждает, что Шебекино снарядами «Града» обстреляли ВСУ. «От прямого попадания снарядов горит здание общежития, разрушения есть и в здании администрации», - написал Гладков.
В телеграм-канале «Шепот Шебекино» появилось видео охваченного огнем пятиэтажного дома. Этот дом расположен прямо на центральной площади города, рядом со зданием администрации.
Как утверждают региональные власти, несколько населенных пунктов в Белгородской области продолжают находиться под обстрелом. Госагентство РИА Новости со ссылкой на медиков утверждает, что за 1 июня после обстрелов в Белгородской области были госпитализированы одиннадцать человек, из них четверо находятся в тяжелом состоянии.
- Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, в том числе с территории Белгородской области, откуда велось наступление на Харьков и Сумы. В последние дни белгородские власти сообщают об обстрелах приграничного города Шебекино почти каждый день. Украина их не комментирует.
- В случае с предыдущими рейдами РДК через границу в Киеве заявляли, что Украина не имеет к ним прямого отношения, поскольку «корпус» не является частью ее вооруженных сил и состоит из российских граждан.
Украина предложила ввести санкции против авиакомпании Georgian Airways
Украина предлагает распространить международные санкции на авиакомпанию Georgian Airways, начавшую выполнять прямые рейсы между Грузией и Россией. Об этом сообщается на портале Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины – «Война & Санкции».
В список юридических лиц с риском наложения санкций, кроме Georgian Airways, внесена компания Aero Handling Georgia – она создана для обслуживания российских авиакомпаний.
Кроме того, в список физических лиц с риском наложения санкций добавлены основатель Georgian Airways Тамаз Гаиашвили и его брат, владелец авиакомпании Давид Гаиашвили.
«Деятельность Georgian Airways, направленная на существенную интенсификацию и упрощение транспортного сообщения, в том числе для представителей российского бизнеса в Грузии, приводит к повышению рисков образования новых схем обхода санкций, увеличению интегрированности российского бизнеса в грузинскую экономику», – сказано на сайте «Война & Санкции».
Портал указывает, что Georgian Airways связана с Aero Handling Georgia через их учредителей и руководителей.
«Так, основателями компании Aero Handling Georgia LLC выступили: Давид Цивцивадзе, зарегистрированный по одному адресу с директором Georgian Airways Тамазом Гаиашвили; Давид Кварацхелия, сын пророссийского грузинского деятеля, руководителя Центра Грузино-российской дружбы, главы партии «Нейтральная Грузия» Валерия Кварацхелия. Давид Кварацхелия также является директором компании Ltd Piloti (404541830), единоличным владельцем которой является директор Georgian Airways – Тамаз Гаиашвили», – сказано на сайте.
В сентябре 2022 года Украина добавила в списки сайта «Война & Санкции» основателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзину Иванишвили и членов его окружения. В октябре президент Украины Владимир Зеленский официально ввел санкции против родственников и бизнес-партнеров Иванишвили.
Окружение Кадырова раскритиковало Пригожина
Окружение главы Чечни Рамзана Кадырова раскритиковало главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. С критикой выступили родственник Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов, председатель чеченского парламента Магомед Даудов и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
Делимханов обвинил владельца ЧВК «Вагнер» в преувеличении проблем с нехваткой боеприпасов, а также намекнул на личную ответственность Пригожина за потери под Бахмутом. Ещё месяц назад он говорил обратное, напоминает Кавказ.Реалии.
Поводом для такой реакции послужил комментарий Пригожина о передислокации чеченских подразделений. Делимханова возмутило, что владельцу ЧВК, по его словам, «непонятно, чем занимаются» кадыровцы. Он назвал Пригожина «блогером, который на весь мир кричит о проблемах», в то время как Минобороны России якобы постоянно помогало наёмникам.
«Мы все знаем, сколько положил людей в направлении Бахмута за 7-8 месяцев, ты был руководителем. Министерство обороны сколько поддерживало тебя за эти 7-8 месяцев, мы все знаем, кто здесь находится. Тебе давалось больше, чем кому либо и несмотря на это – столько жертв. Хватит болтать», – заявил Делимханов.
Ещё в начале мая он признавал проблемы ЧВК "Вагнер" с нехваткой боеприпасов - тогда он заявил, что Пригожин мог обратиться к нему за помощью.
После комментария бизнесмена высказался и помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Он также заявил, что у Пригожина были якобы все средства, которых не было у спецназа «Ахмат».
Председатель чеченского парламента Магомед Даудов заявил, что если Пригожин «будет продолжать в том же духе, ничего хорошего из этого не выйдет». Он также предложил главе ЧВК встретиться лично. Евгений Пригожин пока это не комментировал.
- В начале мая аналитики американского Института изучения войны предположили, что Кадыров поддерживает Пригожина в конфликте с российским министерством обороны, желая восстановить своё влияние в Кремле. Ранее аналитики утверждали, что глава Чечни боится потерять расположение президента из-за отсутствия боевых успехов чеченских подразделений в войне против Украины.
- Вместе с тем в ISW выразили, что Пригожин и Кадыров смогут продолжить диктовать условия Минобороны без риска навредить отношениям с Путиным. Кроме того, Грозный нервно реагирует на любые сомнения в эффективности своих подразделений в ходе боевых действий, высказываемые другими участниками войны с российской стороны.
- Пригожин сейчас, после того, как он объявил о взятии Бахмута и передаче позиций в городе под контроль Минобороны России, совершает турне по стране, в ходе которого критикует в том числе руководство Минобороны.
«Уфологи» при NASA рассказали о первом годе работы спецгруппы
В штаб-квартире NASA в Вашингтоне в среду состоялась первая встреча учёных-«уфологов». Специальная экспертная группа, созданная год назад, ведёт изучение «неопознанных летающих объектов» на основе данных, опубликованных в открытых источниках. Участники встречи говорили о необходимости улучшить качество публикуемой информации, сообщает Reuters.
То, что раньше называлось «летающими тарелками» или «неопознанными летающими объектами», с недавних пор официально называется «неопознанными атмосферными явлениями» (unidentified aerial phenomena).
Исследователи сталкиваются со всевозможными ограничениями. По мнению NASA, помимо отсутствия достаточно четких изображений возможных НЛО, препятствием также является право на неприкосновенность частной жизни.
«Большинству людей не нравится, когда мы направляем наше оборудование на их земельный участок или в кадр попадают принадлежащие им строения», – рассказывали участники встречи.
Существует также табу на сообщения о необъяснимых явлениях среди пилотов коммерческой авиации. Нужно сломить эту традицию, настаивает Дэвид Спергель, председатель группы экспертов на вашингтонском мероприятии. Он также считает, что параллельные исследования в рамках похожих друг на друга проектов NASA и Пентагона – это неэффективное расходовании средств.
Не существует доказательств тому, что неопознанные внеземные объекты – это следствие их внеземного происхождения. Поэтому NASA не торопится делать выводы.
Руководитель подразделения Пентагона заявил, что гипотезу существования разумной внеземной жизни не следует отметать. Но до сих пор никаких надежных сведений об иноземном происхождении неопознанных атмосферных явлений – нет.
Блинкен: на саммите НАТО Украина получит «мощный пакет поддержки»
Украина на саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдёт в июле, может ожидать «мощный пакет поддержки». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам совещания глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в столице Норвегии Осло. Подробностей он не привёл.
Ранее ряд СМИ писал, что союзники по НАТО обсуждают возможность предоставления Украине неких гарантий безопасности - по примеру сотрудничества США с Израилем. Представители стран НАТО говорят, что двери союза для Киева открыты, но вступление Украины в него вряд ли возможно, пока продолжается война с Россией. Эту позицию в четверг ещё раз подтвердила глава МИД Германии Анналена Бербок.
В Киеве настаивают на том, чтобы на саммите в Вильнюсе были приняты некие принципиальные решения о том, каким будет путь Украины в союз. Такой же точки зрения придерживается ряд стран НАТО, в частности Польша и страны Балтии. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая 1 июня на саммите Европейского политического сообщества в Молдове, отметил, что Украина готова вступить в НАТО, но её принятие зависит от союзников.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг вновь заявил, что у России нет права вето на вступление той или иной страны в союз. При этом он подчеркнул, что НАТО, хотя его страны и предоставляют Украине помощь, не участвует в войне с Россией и не стремится к ней. Отказ от принятия Украины в НАТО был одним из основных требований Москвы.
Ещё одной темой обсуждений в Осло было возможное вступление в НАТО Швеции. Блинкен выразил надежду, что этот вопрос можно решить ещё до саммита в Вильнюсе. Столтенберг в ближайшее время отправится в Турцию, где обсудит вопрос вступления Швеции в союз с президентом Реджепом Эрдоганом. Только две страны – Венгрия и Турция – ещё не ратифицировали документы о вступлении Швеции в НАТО.
Российская Red Wings начнет выполнять рейсы в Грузию с 15 июня
Российская авиакомпания Red Wings начнет выполнять прямые рейсы в Грузию с 15 июня.
Как сообщили «Эху Кавказа» в информационной службе Тбилисского международного аэропорта, первые рейсы из Сочи в Тбилиси будут выполнены в четверг, 15 июня и во вторник, 20 июня.
Кроме того, с 16 июня авиакомпания планирует выполнять рейсы по маршруту Москва-Кутаиси-Москва. Информация размещена на официальном сайте московского аэропорта Домодедово. Сообщается о трех рейсах в неделю.
Как сообщалось ранее, у Red Wings есть разрешение Агентства гражданской авиации Грузии на выполнение рейсов со 2 июня.
Отметим, что с сайта российской авиакомпании исчезло упоминание Абхазии. Ранее СМИ и пользователи соцсетей обратили внимание на то, что при поиске авиабилетов на сайте Red Wings в списке направлений появлялась Абхазия – несмотря на то, что рейсы в самопровозглашенную республику не выполняются. В списке были, в частности, Гудаута, Гагра, Новый Афон, Пицунда и «Сухуми, Бабушери».
- В Тбилиси ранее заявили, что авиакомпания не находится в черном списке Евросоюза. Однако в 2021 году санкции против Red Wings ввела Украина – в связи с рейсами в аннексированный Крым.
- Напомним, что решение о возобновлении авиасообщения с Грузией принял президент России Владимир Путин. 19 мая рейсы по маршруту Москва-Тбилиси-Москва начала авиакомпания «Азимут», с 20 мая полеты по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси выполняет грузинская Georgian Airways.
- В США заявили, что возобновление прямых авиарейсов между Россией и Грузией может привести к санкциям против компаний, которые будут обслуживать подсанкционные российские воздушные суда в грузинских аэропортах. Власти Грузии уверяют, что рейсы будут выполнять только те авиакомпании и самолеты, которые не попали под санкции.
Владимир Зеленский: Грузию и Беларусь втягивают «в беззаконие»
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на втором саммите Европейского политического сообщества, призвал к принятию в НАТО и ЕС стран, граничащих с Россией.
«Все европейские страны, граничащие с Россией и не желающие, чтобы Россия на них напала, должны быть полноправными членами ЕС и НАТО. У нас есть лишь две альтернативы: либо открытая война, либо пошаговая российская оккупация. Мы видим, что происходит в Беларуси. Мы видим, что происходит в Грузии. Мы видим, как эти народы втягиваются, хотя и разными путями, в одно и то же беззаконие. Но что они видят? Если даже украинцы, кровью доказывающие нашу приверженность свободе и ценностям объединенной Европы, не услышали пока четкого положительного ответа о вступлении в ЕС и НАТО? Надежды остальных становятся совершенно призрачными», – отметил он.
- Европейское политическое сообщество - новая межгосударственная организация, созданная по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона после широкомасштабного российского вторжения в Украину. В её работе принимают участие все страны Европы, кроме России и Беларуси. В Молдове проходит второй в истории саммит организации.
- Связанные с войной в Украине вопросы – главные на повестке дня. Также, как ожидается, в рамках саммита пройдут переговоры лидеров Армении и Азербайджана с участием европейских представителей – по вопросу о мирном урегулировании.
- В столице Молдовы в связи с проведением саммита приняты повышенные меры безопасности, на два дня для приёма обычных рейсов закрыт аэропорт Кишинёва.
Нацбанк Грузии заявил о риске оттока депозитов россиян
Национальный банк Грузии ввел новые требования для коммерческих банков. С 1 сентября текущего года они должны размещать в ликвидных активах не менее 80% средств, полученных от нерезидентов – физических и юридических лиц.
Изменение не затронет самих вкладчиков – клиенты вновь смогут в любой момент снимать со своих депозитов любую сумму.
В ведомстве пояснили, что после начала Россией боевых действий в Украине значительно увеличились депозиты, размещенные в Грузии российскими резидентами в иностранной валюте. Это, по информации Нацбанка, «создает риск единовременной концентрации и негативно сказывается на состоянии ликвидности».
В Грузии опасаются, что россияне через определенное время захотят снять свои средства с депозитов и у грузинских банков могут возникнуть проблемы с ликвидностью.
«Нацбанк Грузии рассматривает приток, полученный от мигрантов за последний год, как временное явление, а значит, в какой-то момент может произойти утечка этих средств. Предположительно, это произойдет не моментально, а в течение более длительного периода, однако важно, чтобы банковский сектор был постоянно готов к такому событию. Поэтому Нацбанк увеличил ставку оттока. Это значит, что коммерческие банки в основном должны держать полученные средства в ликвидных активах (минимум 80%), чтобы в случае их оттока не возникло проблем с ликвидностью», – заявили в Нацбанке «Эху Кавказа».
- По данным издания BMG, по состоянию на апрель 2023 года вклады иностранных физических и юридических лиц в грузинских банках составляют 7.6 млрд лари (2.9 млрд долларов), откуда на физических лиц-граждан России приходится 2.4 млрд лари (920 млн долларов). В 2022 году депозиты россиян в грузинских банках увеличились на 1.9 млрд лари (730 млн лари).
Гарибашвили: «Миролюбивой политикой мы ведем страну к объединению»
Грузия укрепляет мир и ведет страну к объединению, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам в Кишиневе. Он принимает участие в саммите Европейского политического сообщества.
«Я неоднократно говорил, что сегодня, к сожалению, наша страна частично, временно оккупирована. Оккупация наших территорий является одним из главных вызовов. К сожалению, мы не являемся страной-членом ни Европейского Союза, ни НАТО. Конечно, у нас нет «зонтика безопасности» и гарантий. Поэтому для нас, конечно, особенно важно, чтобы наше правительство предприняло правильные шаги для того, чтобы в первую очередь защитить нашу страну в этой крайне непредсказуемой среде, спасти нашу страну. Мы должны позаботиться о безопасности нашего населения, нашего народа. Наша политика — мирная политика, мы сохранили мир, укрепили его, и миролюбивой политикой ведем нашу страну к объединению», — сказал премьер-министр Грузии.
- Европейское политическое сообщество - новая межгосударственная организация, созданная по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона после широкомасштабного российского вторжения в Украину. В её работе принимают участие все страны Европы, кроме России и Беларуси. В Молдове проходит второй в истории саммит организации.
- Связанные с войной в Украине вопросы – главные на повестке дня. Также, как ожидается, в рамках саммита пройдут переговоры лидеров Армении и Азербайджана с участием европейских представителей – по вопросу о мирном урегулировании.
- В столице Молдовы в связи с проведением саммита приняты повышенные меры безопасности, на два дня для приёма обычных рейсов закрыт аэропорт Кишинёва.
Зеленский участвует в европейском саммите в Молдове
Президент Украины Владимир Зеленский лично принимает участие в саммите Европейского политического сообщества. Он проходит в столице Молдовы Кишинёве. Зеленский прибыл в Молдову 1 июня, его встретила президент страны Майя Санду. О визите заранее не сообщалось, накануне президент Украины был в расположенной неподалёку Одессе.
Как написал Зеленский в телеграме, у него запланировано много двусторонних встреч, обсуждаться будут вопросы поставок вооружения Украине, а также её вступления в ЕС и НАТО.
Европейское политическое сообщество - новая межгосударственная организация, созданная по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона после широкомасштабного российского вторжения в Украину. В её работе принимают участие все страны Европы, кроме России и Беларуси. В Молдове проходит второй в истории саммит организации.
Связанные с войной в Украине вопросы – главные на повестке дня. Также, как ожидается, в рамках саммита пройдут переговоры лидеров Армении и Азербайджана с участием европейских представителей – по вопросу о мирном урегулировании.
В столице Молдовы в связи с проведением саммита приняты повышенные меры безопасности, на два дня для приёма обычных рейсов закрыт аэропорт Кишинёва.
Среди участников саммита – премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
В Киеве в результате ночного ракетного удара погибли три человека
В ночь на 1 июня Киев подвергся очередному ракетному удару, в результате которого погибли три человека, в том числе девятилетняя девочка, ещё 14 пострадали. Об этом сообщают Киевская администрация и мэр Киева Виталий Кличко.
Люди погибли в Деснянском районе украинской столицы, где обломки ракеты упали на здания детской поликлиники, двух школ, детского сада, полиции и многоквартирного дома.
В Днепровском районе пострадали как минимум три человека. В результате падения горящих обломков сгорели несколько автомобилей.
По данным Генштаба ВСУ, в 18-й за последний месяц атаке на Киев были использованы 10 ракет «Искандер», запущенные из Брянской области России.
Все они были сбиты, утверждают украинские военные. Целью ударов они назвали объекты гражданской и критической инфраструктуры.
В условиях военного конфликта эта информация не поддаётся проверке: Киев подвергает военной цензуре публикации последствий обстрелов.
В Шебекине продолжаются обстрелы. Минобороны РФ: была попытка прорыва
С утра в четверг поступают сообщения об обстрелах и боях в граничащей с Украиной Белгородской области.
Ряд телеграм-каналов, в том числе прокремлёвских, рано утром написали о якобы имевшей место танковой атаке на контрольно-пропускной пункт у города Шебекино, который в последние дни подвергается обстрелам. Днём в четверг Минобороны России заявило, что «сорвало попытку провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино», а именно - отбило попытку вторжения с территории Украины в Россию. Утверждается, что в попытке участвовали "до двух мотопехотных рот, усиленных танками".
Украинские военные и власти это сообщение пока не комментировали. Бойцы Русского добровольческого корпуса, воюющего на стороне Украины, которые на днях взяли на себя ответственность за рейд на территорию Грайворонского района области, ранее опубликовали видео, в котором сообщили о второй фазе наступления на территорию России. «Бойцы РДК снова ведут бои на территории РФ. Совсем скоро покажется окраина Шебекина», – сказал один из них. Где и когда снято видео – неясно.
РДК также заявил, что обстрелял из установок залпового огня «Град» здание МВД в Шебекине. Проверить это утверждение – как и другие утверждения сторон в условиях активных боевых действий – оперативно невозможно.
В телеграм-канале «Шёпот Шебекино» появилось видео охваченного огнём пятиэтажного дома. Этот дом расположен прямо на центральной площади города рядом со зданием администрации.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что речь идёт о здании общежития. По словам губернатора, пострадал один человек. Пострадало и здание администрации. В городе нет света.
Ряд российских телеграм-каналов также утверждал, что под обстрел попал автобус с эвакуированными жителями. Гладков, однако, заявил, что автобус был пустым.
Гладков утверждает, что украинских военных на территории области сейчас нет, но продолжаются обстрелы, в которых российские власти обвиняют Украину. Бойцы РДК на видео утверждают, что обстрелы ведёт сама российская армия.
Гладков при этом косвенно подтверждает боестолкновения – по его словам, «на месте» находятся армия, пограничники, ФСБ и Росгвардия.
Белгородский оперштаб, сообщает ТАСС, также заявил, что «никакого прорыва ВСУ нет», однако в районе Шебекина «сложная обстановка, идут обстрелы, слышны звуки боя».
По словам Гладкова, за ночь в городе восемь пострадавших, будет проведена частичная эвакуация населения – 200 человек поедут в Пензу, 600 – в Калугу и Ярославль. Ещё два человека, по его словам, пострадали в результате обстрела в селе Новопетровка.
Губернатор заявил, что доложил президенту Владимиру Путину о ситуации на границе. Также, по его словам, для школьников Шебекинского района отменили выпускные экзамены.
- Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, в том числе с территории Белгородской области, откуда велось наступление на Харьков и Сумы. В сентябре после украинского контрнаступления российские войска покинули почти всю территорию Харьковской области. В последние дни местные власти сообщают об обстрелах приграничного города Шебекино почти каждый день. Украина их не комментирует.
- В случае с предыдущими рейдами РДК через границу в Киеве заявляли, что Украина не имеет к ним прямого отношения, поскольку «корпус» не является частью её вооружённых сил и состоит из российских граждан.
Абхазский МИД прокомментировал выступление Зурабишвили в Брюсселе
МИД самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировал выступление президента Грузии Саломе Зурабишвили в Европейском парламенте в Брюсселе. Грузинский лидер, в частности, заявила о поддержке лозунгов «народного митинга», который прошел в Сухуми 30 мая.
«Хотим обратить внимание госпожи Зурабишвили на недопустимость вмешательства во внутриполитическую повестку суверенной Абхазии.
Кроме того, если Саломе Зурабишвили так обеспокоена судьбой граждан Абхазии, рекомендуем оказать воздействие на правительство Грузии с тем, чтобы Соглашение о неприменении силы между Абхазией и Грузией было подписано.
Что может быть важнее безопасности, не так ли?» – заявила официальный представитель абхазского МИДа Виктория Малания.
Отметим, что абхазское ведомство опубликовало видео выступления Зурабишвили, подготовленное «Эхом Кавказа», не указав источник.
Накануне президенту Грузии ответили абхазские оппозиционные партии и общественные организации, заявив, что она «выдает желаемое за действительное».
- «Народный митинг» абхазской оппозиции прошел 30 мая на площади у сухумского драматического театра. Организаторы и участники акции выступили против «закона об апартаментах, заселения Абхазии, раздачи абхазской земли, повышения тарифа на электричество». Они потребовали отставки правительства, однако абхазский лидер Аслан Бжания отказался выполнить требование митингующих.
- Среди требований оппозиции – отзыв соглашения о передаче России объектов в Пицунде. Оно было подписано 19 января 2022 года, однако до сих пор не ратифицировано в абхазском парламенте.
Грузинские СМИ сообщили о смерти 97-летней «матери Путина»
В Грузии в возрасте 97 лет скончалась Вера Путина – женщина, утверждавшая, что она – мать президента России Владимира Путина. По информации телеканала «Мтавари», Путину похоронили 30 мая в селе Метехи Каспского муниципалитета на востоке Грузии.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что это старая история, которую любили обсуждать СМИ и строить разные предположения.
Вера Путина родилась в 1926 году в деревне Терехино Очерского района Пермской области РСФСР. Там она познакомилась, по ее словам, с женатым мужчиной, от которого родила ребенка – Вову Путина. Позже женщина вышла замуж за грузина и вместе с сыном переехала в Метехи. Она рассказывала, что отчим плохо относился к Вове. В итоге женщина отправила сына к своим родителям в Россию и с тех пор его больше не видела. Вера Путина утверждала, что сразу узнала своего Вову, как только увидела Владимира Путина по телевизору.
Журналисты, сторонники этой версии, указывали, что о детстве Путина реальной информации очень мало. А жители села Метехи любят обсуждать эту историю и с каждым разом она обрастала все большими подробностями. Например, в селе рассказывали, что к женщине какое-то время была приставлена охрана, якобы у нее даже брали анализ ДНК. Утверждалось, что сотрудники спецслужб забрали у Веры все старые фотографии сына и документы.
В 2003 году документальный фильм «Мать Путина» сняла голландский режиссер Инеке Смитс. О настоящей «матери Путина» недавно вспоминали и украинские СМИ со ссылкой на польскую писательницу и журналистку Кристину Курчаб-Редлих. Вот что она говорила в интервью Радио Свобода в 2013 году:
«Перед первыми выборами Путина Артем Боровик, президент холдинга «Совершенно секретно», сообщал, что скоро будет опубликована история путинского детства. 9 марта 2000 года Артем Боровик и Зия Бажаев погибли, когда собирались лететь за детскими фотографиями Путина, которые кто-то обещал им дать. Почему частный самолет Боровика взорвался в Шереметьево? В тот же день 9 марта был приготовлен большой прием для журналистов, которые ждали в Грузии, что их познакомят с Верой Путиной, но их сразу посадили в автобус и отправили обратно. Никакой возможности добраться туда не было. Наконец, убили Ваху Ибрагимова, который собрал эти факты и написал книгу. То есть на дороге к этому большому секрету лежат уже три трупа. И есть еще такой вопрос: если Владимир Путин родился в Петербурге, почему нет его детских фотографий, почему нет людей, которые его знали до тех пор, когда ему исполнилось 8 лет? Это говорили коллеги Путина, в том числе и мне. Но сейчас все эти люди уже молчат».
Еще один журналист – итальянец Антонио Руссо, придерживавшийся данной теории, был убит в Тбилиси в середине октября 2000-го года. «Московский комсомолец» писал в 2006 году, то незадолго до трагедии журналист передал в редакцию «Радио Радикале» видеокассету, где содержалось сообщение о том, что Путин родился в Грузии, где и сейчас в нищете живет его мать. Итальянские газеты не исключали, что смерть журналиста могла быть связана с гибелью Зии Бажаева и Артема Боровика.
В последние годы Путина не общалась с журналистами. В 2022 году телеканал «Формула» сообщал, что она болеет и родственники перевезли её в Тбилиси.
Согласно официальной биографии российского президента, Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде, его отец — Владимир Спиридонович Путин (1911 — 1999), мать — Путина (Шеломова) Мария Ивановна (1911 — 1998).
Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине
Белый дом объявил в среду о предоставлении Украине нового пакета помощи, в который, в частности, входят системы ПВО на сумму около 300 миллионов долларов, боеприпасы и оборудование оборонительного назначения. Об этом сообщило издание U.S. News & World Report
Пакет военной помощи представляет собой 39-ю партию военного инвентаря, хранящегося на складах Пентагона, сообщило военное ведомство США. Новые поставки включают, в частности, батареи ракет противовоздушной обороны Patriot, переносные ракеты Stinger для ведения огня по воздушным целям, танковые снаряды и другое военное снаряжение.
В общей сложности, со времени начала президентства Джо Байдена США обязались оказать Украине помощь в объеме 38 миллиардов долларов.
Белый дом заявил, что не знает, кто стоит за атакой дронов на Москву
Администрация президента США Джо Байдена не знает кто стоит за состоявшейся на этой неделе атакой дронов на Москву. Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил официальный представитель администрации Джон Кирби. Ранее Белый дом заявлял, что не поддерживает украинские удары по российской территории.
Кирби отметил, что Киев отрицает свою ответственность за удар беспилотниками, в результате которого были повреждены три жилых дома на юго-западе города. Представитель администрации Байдена сказал, что Вашингтону неуместно будет проводить своё расследование случившегося.
Атака беспилотников на Москву и Подмосковье произошла 30 мая. За медицинской помощью обратились два человека. Из трёх долетевших до российской столицы беспилотников взорвался один. Осматривавшие обломки эксперты считают, что причиной стало то, что дроны не долетели до намеченных целей, пишет "Коммерсантъ".
Всего дронов было 8, сообщили в российском министерстве обороны. Один из них упал в нескольких минутах лёта от резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве. По данным газеты The Moscow Times, Путин с большой долей вероятности находился в этот момент в резиденции. Источник издания утверждает, что президент был разбужен рано утром из-за воздушной угрозы.
Москва возложила ответственность за удар на Киев. В России после случившегося заведено уголовное дело о теракте. Путин заявил, что удары были нанесены в ответ на удар по штабу военной разведки Украины. В Киеве атаку на штаб отрицают.
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