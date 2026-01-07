Рождественская эпистола Илии II: о роли христианства и злоупотреблении свободой слова

В рождественскую ночь была опубликована Рождественская эпистола Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II. В своём обращении к верующим он затронул вопросы смысла Рождества Христова, роли христианства в истории и будущем Грузии, а также современные духовные и общественные вызовы.

7 января Рождество Христово отмечают в ряде православных стран, в том числе в Грузии, России и Сербии.

Отдельное внимание Патриарх уделил теме свободы и ответственности человека, предостерегая от подмены свободы вседозволенностью. В этом контексте он затронул и тему злоупотребления свободой слова.

«Злоупотребление свободой слова – одно из самых тяжёлых испытаний нашего времени, которое сможет преодолеть лишь тот, кто сумеет достойно следовать к Богу путём истины, терпения и прощения», – говорится в эпистоле.

Илия II подчеркнул, что истинная свобода не может оправдывать ненависть, ложь и разрушение, а слово, лишённое ответственности, способно стать источником духовного и общественного разлада.

В послании также подчёркивается значение христианских ценностей как основы духовного и гражданского порядка Грузии, особенно в условиях современных культурных и мировоззренческих вызовов.

На рождественской службе в кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба) присутствовали лидеры правящей «Грузинской мечты», в том числе президент Михаил Кавелашвили.

По его словам, сегодня в Грузии действует власть, которая в первую очередь руководствуется национальными интересами страны.

«Что бы ни происходило вокруг нас, мы всегда должны защищать наш национальный интерес, и так будет и впредь», – заявил он журналистам.