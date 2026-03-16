«С ними говорить не о чем» - Папуашвили о возможности начать диалог с оппозицией

Один из лидеров «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили ответил отказом на инициативу оппозиционной партии «Лело – Сильная Грузия» о начале политических переговоров.

«Нам с ними не о чем говорить. Пусть они разговаривают с Конституционный суд Грузии, а некоторые их представители – с уголовным судом, где в отношении них возбуждены дела», - заявил Папуашвили журналистам в парламенте 16 марта.

Он назвал оппозиционные партии «радикальными группами», которые, по его словам, «имеют проблему не с властями Грузии, а с Конституцией Грузии».

«Главная проблема не в том, что политического диалога не существует, а в том, что политического диалога требуют нарушители Конституции и уголовные преступники», — заявил спикер Папуашвили.

15 марта оппозиционная партия «Лело – Сильная Грузия», которая спустя год после выборов 2024 года отказалась от бойкота и вошла в парламент, ранее считая его нелегитимным, представила новую инициативу.

Инициатива «Лело»

В партии заявляют о необходимости преодолеть «разрушительную логику взаимного противостояния и взаимного уничтожения и начать ответственные политические переговоры между «Грузинской мечтой» и оппозиционными партиями».

Как поясняют в партии, речь идёт о тех оппозиционных силах, которые, по их словам, «получили поддержку большинства населения Грузии на парламентских выборах 2024 года, несмотря на недемократичное проведение выборов и фальсификацию реальности со стороны «Грузинской мечты» через официальные результаты».

Мирным, демократическим и государственным выходом из существующего политического кризиса является соглашение о проведении новых, свободных и справедливых парламентских выборов, заявил генеральный секретарь партии «Лело» Ираклий Купрадзе.

Параллельно, для снижения политической напряжённости в стране, необходимо освободить политических заключённых, заявил он.

Мнение других оппозиционных партий

Часть оппозиционных партий скептически отнеслась к инициативе «Лело», раскритиковв её. Один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия написал в социальной сети Facebook:

«Прекратите пытаться призвать дух Шарля-Мишеля, вращая тарелку, друзья мои, он все равно не придет».

Шарль Мишель был президентом Европейсого совета. Именно при его посредничестве было достигнуто политическое соглашение для выхода из «политического тупика», возникшего после выборов 2020 года. Однако сегодня все подписавшие его стороны оценивают это соглашение как ошибку.

На инициативу также отреагировала одна из лидеров партии Федералисты Тамар Черголеишвили:

«Переговоры с режимом обязательно начнутся, но они будут о передаче власти, а не о спасении режима… «Лело» точно не будет инициатором этого диалога. Инициатором будет грузинский народ, который не оставит режиму другого выбора», - написала она в соцсети.

Нехватка диалога между политическими сторонами в Грузии

10 марта находящийся с визитом в Грузии глава ПА ОБСЕ Пере Хуан Понсо Сампьетро заявил, что на политической арене Грузии не хватает диалога. Делегация Парламентской ассамблеи подняла этот вопрос на встречах с представителями власти Грузии, так и части оппозиции.

«Те, кто находятся как в парламенте, так и за его пределами, по-видимому, постоянно активно общаются с международными партнёрами. К сожалению, я был шокирован, обнаружив, что они не общаются друг с другом. Я призываю все стороны конструктивно включиться в процесс и начать прямое общение с целью восстановления диалога. Особая ответственность в этом лежит на правительстве», - заявил глава ПА ОБСЕ.

Позже, этот призыв прокомментировал грузинский премьер:

«Пусть сначала признают легитимность и юрисдикцию избранной грузинским народом власти на территории Грузии, а потом можно будет говорить обо всём остальном», - заявил Ираклий Кобахидзе.