Делегация парламентской ассамблей ОБСЕ в составе 5 человек после двухдневных встреч покинула Тбилиси, оставив вопросы для обсуждения в политических кругах. Одну из первых рекомендаций грузинские политики получили от главы ПА ОБСЕ и главы делегации Пере Хуана Понса Сампьетро. Он призвал правящую партию и оппозицию к диалогу. Были и другие рекомендации, большинство которых оказались для правящей силы неприемлемы. Возможности возобновления диалога с властями исключили и в оппозиции.

«Я был шокирован, обнаружив, что они не общаются друг с другом», - не стал скрывать свое недоумение председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро перед своим отъездом.

«Я призываю все стороны к конструктивному взаимодействию и началу прямого общения, направленного на восстановление диалога. Особая ответственность в этом вопросе лежит на правительстве», - заявил Сампьетро.

Своеобразие грузинской политики в виде отсутствие диалога между политическими оппонентами оказалось чуждым и для другого члена делегации ПА ОБСЕ.

Специальный представитель по Южному Кавказу Луиш Граса по этому поводу заключил:

«Очевидно, что поляризация в политике и обществе Грузии препятствует реализации потенциала страны. Наша делегация политически разнообразна, и мы расходимся во мнениях по многим вопросам, но мы работаем вместе. Мы ожидаем того же от политических лидеров здесь, в Грузии», — заявил Луис Граса. Он напомнил о событиях 4 октября прошлого года, когда часть лидеров «Нацдвижения» и его сторонников в день муниципальных выборов решили штурмом взять президентский дворец.

«Применение насилия против государственных институтов недопустимо. Изменения должны происходить посредством голосования и через органы, принимающие политические решения, а не посредством насилия, направленного на их свержение».

Еще один член делегации, баронесса Кристин Блоуэр, напомнив о том, что существующие в Грузии проблемы надо решать народу и властям, там же указала на волнующие ее организацию попытки «Грузинской мечты» добиться запрета некоторых оппозиционных партий. Это, как предположила баронесса Блоуэр, усугубит разногласия и приведет к дальнейшей изоляции.

«В нынешней сложной геополитической обстановке стране необходимы стабильность и единство. Запрет партий или обычной политической или гражданской деятельности — это не выход», — заявила Евросима Пейович, замглавы Комитета по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ. Она же напомнила о негативной оценке Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ недавно принятых законов и призвала власти устранить выявленные недостатки.

У членов делегации после посещения Грузии остался неприятный осадок еще по одной причине. Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро с сожалением отметил, что от всех представителей грузинских властей - премьер-министра, спикера парламента, президента страны - получил отказ на просьбу позволить им встретиться в тюрьме с заключенным журналистом Мзией Амаглобели и несколькими оппозиционными лидерами.

Вопрос об освобождении заключенных активистов поднимался и во время встречи делегации ПА ОБСЕ с премьер-министром Ираклием Кобахидзе. По словам европейского политика, он сказал Ираклию Кобахидзе о том, что власти должны рассмотреть вопрос об освобождении заключенных, которые уже отбыли в тюрьме половина срока.

Неевропейская черта грузинской политики

Призывы представителей ПА ОБСЕ к грузинским политикам, особенно к представителям власти, о начале диалога оказались неприемлемы в первую очередь для членов правящей «Грузинской мечты» и ее дочерней партии – «Силы народа». Представитель последней - Гурам Мачарашвили видит в рядах оппонентов только «Нацдвижение» и то - в ключе «романтических отношений»:

«Если вы называете «Национальное движение» оппозицией, это ваша проблема, - сказал Мачарашвили журналистам, - потому что оно завершило свою политическую деятельность и перешло к революционной. А как мы можем вступать в диалог с революционерами? С революционерами диалог невозможен. Необходимо вступать в диалог с политическими партиями. Разве вы пойдете на свидание с тем, кто вас не любит и не признает человеком?».

Глава парламентского комитета по юридическим вопросам, депутат «Грузинской мечты» Арчил Гордуладзе остался доволен тем, что в итоговом заявлении делегации ПА ОБСЕ негативно оцениваются попытки нападения на госинституты. А остальная часть рекомендаций, по мнению Гордуладзе, прозвучала только в адрес «Нацдвижение».

«Хорошо, что представители международной организации признали и подчеркнули истину, которую не желает признавать ни один человек, объединенный в коллективное «Национальное движение», и их покровители. Нападки и посягательства на волю грузинского народа и демократически проведенные выборы продолжаются. Это отражается и в подрыве демократии со стороны коллективного «Национального движения». Что касается законов и арестованных, то это заявления, направленные именно против коллективного «Национального движения», а не против нас. Нам необходимо законодательство для защиты суверенитета страны, в том числе от тех, кто переводит деньги и дает указания извне, чтобы потом снова устраивать насильственные митинги и попытки свергнуть власть», - заявил Гордуладзе.

Представитель «Нацдвижения» Ираклий Павленишвили посоветовал властям внимательно вчитаться в заявление международных партнёров. Он опроверг утверждение о том, что его партия когда-либо выступала за насильственное свержение власти.

«Не следует воспринимать заявление Парламентской ассамблеи ОБСЕ однобоко, а нужно понимать его основные посылы – речь шла о политических заключенных, свободных выборах и необходимости разрядить кризис. Кризис был создан Иванишвили, Иванишвили проводит политические преследования, Иванишвили использует различные механизмы для фальсификации выборов. Поэтому сосредоточение внимания только на оппозиции – это очень одностороннее понимание заявления Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Организация ориентирована на сотрудничество, на диалог. Суть ее заявления заключается в необходимости разрядки кризиса. В нем говорится о средствах, с помощью которых можно разрядить кризис, включая свободные выборы и достижение консенсуса между партиями по конкретным вопросам».

Два ключевых вопроса назвали для начала диалога в партии «Сильная Грузия - Лело», не вошедшей в созданный недавно в Альянс оппозиции. Генсек «Лело» Ираклий Купрадзе отмечает:

«Чтобы разрешить кризис, мы должны решить две основные проблемы. Первая - вопрос честных выборов и вопрос диалога по ним. Вторая – освобождение политических заключенных... Мы считаем диалог по этим двум вопросам, консолидацию нации и общества важнейшим вопросом», – сказал Ираклий Купрадзе.

На оппозиционном фланге есть и такая партия, которая во всем винит обе стороны - «Грузинской мечту» и «Нацдвижение». Депутат «Гахария - За Грузию» Тата Ахвледиани, напомнив, что их партия сочла бойкот ошибкой и вошла в парламент, заявила:

«Диалог — это очень важный инструмент и само собой разумеется, что его необходимо наладить в нашей стране, но этот диалог разрушается двумя силами — «Грузинской мечтой» и «Национальным движением». Эти две силы разрушают и уничтожают пространство для этого диалога своими радикальными решениями, заявлениями о радикальных сценариях, радикальными законодательными инициативами и повышают уровень радикализма, существующего в нашей стране». Разрядку ситуации в партии Таты Ахвледиани видят в освобождении активистов - участников прозападных акций протестов. Для этого фракция «За Грузию» готовит законодательную инициативу по амнистии, рассчитывая, что это позволит снизить «высокий уровень радикализма и перезапустить развитие страны».

Однако идею освобождения заключённых оппонентов власти для начала диалога неприемлемой считают как в правящей силе, так и в Альянсе оппозиции.

Что дальше?

Один из лидеров «Федералистов», входящих в Альянс оппозиции, Тамар Черголеишвили выходом из ситуации видит политику непризнания легитимности власти, акции протеста и западные санкции в отношение лидеров «Грузинской мечты». Она убеждена, что ключ к решению политического кризиса лежит в самой стране.

«В Грузии будет решаться сложившаяся ситуация. Единственный вопрос, о чем начнется диалог с режимом, это передача власти. Никакого посредничества со стороны ЕС, никакого договора Шарля Мишеля - 2 не будет. Мы не дадим возможность Бидзине Иванишвили сделать предметом торга вопрос освобождения политзаключенных. Мы, безусловно, считаем их освобождение важнейшим вопросом, но это не то, что затащит нас в постоянный диалог с режимом», - заявила Тамар Черголеишвили.

Оппоненты власти уверены, что высокопоставленная делегация Парламентской ассамблеи ОБСЕ, посетившая страну 8–10 марта, в скором времени отразит в отчете по Грузии свои критические наблюдения. А до этого грузинских властей уже в ближайшие часы ожидает новая волна критики - со стороны Европарламента. Там намечены дебаты по Грузии. Согласно повестке дня, опубликованной на официальном сайте этой евроструктуры, название дебатов - «Дело Элене Хоштария [заключенный лидер партии «Дроа»] и политзаключенные режима «Грузинской мечты». Резолюцию по этому вопросу Европарламент планирует принять в четверг, 12 марта.

В законодательном органе ЕС готовится еще один проект резолюции, в котором говорится о необходимости введения санкций в отношении почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и других лидеров, более жестких санкций за отдаление страны от демократических и европейских преобразований.

