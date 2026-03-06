Саакашвили выразил солидарность Азербайджану после атаки дронов

Находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал атаку беспилотников на Нахичеванскую Автономную Республику Азербайджана.
По его словам, «террористический режим Ирана целенаправленно ударил по аэропорту Нахичевани в Азербайджане». Он напомнил, что в Иране проживает больше азербайджанцев, чем в самом Азербайджане, добавив, что «Азербайджан давно имеет тесные отношения с Израилем и в последнее время — с США», однако это «совсем не оправдывает не спровоцированную иранскую атаку».
Саакашвили также подчеркнул, что Иран «сумел вывести из себя Китай, заблокировав движение нефтяных танкеров в Ормузском проливе», и заключил: «У (иранского) режима нет шансов на выживание, хотя его агония может продолжаться несколько месяцев».
Ранее грузинский премьер Ираклий Кобахидзе по телефону обсудил ситуацию с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и выразил обеспокоенность. В официальном сообщении грузинского правительства Иран не упоминался, однако подчеркивалась солидарность с Азербайджаном и важность сохранения мира и стабильности в регионе.
Согласно пресс-службе Алиева, Кобахидзе «решительно осудил атаку Исламской Республики Иран на Нахичеванскую Автономную Республику Азербайджана с использованием беспилотных летательных аппаратов и выразил солидарность с азербайджанским государством и народом».
По информации Баку, в четверг иранские беспилотники нанесли удары по городу Нахичевань: один дрон повредил здание аэропорта, другой упал возле школы в селе Шекерабад. По информации азербайджанских СМИ, за медицинской помощью обратились четыре человека.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал атаку «террористическим актом», подчеркнув, что вооруженные силы страны переведены в режим повышенной боевой готовности.
Иран отверг свою причастность, обвинив в ударе Израиль, однако Министерство обороны Азербайджана заявило, что такое опровержение «не может считаться приемлемым».
- Согласно ранее вынесенным приговорам, Михаил Саакашвили, который считает себя политзаключённым и «узником Путина», останется в заключении до 1 апреля 2034 года.
