Саломе Зурабишвили назвала процесс проведения европейских реформ в Грузии «сильно замороженным»

Происходящее в стране отдаляет Грузию от европейского пути и европейских реформ, заявила пятый президент Грузии в интервью Euronews.

Саломе Зурабишвили отметила, что статус кандидата в ЕС был предоставлен Грузии в декабре 2023 года при условии проведения ряда реформ и назвала его «сильно замороженным».

«У нас государство, захваченное Россией. У нас российская модель, которая реализуется быстрыми темпами. Это обходится России гораздо дешевле, чем военное вторжение в Украину. У нас это означает захват институтов, но у нас есть сильное гражданское общество, которое борется», - заявила Саломе Зурабишвили.

Она также высказала свое мнение по вопросу продолжающейся в Украине войны. По мнению Зурабишвили, Вашингтон может сыграть ключевую роль в прекращении войны России в Украине, а президент США Дональд Трамп может заставить Владимира Путина пойти на мирное соглашение.

«Неопределённость, которую чувствует Путин в действиях Трампа – лучший способ заставить его пойти на мирное соглашение. Сейчас лучший момент для того, чтобы Россия почувствовала, что кто-то столь же непредсказуем и силён, как и сама Москва», - цитирует Зурабишвили издание.

Она уверена, что Путин «совершенно не заинтересован в мире, его нужно привести к миру с помощью санкций».

Война в Украине «когда-нибудь закончится», но важно, «как именно она закончится: мы, как все соседи России, знаем, что она постоянно выступала в роли захватчика, агрессора, империалистической державы, которая не знает уважения к границам», заявила пятый президент Грузии.

Она считает крайне важным уважение суверенитета и территориальной целостности Украины и убеждение России в том, что она не может оккупировать территорию соседей.