В России рассказали о росте «дружественности» Грузии

Российский Национальный исследовательский институт развития коммуникаций (НИИРК) представил ежегодный рейтинг «дружественности коммуникационных режимов постсоветских стран».

Грузия, как и годом ранее, включена в список «относительно дружественных стран». Оценка её «дружественности» за год выросла с 15 баллов до 19,4.

По мнению российских экспертов, наиболее дружественной к России является самопровозглашённая Республика Южная Осетия. Далее следуют Абхазия, Беларусь и страны Центральной Азии.

Уровень «дружественности» Армении и Азербайджана снизился. В список недружественных вошли Молдова, Литва, Латвия, Эстония и Украина — за год они стали ещё более «недружественными». У Украины — 99 баллов из 100.

В части доклада о Грузии указано, что в 2025 году «некоторое увеличение баллов произошло в группе экономических коммуникаций и по показателю отношения к РФ, русским, русскоязычному населению, а также минимальное увеличение в показателях медиакоммуникаций и коммуникаций НКО».

О чем пишут российские эксперты?

«В грузинском официальном дискурсе РФ продолжает рассматриваться как государство, «оккупировавшее» Абхазию и Южную Осетию»;

«Грузия сохраняет статус партнера НАТО (учения, программы подготовки), но европейское направление вошло в фазу кризиса»;

«На фоне охлаждения с ЕС и США усиливается роль Турции и Китая»;

«С РФ политические связи ограничены многосторонними площадками и точечными контактами. Прямого курса на сближение нет, но и открытой эскалации конфликта Грузия избегает, подчеркивая необходимость «не быть втянутыми в войну»;

«Руководствуясь национальными интересами и выгодами, Грузия не присоединилась к санкциям против РФ, не ввела специальные торговые или инвестиционные барьеры, сохранила низкие тарифы»;

«РФ отправила первую партию нефти на новый нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Грузии в городе Кулеви»;

«Китай вел переговоры по проекту строительства глубоко водного порта в курортном городке Анаклия»;

«Арабский капитал (ОАЭ, Саудовская Аравия) входил в девелоперские и энергетические проекты»;

«Образовательные и научные коммуникации. <...> В целом российское направление не запрещено, но политически не продвигается»;

«Значимая часть советских и «российско-грузинских» памятников интегрирована в туристический бренд»;

«Российские медиа занимали периферийную нишу. Их присутствие оставалось ограниченным. <...> режим регулирования медиа не был специально антироссийским»;

«Особенность российских НКО в том, что они содержательно не конфликтуют с нарративами власти»;

«Отношение к РФ и россиянам оставалось противоречивым».

В качестве вывода в документе указано, что «РФ для Грузии одновременно имеет неприемлемые внешнеполитические позиции в отношении Абхазии, Южной Осетии, но является экономическим партнером по ряду ключевых направлений и не оппозиционным, не рискогенным гуманитарным фактором».

«Коммуникации Грузии с РФ – это и не альянс, и не открытый разрыв, а прагматичное, управляемое соседство, которое пока не меняет стратегически прозападной (хотя и конфликтной с ЕС) ориентации Грузии», – сказано в документе.

НИИКР существует с 2020 года. В числе его соучредителей был генерал-лейтенант Николай Грибин – бывший резидент КГБ в Копенгагене, бывший начальник 3-го отдела КГБ (отвечал в том числе за Великобританию, Австралию и страны Скандинавии) и бывший начальник Академии внешней разведки, говорится на сайте института и сайте истории российских спецслужб. Второй соучредитель – предпринимательница Ирина Завесницкая, которая, согласно утечкам, зарегистрирована по одному адресу с Владиславом Гасумяновым – директором НИИКР.

Согласно официальной биографии Гасумянова на сайте института, он проходил службу в КГБ, СВР и ФСБ с 1982 по 2001 годы. Также он работал замначальника управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, входил в правление «Норникеля». С 2015 года занимал должность заведующего кафедрой «Норникеля» «Корпоративная безопасность» в МГИМО.

В наблюдательный совет НИИКР, кроме Гасумянова и Грибина, входят и другие бывшие сотрудники советских и российских спецслужб, в том числе экс-начальник департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ (курирует связи ФСБ с зарубежными партнерами) генерал-лейтенант Анатолий Болюх, экс-замначальника управления контрразведывательных операций ФСБ генерал-лейтенант Борис Мирошников, а также бывший заместитель директора Федеральной службы контрразведки и бывший секретарь Совета безопасности России генерал-полковник Валентин Соболев.

В апреле 2024 года российский институт организовал в Тбилиси дискуссию на тему «Традиционные ценности как фактор сближения стран и народов».

Часть грузинского общества, включая прозападную оппозицию, считает, что правящая партия «Грузинская мечта» придерживается пророссийского курса. Подтверждением этого, по их мнению, служит решение властей приостановить евроинтеграцию до 2028 года. Грузинские власти подобные обвинения отвергают.