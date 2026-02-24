Скорейшего мира желают в Грузии украинскому народу в день четвертой годовщины российской агрессии в Украине. Однако эти пожелания в «Грузинской мечте» и оппозиции разнятся: спикер парламента Шалва Папуашвили вновь вспомнил о втором фронте и желании Запада втянуть Грузию в ту войну. Раздражение вызвало в правящей силе и решение британских властей ввести санкции в отношении двух пропагандистских проправительственных телеканалов «Имеди» и POSTV, распространяющих дезинформацию о вторжении России в Украину.

«Великобритания скоро перестанет быть великой, и быть Британией», - напророчил стране туманного Альбиона лидер парламентского большинства «Грузинской мечты» Ираклий Кирцхалия. Его раздражение вызвала информация о том, что Лондон ввел санкции в отношении двух проправительственных телеканалов «Имеди» и POSTV.

Согласно официальной информации на сайте британского правительства, обе телекомпании преднамеренно распространяют вводящую в заблуждение информацию о вторжении России в Украину и поддерживают нарративы, направленные на дестабилизацию Украины и подрыв её территориальной целостности. В частности, они «регулярно публикуют материалы, в которых правительство Украины и президент Зеленский представлены как нелегитимные, Украину называют «марионеткой» Запада, утверждается, что Украина — коррумпированная страна, а также что Украина и Запад стремятся дестабилизировать Грузию».

Депутат Ираклий Кирцхалия с этим не согласен:

«Вместо вмешательства в свободу слова в другой стране, британским властям следовало бы заняться собственными проблемами, перечень которых весьма обширен - от экономической стагнации последних лет до тяжелейших миграционных проблем», - пишет Кирцхалия в соцсети, считая, что эта данность и разрушит Великобританию.

Спикер парламента Шалва Папуашвили в свою очередь поставил под сомнение искренность слов посла Великобритании в Грузии Гарета Уорда. По словам Уорда, никто не просит Грузию открывать «второй фронт».

«Мы знаем, что 20% грузинских территорий также оккупированы Россией. Мы знаем о незаконных действиях России, ее войска остаются на территории Грузии. Поэтому я думаю, что самый важный вопрос здесь заключается в том, как Грузия может поддержать Украину. Я хотел бы очень четко заявить, что никто не просит Грузию открывать второй фронт. Это дезинформация. Мы заявляем, что Грузия может выполнить свою роль, присоединившись к европейским санкциям и гарантировав, что у России не будет доступа к боеприпасам и доходам от ее нефти и газа. Это ключевое послание, которое я хочу передать Грузии», — заявил посол Гарет Уорд.

Об этом говорится и в совместном заявлении послов Франции, Германии и Соединенного Королевства в Грузии. В этом тексте отмечается, что «утверждение о том, что Германия, Франция или Великобритания призывали Грузию открыть второй фронт в этом конфликте, является ложным и дезинформирующим».

Там же идет речь о постоянной поддержке Киева со стороны Парижа, Берлина и Лондона, и позитивно оценивается тот факт, что грузинское правительство решило предоставить Украине генераторы на сумму 1,5 миллиона лари.

Тем не менее, все эти слова, особенно британского посла спикер парламента Папуашвили назвал риторикой. А фактом Папуашвили считает то, что в 4-ю годовщину начала войны в Украине посол Великобритании просит Грузию ввести санкции против России.

«Надо четко сказать: введение санкций означает эскалацию. Эскалация — это война, в которой мы окажемся одни. Иногда для начала войны достаточно не камня, а лишь словесных оскорблений. Этот фильм мы уже видели, когда следовали советам других.

Четыре года назад, в первые дни войны, было ясно заявлено, что введение санкций Грузией против России не входит в национальные интересы страны, и Грузия ни перед кем за это не должна извиняться», - пишет Папуашвили, напоминая послу, что «жертвовать другими ради собственных интересов неправильно и несправедливо, особенно когда известно, что такая жертва приведет к войне».

В своем отдельном посте Папуашвили проводит параллели между четвертой годовщиной войны в Украине и Великой отечественной, хотя после независимости Грузии в стране предпочитают называть те события Второй мировой войной. Но это лишь малая часть изречений, которая возмущает оппонентов власти.

«Действительно, как сегодня говорит президент Соединенных Штатов Америки, это война, которую никогда не следовало начинать. Однако мы по-прежнему видим силы, которые нуждаются в продолжении этой войны и организуют ее. И из-за противостояния интересов великих держав, страна и народ, чья земля становится полем битвы, платят самую высокую цену. Эта война должна закончиться, как можно скорее. Должен быть установлен мир. Украинское государство должно выжить», - пишет Папуашвили, расхваливая мудрость грузинских властей, не втянувшихся в эту войну, и заключает: «Мы молимся за мир и за украинский народ. Мы желаем им стойкости и достижения прочного мира».

Сегодня спикер парламента Шалва Папуашвили был относительно сдержан. Не было сравнения фотографий горящего Киева с процветающим Тбилиси, как это было в ходе предвыборных кампаний «Грузинской мечты». Глава грузинского парламента чаще и громче всех все это время упрекал Европу за то, что та втянула Украину в войну так же, как в 2008 году с помощью экс-президента Саакашвили - Грузию.

19 декабря 2025 года спикер парламента Шалва Папуашвили оповестил о двух проигравших в войне России против Украины:

«Невозможно определить победителя в этой войне, но с уверенностью можно сказать, что в этой войне проигравших двое: Украина и Европейский союз».

«Это немыслимая, совершенно необоснованная атака в адрес Грузии», - заявила вечером министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, сообщив, что в случае порта Кулеви, стране удалось избежать санкции из-за отсутствия доказательств. Что же касается британских санкции, министр Бочоришвили сказала:

«Санкционирование телекомпаний «Имеди» и POSTV является продолжением необоснованного и несправедливого отношения к Грузии, которое мы наблюдаем в последние годы, особенно в течение последних четырёх лет».

«Дорогой Володимир, дорогие украинские друзья»

В отличие от представителей правящей «Грузинской мечты», пятый президент Саломе Зурабишвили, не признающая легитимность нынешнего правительства, видит других победителей в этой войне. В своем видеообращении по случаю четвертой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, она говорит:

«Дорогой Володимир, дорогие украинские друзья! Сегодня, 24 февраля, хочу разделить с вами этот очень тяжёлый день – четвертую годовщину бесконечной войны. За это время вы показали, насколько храбрым и стойким является украинский народ и как вы можете выдержать всё, что принес российский империализм. Мы разделяем эту трагедию с вами, однако также знаем, что эту войну вы не проиграли; фактически, Россия её проиграла и не смогла достичь своих военных целей. За четыре года эта якобы великая империя не смогла поставить вас на колени, и это огромный успех. Желаю, чтобы мир наступил как можно скорее, но настоящий мир возможен только тогда, когда будут уважены воля украинского народа, суверенитет и территориальная целостность Украины», — заявила Саломе Зурабишвили.

Заявления представителей «Грузинской мечты» раскритиковали в «Сильной Грузии - Лело». Один из лидеров Тазо Датунашвили обвинил спикера парламента Папуашвили в искажении слов послов Великобритании, Франции и Германии:

«Когда мы говорим о правильной позиции Грузии, когда послы говорят о правильной позиции Грузии, никто вообще не упоминает о присоединении к санкциям или о рытье окопов и создании линии фронта. Это идиотизм, который внушается грузинскому народу, написан от начала и до конца в Москве. Они разжигают страхи, которые вполне естественны, ведь 14 лет назад была российская интервенция».

Представитель «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе в свою очередь предостерегла грузинский бизнес. С этими санкциями связывает она недавний отказ от ТВ Имеди ее бывшего владельца Ираклия Рухадзе.

«Сейчас стало понятно, почему Ираклий Рухадзе избавился от “Имеди”. Думаю, грузинский бизнес понимает, что означают санкции для финансирования и размещения рекламы после этого на указанных каналах. Особенно это касается банков и крупных компаний, обладающих международной репутацией. Они могут понести серьёзный репутационный и финансовый ущерб. Кроме того, санкционирование “Имеди” и “POSTV” означает, что все лица, работающие на этих каналах, оказываются под международными санкциями. Им будет сложно путешествовать, а также приобретать различные развлекательные программы и сериалы. Это результат того, что эти люди распространяли в Грузии российский яд и дезинформацию», — заявила Деканоидзе.

Она также прокомментировала 20-й пакет санкций Евросоюза, в рамках которого рассматривался вопрос о санкционировании порта Кулеви, заблокированный Словакией и Венгрией. По её словам, тяжело осознавать, что Бидзина Иванишвили, почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта», ставит под угрозу жизненно важную для страны инфраструктуру ради собственной финансовой выгоды и интересов своей партии.

Оппоненты власти ожидают, что призывы о введении больших санкции в отношение грузинских властей и ее окружения будут звучать на завтрашнем заседание Комитета по иностранным делам Европарламента, на котором будет обсуждаться отчет о ситуации в Грузии.

