Сенаторы и конгрессмены США призвали к санкциям против грузинских властей после отчёта ОБСЕ

Американские сенаторы и конгрессмены призывают правительство США вместе с европейскими партнёрами применить санкции и другие инструменты в отношении грузинских властей. Заявление было опубликовано, после публикации критического отчета ОБСЕ в рамках «Московского механизма».

«Мы призываем официальных лиц США присоединиться к нашим европейским партнёрам, чтобы использовать санкции и другие доступные инструменты и требовать от властей Грузии выполнения рекомендаций, изложенных в этом отчёте. Мы должны требовать освобождения всех политических заключённых, снятия политически мотивированных обвинений с оппозиционных политиков и отмены недемократических и несправедливых законов», - говорится в совместном заявлении.

Его подписали председатель Хельсинкской комиссии США сенатор Роджер Уикер, сопредседатель Джо Уилсон, сенатор Шелдон Уайтхаус, конгрессмен Стив Коэн и сенатор Джин Шахин. Они представляют как Республиканскую, так и Демократическую партии.

Отчет по вопросам прав человека в Грузии, подготовленный в рамках так называемого «Московского механизма» по требованию 23 стран ОБСЕ, резко критикует грузинские власти и призывает международное сообщество к действиям. В отчете звучит призыв к грузинским властям – отменить практически все изменения и законы, которые местные правозащитники расценивали как репрессивные, а также «немедленно и безусловно освободить лиц, задержанных по политическим мотивам».

Кроме того, ссылаясь на Римский статут, отчет рекомендует его подписантам рассмотреть возможность передачи дела Грузии в Международный уголовный суд. Одна из рекомендаций – обращение европейских стран в Страсбургский суд с межгосударственной жалобой относительно ситуации в стране.