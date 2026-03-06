СГБ Азербайджана: иранская сеть готовила атаку на нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана заявила о раскрытии сети, связанной с Ираном, которая готовила террористические атаки и диверсии, в том числе на нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан (BTC).

По данным ведомства, операции планировались при участии Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Среди предполагаемых целей, помимо нефтепровода, указываются посольство Израиля в Азербайджане, синагога и один из лидеров еврейской общины.

СГБ сообщает, что в ходе «комплексных контрразведывательных мероприятий» были обнаружены и обезврежены взрывные устройства. В частности, в Сабайльском районе Баку найден контейнер с 7,73 кг взрывчатки C-4, а в Гарадагском районе обнаружено устройство массой 1,28 кг с радиусом поражения 250–300 метров.

По версии азербайджанских спецслужб, подготовкой атак руководил полковник Али Асгар Бордбар Шерамини, связанный с КСИР. Целью операции, как утверждается, было «создание паники в обществе и нанесение ущерба международному имиджу страны».

Ранее британское издание Middle East Eye сообщало со ссылкой на источники, что Иран может рассматривать возможность удара по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. По данным издания, через этот нефтепровод Израиль получает около 30% импортируемой нефти.

Днем ранее, по информации Баку, иранские беспилотники нанесли удары по городу Нахичевань: один дрон повредил здание аэропорта, другой упал возле школы в селе Шекерабад. По информации азербайджанских СМИ, за медицинской помощью обратились четыре человека.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал атаку «террористическим актом», подчеркнув, что вооруженные силы страны переведены в режим повышенной боевой готовности.

Иран отверг свою причастность, обвинив в ударе Израиль, однако Министерство обороны Азербайджана заявило, что такое опровержение «не может считаться приемлемым».