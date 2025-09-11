СГБ Грузии: обнаружен гексоген, задержаны граждане Украины

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии заявила о задержании двух граждан Украины и изъятии 2,4 кг взрывчатого вещества «гексоген».

По информации ведомства, 10 сентября грузовой автомобиль Mercedes-Benz с украинскими номерными знаками, следовавший из Украины через Румынию и Болгарию, пересёк границу Грузии со стороны Турции и въехал в страну через контрольно-пропускной пункт Сарпи.

«В результате его остановки и проверки в заранее замаскированных тайниках автомобиля было обнаружено 2,4 кг взрывчатого вещества «гексоген». Общественности поясняем, что речь идёт о веществе, более мощном, чем тротил», – заявил заместитель главы СГБ Лаша Маградзе на брифинге.

В ведомстве говорят, что пока неизвестно, являлась ли Грузия конечным пунктом или использовалась как транзитная территория:

«Следствие продолжится для установления конечного назначения изъятой взрывчатки: готовился ли теракт на территории страны, использовалась ли Грузия как транзитный коридор или имелась иная цель. Соответственно будет уточнена правовая квалификация действий задержанных, и при необходимости общественность получит дополнительную информацию».

По данным СГБ, взрывчатое вещество было передано на территории Украины гражданину Украины М. С., водителю автомобиля, неустановленным лицом, которое спрятало его в замаскированных бочках и пояснило, что после пересечения грузинской границы груз должен будет забрать другой человек. Позже был задержан ещё один гражданин Украины – Д. Ж., который встретился с водителем и получил спрятанное в тайниках взрывчатое вещество.

При обысках изъяты восемь мобильных телефонов, компьютер, электронные носители информации, значительная сумма денег, SIM-карты различных иностранных операторов, а также наркотическое средство «кокаин».

Расследование ведётся по статье 236 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей незаконное приобретение, хранение и перевозку взрывчатых веществ. Кроме того, задержанным будет предъявлено обвинение по статье 260, касающейся наркотических средств, изъятых в ходе обысков.

В августе ФСБ России заявила о предотвращении «очередной попытки украинских спецслужб взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности». По данным ведомства, взрывчатка была заложена в автомобиле Chevrolet Volt, который прибыл в Россию из Украины транзитом через Грузию – через пункт «Верхний Ларс».

«Может, действительно что-то прошло через Грузию, а может и нет – никто этого не знает, это предстоит установить», – заявил тогда один из лидеров «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе, который в настоящее время возглавляет СГБ.

О доставке взрывчатки через Грузию в Москве заявляли и после взрыва грузовика на Крымском мосту в октябре 2022 года. Тогда были арестованы пятеро граждан России и трое граждан Украины. Кроме того, обвинение было предъявлено гражданину Грузии Александру Инасаридзе, которого Россия в 2024 году объявила в межгосударственный розыск.