ФСБ России объявило об очередном предотвращении теракта на Крымском мосту с участием Украины и возможной роли в этом Грузии и стран НАТО. За последние три года это уже третье подобное сообщение российских спецслужб. Киев и Тбилиси ситуацию пока не комментируют.

Маршрут машины со взрывчаткой: версия ФСБ

Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности: любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Мост работает в обычном режиме, но перед пунктами досмотра с керченской стороны стоит более пяти сотен машин. Причина повышенной бдительности — недавняя информация Федеральной службы безопасности России о предотвращении попытки украинских спецслужб взорвать мост.

Согласно сообщению ФСБ, Украина планировала теракт с помощью автомобиля, начиненного взрывчаткой. В заявлении описан маршрут, по которому следовала заминированная самодельным взрывным устройством машина: она якобы прошла путь из Украины через несколько европейских стран.

«Пересекла российско-грузинскую границу в Международном пункте пропуска «Верхний Ларс» в Республике Северная Осетия — Алания, и должна была проследовать в Краснодарский край на автовозе под управлением частного водителя перевозчика. Впоследствии ее планировалось передать другому водителю, который должен был выехать на ней в Республику Крым через Крымский мост и стать невольным террористом — смертником, которого киевский режим планировал использовать «втемную», — говорится в заявлении ФСБ.

Оперативные кадры показывают, как сотрудники ФСБ в Краснодарском крае остановили эвакуатор с «Шевроле Вольт» с грузинскими номерами. Робот-сапер, согласно опубликованной информации, обследовал автомобиль и обезвредил 130 кг пластичной «натовской синтетической» взрывчатки. В багажнике также были обнаружены польские номера, которые, по версии российских спецслужб, позволяли машине свободно пересекать границы Евросоюза.

«Несмотря на все ухищрения украинских террористов, сотрудникам ФСБ России удалось своевременно раскрыть их планы, выявить и обезвредить взрывное устройство, тщательно замаскированное в автомашине, а также задержать всех лиц, причастных к ее доставке на территорию нашей страны», — говорится в заявлении ФСБ.

Российские эксперты указывают на сложность схемы и возможное участие в этой операции стран НАТО.

«Все подобные операции организуются через, опять-таки, страны Североатлантического альянса, то есть это польская таможня, это нередко, к сожалению, Грузия. Она не является официальным членом НАТО, но мы знаем, что там находится 10 баз НАТО. На территории Польши баз НАТО, по-моему, больше, чем блох у собаки. Исходя из этого, там провести такую работу легко, так же, как и в Прибалтике», — поясняет военный эксперт Александр Артамонов в интервью федеральному «Первому каналу».

Российские госканалы выдвигают и свою версию о цели взрыва — не просто разрушение моста, а срыв мирных переговоров по Украине.

Грузинский след

На обвинения ФСБ пока не отреагировали ни Киев, ни Тбилиси. Единственный комментарий сделал исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе на брифинге. По его словам, он узнал о событиях от журналистов:

«В любом случае моя первая реакция такова – я ничего не исключаю. У каждой страны есть спецслужбы, в том числе и у России – государства, оккупировавшего 20% нашей территории. У них свои интересы, и я не буду браться за их расшифровку. <...>. У России есть интерес наносить ущерб различным странам, в том числе Грузии. Она стремится надолго закрепить оккупацию, воюет и удерживает под контролем значительную часть Украины. Какие у нее могут быть интересы? Дружеских точно нет».

Мдинарадзе не исключил, что версия ФСБ может оказаться правдой.

«Может, действительно что-то прошло через Грузию, а может и нет, никто этого не знает, это предстоит установить. Правоохранительные органы сначала отреагируют, а потом сделают заявление», – добавил представитель «Мечты» .

Специалист по безопасности Андро Гоциридзе считает маловероятным, что заминированная машина прошла через грузинскую границу незамеченной, поскольку «у грузинских спецслужб и таможни есть все технические средства для предотвращения таких действий». В то же время Гоциридзе отмечает, что украинские спецслужбы способны проводить такие операции на территории России.

«Украинские спецслужбы располагают всеми средствами, чтобы проводить специальные операции даже на территории Российской Федерации, которая находится в режиме провозглашенной ею антитеррористической операции, где вот эти меры безопасности повышены. Так что исключить ничего нельзя, но это весьма маловероятно», — говорит эксперт «Эху Кавказа».

Гоциридзе видит в заявлении ФСБ проявление «агрессивной пропаганды РФ»:

«Это пропаганда, которая шантажирует власти Грузии и формирует мнение, ключевой постулат российской пропаганды: Запад и Украина, используя прокси-правительства и агентурные сети, ведут борьбу против России, и в этом им помогают отдельные страны. В первую очередь — Запад. Основная цель российской пропаганды — распространить и закрепить этот нарратив».

Есть в грузинском обществе и версия, что заявление ФСБ является «тревожным сигналом» для Грузии. И возможным свидетельством о будущих планах России по вторжению.

Андро Гоциридзе прямой угрозы вторжения со стороны России сейчас не видит — страна занята Украиной. Зато заявления ФСБ, говорит эксперт, могут использоваться как инструмент шантажа для получения политических уступок от Грузии, например, отказа от западной интеграции или подрыва отношений со стратегическими партнерами.

«Они могут под военной угрозой усиливать давление на грузинское правительство, чтобы вернуть его в орбиту России. <…> На днях также появилось заявление, которое активно муссировалось российской пропагандой: якобы Великобритания тренирует в Литве грузинских активистов для переворота против пророссийского правительства Грузии. Такие элементы шантажа они всегда используют. Вероятно, это делается для того, чтобы получить еще больше политических дивидендов — и с помощью подобных заявлений им это удается. Это не первое подобное заявление», — отмечает Гоциридзе.

Действительно, это не первый случай, в котором фигурирует Грузия. 8 октября 2022 на Крымском мосту взорвался грузовик. Россия обвинила в этом Украину и заявила, что взрывчатка якобы поступила через Грузию и Армению. Спустя пару дней ФСБ дополнила картину взрыва, который назвала терактом, новыми деталями, и включила в список из 12 обвиняемых также двух граждан Грузии. Грузинские власти тогда с опозданием, но опровергли эту информацию. Заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе заявил: «Грузия не имеет никакого отношения к этому, контроль за грузами работает, подозрительных случаев не было». В Тбилиси также отметили, что не обязаны реагировать на обвинения, лишенные всяких оснований.

Крымский мост: символ и цель

Крымский мост — один из ключевых объектов внимания ФСБ России. Уже в начале 2025 года сообщалось о попытках спецслужб Украины использовать автомобили со взрывчаткой для терактов на мосту. Согласно распространенной информации, в апреле на белорусско-польской границе задержали микроавтобус с более чем полутонной синтетической взрывчатки.

По версии ФСБ, машину перегоняли из Европы, а доставить ее в Крым должен был безработный житель Пятигорска, согласившийся на «легкую подработку» от украинских спецслужб. На допросе задержанный признался, что не подозревал: в автомобиле находится полтонны взрывчатки, которая должна была сдетонировать прямо на мосту.

Российские эксперты называют Крымский мост символом поражения Украины и именно поэтому одной из главных целей Киева. Советник главы аннексированного Крыма Денис Батурин отметил, что мост символизирует потерю Крыма Украиной и неразрывную связь полуострова с Россией.

«Киевские власти мечтают разрушить Крымский мост, чтобы выдать это за победу и намерение отстаивать свои интересы», — сказал он РИА Новости.

Депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев назвал попытки подрыва моста проявлением фашизма, подчеркнув, что охрана Крымского моста «на земле, в воздухе, на воде и под водой — одна из лучших в мире».

Тем не менее, Украине удалось нанести мосту два удара: в октябре 2022 года и в июле 2023 года. В последнем случае использовался экспериментальный морской беспилотник Sea Baby («Морской малыш») с 850 килограммами взрывчатки. В результате атаки была выведена из строя автомобильная часть моста, два человека погибли.

В том же 2023 году глава СБУ Василий Малюк заявил, что взрыв на Крымском мосту в октябре 2022 года был реализацией одного из планов украинских спецслужб.

«Много разных специальных операций. Про часть из них мы сможем говорить после победы, про отдельные из них мы вообще не будем говорить… Это одна из наших реализаций, а именно: разрушение Крымского моста 8 октября прошлого года», — заявил Малюк.

Тогда Украина впервые публично взяла на себя ответственность за тот взрыв, хотя сразу после атак украинская сторона свою причастность к организации взрывов отвергала.

Отметим, что Киев неоднократно заявлял, что считает Крымский мост легитимной военной целью, так как он используется в том числе для снабжения российской группировки войск на территории Украины.

