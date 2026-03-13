В Грузии двух человек задержали по делу о шантаже личными видеозаписями и доведении до самоубийства

В Грузии по обвинению в групповом вымогательстве, незаконном хранении и распространении информации, содержащей тайну личной жизни, а также в доведении до самоубийства под стражу взяты 19-летний Ника Гзиришвили и 18-летний Ника Мчедлишвили. Судебное заседание прошло в Лагодехи.

На нем рассматривался инцидент, произошедший в одном из сел района в 2025 году, который закончился самоубийством 29-летнего Глахо Григалашвили. По данным прокуратуры, Ника Гзиришвили и Ника Мчедлишвили, используя фальшивый аккаунт в Facebook, получили от Глахо Григалашвили интимные фото и видеоматериалы, относящиеся к его личной жизни. Угрожая распространить эти кадры, они потребовали передать им 1000 лари.

Григалашвили отказался. В ответ обвиняемые, с намерением унизить честь и достоинство потерпевшего, распространили фото и видео через мессенджер, в том числе отправили их членам семьи и знакомым Глахо Григалашвили.

«Всё село увидело, что его фотографии опубликовали, и он покончил с собой. Он не выходил из дома, переживал и стыдился того, что фотографии распространили», - рассказал один из местных жителей грузинской службе Радио Свобода на условиях анонимности.

В прокуратуре заявляют, что «потерпевший оказался в тяжёлом психологическом состоянии и покончил с жизнью самоубийством». Сестра погибшего, Кети Григалашвили, сообщила Радио Свобода, что её брат покончил с собой через месяц после распространения интимных материалов и шантажа.

«Сразу после распространения фотографий мы обратились в полицию, всё рассказали и передали всю информацию. Расследование всё ещё продолжается, поэтому о деталях я пока говорить не могу, но рада, что виновных задержали», - говорит она.

Прокуратура квалифицировала произошедшее как групповое преступление, что считается отягчающим обстоятельством. Обвиняемым грозит до 9 лет лишения свободы.

Радио Свобода выяснило, что погибший и обвиняемые не были знакомы и не являлись односельчанами.

Адвокат Ники Мчедлишвили, Иосеб Болоташвили, сообщил Радио Свобода, что его подзащитный не признаёт вину, однако не исключает начала переговоров о процессуальном соглашении (сделке со следствием). На уточняющие вопросы он не ответил.

Что касается Ники Гзиришвили, Радио Свобода, несмотря на попытки, не смогло связаться с его адвокатом и членами семьи.