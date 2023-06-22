Брюссель выносит устное предупреждение Тбилиси по части исполнения 12 рекомендаций. Исходя из предварительной оценки Еврокомиссии, министр по делам Европы и климата Германии Анна Лурман заявила, что «грузинское правительство не оправдывает ожидания», и с ней согласны многие коллеги.

Украинские власти, в отличие от грузинских, впечатлили германского министра по делам Европы и климата Анну Лорман своим стремлением в ЕС. «В условиях войны Украина осуществила множество реформ в сфере правосудия, свободы СМИ», – делилась германский министр с журналистами перед началом неформального заседания министров иностранных дел стран ЕС в Стокгольме. Про правительство «Грузинской мечты» Анна Лорман этого сказать не смогла исходя из предварительной устной оценки Еврокомиссии успехов Украины, Молдовы и Грузии в выполнении европейских заданий.

Киеву и Кишиневу статус кандидата был предоставлен в июне прошлого года, Тбилиси для его получения должен выполнить 12 рекомендаций. С тех пор, особенно в последнее время, лидеры «Грузинской мечты», прежде всего премьер-министр Ираклий Гарибашвили, утверждали, что Грузию обделили, что она значительно опережала Украину и Молдову по реформам. Однако, как следует из сегодняшней промежуточной оценки Еврокомиссии, ни тогда, ни сейчас у Грузии не было и нет оснований рассчитывать на реформаторское лидерство. Из 12 пунктов выполненными Брюссель счел лишь три, по всем остальным, как следует из слов германского министра Анны Лорман, «Грузинская мечта» заслужила оценку «неуд», притом что грузинский народ за стремление в Европу – «отлично»:

«Место Грузии в европейской семье – это предельно ясно. Я встречалась со многими грузинами, которые действительно хотят быть в Европейском союзе. Но, к сожалению, мы услышали от Еврокомиссии, что правительство не оправдывает ожиданий. Темпы реформ не такие, какими должны быть. Понятно, что граждане Грузии требуют реализации этих приоритетных реформ не только для того, чтобы вступить в ЕС, но и для того, чтобы Грузия стала более свободной страной, основанной на верховенстве закона».

О том, что место Грузии в Европе, наряду с германским дипломатом, говорили и другие министры иностранных дел стран ЕС, также призывая Грузию к продолжению реформ. Но в «Грузинской мечте» ясно дали понять европейским партнерам, что никаких дальнейших шагов по выполнению рекомендаций не будет, в том числе и в вопросе реформирования судебной системы.

Председатель партии власти Ираклий Кобахидзе и сегодня повторил, что судебная система свободна, что она независима, и «никому не дадут право вмешиваться в ее дела». Более того, по словам Кобахидзе, Грузия добросовестно выполнила большинство рекомендаций. Что касается других, невыполненных, Кобахидзе ответственность возложил на оппозицию, прежде всего, по пункту «О деполяризации». Что же касается «деолигархизации», то, как сообщил Кобахидзе, «Грузинская мечта» учла просьбу председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Примечательно, что до этого парламентское большинство проигнорировало рекомендацию Венецианской комиссии не принимать законопроект «О деолигархизации» в существующем виде и приняло его во втором чтении. Третьего чтения не будет, сообщил сегодня Ираклий Кобахидзе, поскольку, по его словам, об этом лично попросил Шарль Мишель премьер-министра Ираклия Гарибашвили в ходе его визита в Брюссель на прошлой неделе:

«Мы отменили запланированное на следующую неделю принятие закона в третьем чтении. Таким образом, мы учли просьбу наших друзей. Мы будем ждать декабрьского окончательного решения Европейского совета. Для нас важно чтобы этот пункт (о деолигархизации) был изъят из общего списка. Если его исключат, – будем действовать соответственно, если нет, – тоже соответственно».

В случае отказа «Грузинская мечта» планирует задействовать закон, который расценивают как «орудие борьбы против политических оппонентов», весной будущего года. В оппозиции его расценивают как «шантаж и торговлю» со стороны «Грузинской мечты» для сохранения власти и защиты интересов основателя правящей партии Бидзины Иванишвили.

«Вы знаете, что необходимо, так что делайте это!» – обратился напрямую к грузинским властям еврокомиссар Оливер Вархей по завершении министериала. «Нужно ускорить темп реформ, о которых лично было сказано премьер-министру Ираклию Гарибашвили», – завил еврокомиссар Вархей:

«Грузия должна обеспечить эффективный парламентский надзор исполнительной власти, покончить с жесткой риторикой и уважать политические соглашения, которые были достигнуты, в том числе, при непосредственном участии ЕС, в том числе, и Соглашение от 19 апреля (2021)».

Это соглашение в Грузии еще называют «Соглашением Мишеля», из которого «Грузинская мечта» вышла спустя 100 дней после его подписания. А на днях Ираклий Кобахидзе вообще назвал документ «несерьезным». Тем более «Грузинская мечта» не намерена осуществлять те реформы, которые были там упомянуты и которые указаны и в 12 рекомендациях, и которым, судя по сегодняшним заявлениям, представители власти следовать не намерены. В «Грузинской мечте» лишь ждут, что Брюссель «исправит свою прошлогоднюю ошибку и на этот раз предоставит статус кандидата».

В оппозиции критику Брюсселя сочли справедливой. Обвинив еще раз власть во лжи и в пророссийской ориентации, лидер фракции «Нацдвижения» Тина Бокучава заявила:

«Несмотря на попытки власти сменить прозападный курс Грузии, грузинский народ заслуживает статус кандидата. Это всегда отмечают европейские лидеры. И я очень надеюсь, что именно благодаря этим европейским устремлениям грузинского народа наша страна не потеряет эту историческую возможность».

«Огромный диссонанс между заявлениями власти «Грузинской мечты» о том, что она делает, и сегодняшней оценкой Брюсселя», – возмущается бывший замминистра иностранных дел, старший исследователь Центра исследований экономической политики Гиги Гигиадзе:

«Вчерашняя первичная оценка Еврокомиссии, о которой и сегодня идет речь, указывает, что на самом деле у Грузии очень маленький прогресс в выполнении 12 рекомендаций. Важнейшие политические вопросы не выполнены. Это может создать очень тяжелую ситуацию. Нужно понимать, что Украина, Молдова и Грузия на разных позициях. Украина и Молдова уже кандидаты (в ЕС), в связи с этим к ним предъявлены дополнительные требования, у Киева – 7, Кишинева – 14. Мы услышали, что у обоих во всех направлениях хороший прогресс. Нет вопроса, по которому бы им выставили оценку «ноль». Я был немного удивлен, что в случае Грузии отмечено невыполнение только одного вопроса – о свободе СМИ. Как можно было посчитать, что деполяризация или деолигархизация частично выполнены, я не говорю уже о реформе судебной системы и вовлечении гражданского сектора в процесс принятий решений».

Кроме этого, дипломата Гигиадзе настораживает следующее:

«При обсуждении вопроса о предоставлении статуса кандидата Грузии самые негативные позиции были у Германии, Эстонии и Литвы. Этого мы и боялись больше всего, что восточноевропейские, балтийские страны – традиционные лоббисты Грузии в евроатлантических устремлениях – на этот раз вместо поддержки могут занять негативную позицию. И эту ситуацию создала «Грузинская мечта», которая особенно в последнее время в непрерывном режиме и оскорбительном тоне обращается к европарламентариям, к нашим традиционным друзьям. Мы из-за плохой внешней политики потеряли традиционных союзников, которые во время принятия политических решений должны были лоббировать вопрос Грузии», – говорит Гиги Гигиадзе.

Тем не менее он не теряет надежды на то, что до конца года можно исправить ситуацию и страна сможет получить статус кандидата.

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